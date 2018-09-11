Минобороны утверждает, что в сирийской провинции Идлиб начались съемки постановочной химической атаки
В ведомстве говорят, что эта информация поступила от местных жителей.
В один из городов в Идлибе уже прибыли съемочные группы нескольких ближневосточных телеканалов и одного американского новостного канала. Так, по крайней мере, сообщили «Эху Москвы» в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии, который входит в Минобороны. Там утверждают, что составлен сценарий постановочных съемок с применением химоружия. По нему, как говорят в ведомстве, активисты организации «Белые каски» будут оказывать помощь жителям города Джиср-эш-Шугур после имитации применения химоружия сирийской армией. Для натуральности съемок, как отмечают в Минобороны, боевики доставили в Идлиб две бочки с веществом на основе хлора. Они, как предполагают российские военные, нужны для взятия проб грунта «Белыми касками», которые потом станут доказательством применения правительственными войсками химоружия. Отснятые материалы, заключили в Минобороны, должны быть сегодня переданы в редакции телеканалов для дальнейшей трансляции. Западная коалиция во главе с США пока не отреагировала на заявления ведомства. Между тем ранее в Вашингтоне не исключили ударов по Сирии в случае, если правительство Башара Асада, по мнению Штатов, использует химоружие в Идлибе. Чуть ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сказал, что российские военные беспрерывно мониторят ситуацию в сирийской провинции.
Напомним, в конце августа Минобороны заявило, что боевики готовят провокацию с применением химоружия в Идлибе при участии британских спецслужб. Как утверждают в ведомстве, инсценировка должна стать поводом для нанесения ударов по объектам сирийской инфраструктуры войсками США, Великобритании и Франции.
Провинция Идлиб остается единственным крупным регионом Сирии, который находится под контролем незаконных вооруженных формирований.
Комментарии4
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briks 11 сентября 2018 | 18:31
А кто снимает ? микалков ? :)
eniro 11 сентября 2018 | 18:45
Ну предположим, что это будет инсценировка. Вопрос: Зачем МО нагнало туда туеву хучу кораблей? Что они там инсценировать собираются? Противодействующие маневры?
ura_123 11 сентября 2018 | 18:46
Местный житель канашенков видел всё своими глазами!
Хотя вроде как Белые каски из Сирии эвакуированы)))
eniro 11 сентября 2018 | 18:59
ura_123: Это не самый лучший кусок хлеба. Пример:Уильям Джойс, по прозвищу «Лорд Хау-Хау», то есть «Лорд Гав-Гав» - звезда иновещания радио нацистской Германии. Джойс был приговорен к смертной казни через повешенье. Приговор был приведен в исполнение в Великобритании. Джойсу было всего 39 лет».