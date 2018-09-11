Военные маневры «Восток-2018» стартовали на Дальнем Востоке

В министерстве обороны говорят, что это крупнейшие учения за 30 лет. В них будет задействовано почти 300 тысяч военнослужащих, авиация, военная техника, а также корабли и суда обеспечения.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил военным атташе иностранных государств, что учения носят оборонительный характер.

Заявленное количество участников военных учений на Дальнем Востоке не соответствует реальности, — считает военный обозреватель Александр Гольц.

Начало учений совпало с открытием Восточного экономического форума, который традиционно посещает премьер-министр Японии Синдзо Абэ.