Представители пяти партий петербургского Парламента просят встречи с губернатором, чтобы договориться о проведении митинга шестнадцатого сентября. Ранее мероприятие предложили провести из центра города на окраину.

Прорыв трубы на Площади Ленина перед Финляндским вокзалом в Петербурге ликвидируют только к тридцатому сентября. Из-за этого комитет по законности и правопорядку перенёс ранее согласованную акцию в Удельный парк. «Объединенная оппозиция», в которую входят представители различных партий и движений, требуют разрешить им выйти на заявленное место. Одна из причин остаться на Площади Ленина по мнению организаторов — невозможность оповестить всех о перемене места. Политики уже призвали горожан выходить на несанкционированный митинг, если им так и не удастся договориться со Смольным. Оппозиционеры обратились к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой посодействовать в организации мероприятия, точнее в том, чтобы оно прошло в центре города. Для этого они планируют предложить приостановить работы по ремонту трубы.

Напомним, ранее власти также перенесли в Удельный парк митинг против пенсионной реформы, который проводили сторонники Алексея Навального. Они отказались собираться в другом месте. В результате сотрудники полиции и Росгвардии жестоко разгоняли собравшихся и задерживали их. Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров похвалил сотрудников правоохранительных органов, которые задержали на митинге против пенсионной реформы более 600 человек. По его мнению, это была несанкционированная акция. Запись новостного портала «мр7». На митинге в Петербурге полицейские также задержали около 80 несовершеннолетних активистов. Задержанные на московских акциях протеста 9 сентября не сообщали о жестоком обращении со стороны полиции после задержания. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказала зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. Она призвала всех, кто столкнулся с агрессией и избиениями со стороны сотрудников полиции, обращаться в Общественную наблюдательную комиссию Москвы. Сотрудники ОВД Басманный не передали девушкам, задержанным на акции 9 сентября, половину продуктов, которые им приносили, рассказал нам издатель Медиазоны Петр Верзилов. Он сказал, что это предельная некрасивая ситуация и они подумают, как можно ее разрешить.