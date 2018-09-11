Дорогомиловский суд Москвы продлил домашний арест фигуранткам дела «Нового величия» Анне Павликовой и Марии Дубовик

Они обвиняются в создании экстремистского сообщества.

Анна Павликова и Мария Дубовик будут находиться под домашним арестом как минимум до середины декабря. Суд также отказался менять им меру пресечения на подписку о невыезде, посчитав обоснованными доводы о том, что обвиняемые смогут скрыться или повлиять на следствие. Но, по словам судьи, «из принципов гуманизма», им разрешили ежедневные прогулки у дома. В Дорогомиловском суде сегодня также решается вопрос о продлении срока содержания под стражей четырем фигурантам дела «Нового величия», которые содержатся в СИЗО.

Напомним, что по этому делу проходят десять человек. По версии следствия, они планировали захватить власть в России путем государственного переворота и отмены Конституции. Сами обвиняемые и их родственники утверждают, что создание движения является провокацией спецслужб. Как рассказывала мать фигурантки дела Анны Павликовой Юлия, сотрудники силовых структур внедрились в компанию активистов и именно их действия привели к появлению уголовного дела.

Они решили направить их по тому пути, который нужен им. Они из простого общения детей решили делать организацию, манипулировали детьми, раздавали им роли, всячески пытались удержать в этих ролях в этой организации, чтобы подвести их под статью.

Напомним также, что 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик перевели под домашний арест в середине августа, после того, как к ситуации привлекли внимание правозащитники, а в Москве в их поддержку прошел «Марш матерей».

Адвокат Марии Дубовик Максим Пашков сообщил «Интерфаксу», что накануне Дорогомиловский суд продлил на три месяца домашний арест еще четверым фигурантам «Нового величия».