Дорогомиловский суд Москвы продлил домашний арест фигуранткам дела «Нового величия» Анне Павликовой и Марии Дубовик
Они обвиняются в создании экстремистского сообщества.
Анна Павликова и Мария Дубовик будут находиться под домашним арестом как минимум до середины декабря. Суд также отказался менять им меру пресечения на подписку о невыезде, посчитав обоснованными доводы о том, что обвиняемые смогут скрыться или повлиять на следствие. Но, по словам судьи, «из принципов гуманизма», им разрешили ежедневные прогулки у дома. В Дорогомиловском суде сегодня также решается вопрос о продлении срока содержания под стражей четырем фигурантам дела «Нового величия», которые содержатся в СИЗО.
Напомним, что по этому делу проходят десять человек. По версии следствия, они планировали захватить власть в России путем государственного переворота и отмены Конституции. Сами обвиняемые и их родственники утверждают, что создание движения является провокацией спецслужб. Как рассказывала мать фигурантки дела Анны Павликовой Юлия, сотрудники силовых структур внедрились в компанию активистов и именно их действия привели к появлению уголовного дела.
Они решили направить их по тому пути, который нужен им. Они из простого общения детей решили делать организацию, манипулировали детьми, раздавали им роли, всячески пытались удержать в этих ролях в этой организации, чтобы подвести их под статью.
Напомним также, что 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик перевели под домашний арест в середине августа, после того, как к ситуации привлекли внимание правозащитники, а в Москве в их поддержку прошел «Марш матерей».
Адвокат Марии Дубовик Максим Пашков сообщил «Интерфаксу», что накануне Дорогомиловский суд продлил на три месяца домашний арест еще четверым фигурантам «Нового величия».
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
poluputing 11 сентября 2018 | 18:27
отец-афганец до сих пор не вывез дочку из Рассеи?