Мосгорсуд продлил срок домашнего ареста Кириллу Серебренникову и Юрию Итину
Мосгорсуд продлил до 19 октября срок домашнего ареста художественному руководителю Гоголь-Центра Кириллу Серебренникову, а также бывшему гендиректору Седьмой студии Юрию Итину.
Как заявила в суде следователь, до 19 октября уголовное дело будет направлено в прокуратуру, которой нужно до 10 дней для решения вопросам о передаче в суд. Следствие по-прежнему считает, что обвиняемые могут скрыться, оказать давление на свидетелей и помешать расследованию.
Серебренников, выступая в суде, попросил дать ему возможность работать.
Серебренников считает, что следователи не выполняют указания президента, который сказал, что это не преследование, а расследование. Режиссер подчеркнул, что не совершал никакого преступления.
Между тем, защита утверждает, что следствие перепутало объемы подтвержденных и неподтвержденных расходов и вменило обвиняемым не ту сумму — фигурантов обвиняют в хищении 133 миллионов рублей.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.