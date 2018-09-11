Состояние Олега Сенцова ухудшилось — у него началась гипоксия, — рассказала сестра режиссера Наталья Каплан. По ее словам, Сенцов написал завещание, и это сильно пугает.

Сенцов держит голодовку с 14 мая. Он требует от россййских властей освободить украинских политзаключенных. Себя режиссер не относит к их числу.

В 2015 году рсоийский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения признав виновным в подготовке теракта в Крыму. Сенцов не признает свою вину, он называет свое дело сфабрикованным.