Состояние Олега Сенцова ухудшилось — у него началась гипоксия
Состояние Олега Сенцова ухудшилось — у него началась гипоксия, — рассказала сестра режиссера Наталья Каплан. По ее словам, Сенцов написал завещание, и это сильно пугает.
Сенцов держит голодовку с 14 мая. Он требует от россййских властей освободить украинских политзаключенных. Себя режиссер не относит к их числу.
В 2015 году рсоийский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения признав виновным в подготовке теракта в Крыму. Сенцов не признает свою вину, он называет свое дело сфабрикованным.
Комментарии7
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stanislav1975 11 сентября 2018 | 18:29
Магнитского им что-ли не хватило? ДБ.
idshoohov 11 сентября 2018 | 18:29
Свободу Олегу Сенцову!
velbkeirf1 11 сентября 2018 | 19:00
idshoohov: Юрию Деточкину?
poluputing 11 сентября 2018 | 19:16
velbkeirf1: грешно шутить над страдающими, но вполне в духе скрепанутых фашиков
spbshnik 11 сентября 2018 | 18:36
ни за что загубили человека, даже если Сенцов не умрет, его здоровье необратимо подорвано... вся путинская мразь должна ответить за свой беспредел, сколько можно терпеть произвол и беззаконие...
poluputing 11 сентября 2018 | 18:41
А чё, дрянь пригожинская рубли меняет? Где стойка на Сенцова?
x_signal 11 сентября 2018 | 18:45
Если гипоксия из-за отёка легких, то счёт идёт на дни...