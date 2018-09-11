Глава Росгвардии Золотов вызвал на поединок Навального в ответ на расследование ФБК

Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на поединок политика Алексея Навального в ответ на расследование Фонда борьбы с коррупцией и пообещал сделать из него «сочную хорошую отбивную».

При этом Золотов признал, что «коррупционные недостатки» в ведомстве действительно существуют, однако росгвардия с ними борется.



23-го августа Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о нарушениях при закупках продовольствия для Росгвардии – цены на базовые продукты выросли в два-три раза после того, как единственным поставщиком стал мясокомбинат «Дружба народов». Качество при этом ухудшилось, — подчеркнул Алексей Навальный.

Навальный пока не может ответить главе Росгвардии – он отбывает административный арест. В Фонде борьбы с коррупцией сообщили, что готовы отвечать за свое расследование и предъявить доказательства.

Глава Росгвардии не опроверг ни один из фактов расследования, — сказала «Эху Москвы» юрист ФБК Любовь Соболь.

Виктор Золотов не согласовывал свое обращение с Кремлем, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он поддержал главу Росгвардии.

В Кремле не считают, что видеообращение Золотова можно рассматирвать как физическую угрозу Навальному.

Заявления главы Росгвардии Виктора Золотова о вызове политика Алексея Навального на поединок в ответ на расследование ФБК о коррупционных схемах закупок продовольствия для службы войск, можно будет оценить с правовой точки зрения только после ответа самого оппозиционера. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Илья Новиков.

При этом он подчеркнул, что подобные заявления В.Золотова как генерала армии, человека с «неоднозначной репутацией» в отношении «публичного оппозиционного политика неуместны». «Это в любом случае плохо, но оценивать это с точки зрения статьи 119 УК РФ до высказывания Навального не стоит», — считает И.Новиков.

Глава Росгвардии В.Золотов опубликовал видеообращение к оппозиционеру А.Навальному, где предложил ему «поединок» и угрожал сделать из него «отбивную».

Клеветой занимаются сами власти. Такое мнение «Эху Москвы» высказал Михаил Ходорковский, которого Виктор Золотов обвинил в неблагодарности и политике дестабилизации.

Российские граждане сами позволили властям обращаться с собой подобным образом, считает Михаил Ходорковский.