Глава Росгвардии Золотов вызвал на поединок Навального в ответ на расследование ФБК
Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на поединок политика Алексея Навального в ответ на расследование Фонда борьбы с коррупцией и пообещал сделать из него «сочную хорошую отбивную».
При этом Золотов признал, что «коррупционные недостатки» в ведомстве действительно существуют, однако росгвардия с ними борется.
23-го августа Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о нарушениях при закупках продовольствия для Росгвардии – цены на базовые продукты выросли в два-три раза после того, как единственным поставщиком стал мясокомбинат «Дружба народов». Качество при этом ухудшилось, — подчеркнул Алексей Навальный.
Навальный пока не может ответить главе Росгвардии – он отбывает административный арест. В Фонде борьбы с коррупцией сообщили, что готовы отвечать за свое расследование и предъявить доказательства.
Глава Росгвардии не опроверг ни один из фактов расследования, — сказала «Эху Москвы» юрист ФБК Любовь Соболь.
Виктор Золотов не согласовывал свое обращение с Кремлем, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он поддержал главу Росгвардии.
В Кремле не считают, что видеообращение Золотова можно рассматирвать как физическую угрозу Навальному.
Заявления главы Росгвардии Виктора Золотова о вызове политика Алексея Навального на поединок в ответ на расследование ФБК о коррупционных схемах закупок продовольствия для службы войск, можно будет оценить с правовой точки зрения только после ответа самого оппозиционера. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Илья Новиков.
При этом он подчеркнул, что подобные заявления В.Золотова как генерала армии, человека с «неоднозначной репутацией» в отношении «публичного оппозиционного политика неуместны». «Это в любом случае плохо, но оценивать это с точки зрения статьи 119 УК РФ до высказывания Навального не стоит», — считает И.Новиков.
Глава Росгвардии В.Золотов опубликовал видеообращение к оппозиционеру А.Навальному, где предложил ему «поединок» и угрожал сделать из него «отбивную».
Клеветой занимаются сами власти. Такое мнение «Эху Москвы» высказал Михаил Ходорковский, которого Виктор Золотов обвинил в неблагодарности и политике дестабилизации.
Российские граждане сами позволили властям обращаться с собой подобным образом, считает Михаил Ходорковский.
Комментарии36
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post_v 11 сентября 2018 | 18:17
"Каков поп, таков и приход"
кто, интересно, тот умник, который насоветовал Золотову настрополить население против всей Росгвардии?
а состязание между Навальным и Золотовым может быть только одно – в суде
lehich 11 сентября 2018 | 18:30
post_v: Или на пистолетах
luger_max_otto 11 сентября 2018 | 18:31
Кто у него пресс- секретарь, тот и посоветовал. Делов- то.
eternity88 11 сентября 2018 | 18:38
luger_max_otto: нет, пресс-секретарь тщетно пытался этому тупому быковству штатного мордоворота хотя бы гладкость речи придать. но такого жлобства ничем не замажешь, не сгладишь - прет в каждом слове.
l7kozlov 11 сентября 2018 | 18:51
если он всерьез думал, что так защитит офицерскую честь, то он крайне не умный.
однако сомневаюсь, что такой высокий начальник может быть таким глупым ))
eternity88 11 сентября 2018 | 18:33
post_v: Эпическое позорище престарелого мордоворота.
Не касаясь полной несостоятельности беспредметных, бессодержательных заявлений на уровне "Вы, г-н Навальный, ничего не смыслите в ценнобразовании госзаказа!" этот человек в принципе не понимает ни своего статуса, статуса начальника целой федеральной службы, причем правоохранительной, ни принципов офицерской чести, ни даже принципов порядочности мастера единоборств. Профессиональный боец грозится сделать отбивную из профессионального юриста. Какая отвага и мужество! Приличные бойцы хотя бы весовую категорию соблюдают. Для большей наглядности при демонстрации высочайших проявлений мужского достоинства и чести надо было бы на ринг/татами женщину вызвать или просто пойти профессионально отпинать дочку с сыном Навального в какой-нибудь песочнице. Вот такой он настоящий русский офицер, профессиональный боец и мудрый руководитель федеральной службы. Пригрозить избить до состояния сочной отбивной - высший пилотаж.
starokozlovicky2gus 11 сентября 2018 | 18:18
>И знаете, вот в офицерской среде не принято
В офицерской среде в России принято носить с собой бутылку с мочой, чтобы оперативно обрызгать все, что оскорбляет офицерские тонкие чуйства.
aleksandr39 11 сентября 2018 | 18:23
starokozlovicky2gus: Золотов типичный член ОПГ "днр -лугандон " .
poluputing 11 сентября 2018 | 18:57
aleksandr39: а ваш Золотов не двойник Путина? Мокша болтная и тот и другой. Это что , лицо русского человека. Ручки, плечики, мордочки вырожденцев. А уж что несут и исполняют, мама дорогая
nadiama 11 сентября 2018 | 18:20
Держу пари, что ни в какой командировке он не был )) сидел в углу и судорожно соображал, что делать.. И по существу обвинений ничего не сказал.. оскорбления, угрозы, патриотический угар и махание кулаками..
segserg 11 сентября 2018 | 18:23
"браток" забил стрелку. Вполне в духе. В цивилизованных странах обычно обращаются в суд.
tvitov66 11 сентября 2018 | 18:24
Неужели охранник собчака настолько туп что не знает что Навальный из СИЗО не может плюнуть ему под козырек неуставной фуражки?
yazva_sibirskaya 11 сентября 2018 | 18:58
tvitov66: Ой, вот как раз думаю, что может. И плюнет.
yralez 11 сентября 2018 | 18:26
Баблом закидает.
tunis 11 сентября 2018 | 18:29
"Директор Росгвардии Виктор Золотов надел для съемок в видеоролике, в котором он вызвал на дуэль оппозиционера Алексея Навального, часы марки Montblanc. На это обратил внимание корреспондент «Ленты.ру».
Это мужской хронограф Montblanc Star Chronograph (референс 102377) в 44-миллиметровом стальном корпусе, оснащенный автоматическим механизмом.
В московском часовом магазине «Консул» корреспонденту «Ленты.ру» сообщили, что часы Montblanc Star Chronograph (референс 102377) продавались в этой торговой точке по цене 268 тысяч рублей, но в настоящее время уже полностью распроданы."
ura_123 11 сентября 2018 | 18:55
tunis: Часики ”Командирские” Чистопольского механического завода таким господам носить некомильфо))))
Вспомним патриарха с его ” исчезающими” часами ...
tr764 11 сентября 2018 | 18:30
Дааа! Смелый парень этот Золотов! Навального по фамилии называет! До него никто из ихних не решался! ))))
stanislav1975 11 сентября 2018 | 18:31
Десять дней держался. Потом прорвало. Вышло стыдно и смешно.
parasuk_ 11 сентября 2018 | 18:32
Золотов чудак и идеалист. Дуэль это забава для благородных людей. А лживых плебеев, типа навального, берут за ухо и ведут на конюшню пороть. Как это сделал усманов
eternity88 11 сентября 2018 | 18:40
parasuk_: да обгадился твой патентованный уголовник и коррупционер усманов так же, как и золотов, только по жиже маленько.
alex_siberia 11 сентября 2018 | 18:46
eternity88: ну как бы пока только Навальный обгадился...
ura_123 11 сентября 2018 | 18:57
alex_siberia: Ну и в чём именно Навальный обгадился,факты в студию!
alex_siberia 11 сентября 2018 | 19:09
ura_123: А вы результаты суда по иску Усманова не знаете?!
vinidbi 11 сентября 2018 | 18:57
alex_siberia: Точно- Навальный вам в штаны реально обгадился!!!
alex_siberia 11 сентября 2018 | 19:12
vinidbi: Да-да, влажные мечты школьников-обгадить чужие штаны... )))))
piterrr 11 сентября 2018 | 18:32
оборзевшее от безнаказанности кувшинное рыло выродка, вора и убийцы...
sergilio 11 сентября 2018 | 18:33
Этому Золотову бы усы - вылитый Володька Трынкин из солнцевской ОПГ. Может это он?
poluputing 11 сентября 2018 | 19:12
sergilio: повторяю 3-ий раз, неужели никто не видит, что без ботокса - братья с нацлидером. лица мокши болотной
john_connor 11 сентября 2018 | 18:39
"Чувачок" вообразил себя Пиночетом ? Но кроме "бла-бла-бла" и распила бюджета ничего из себя не представляет...
albert_streiselkuchen 11 сентября 2018 | 18:39
Витя, я готов к настоящей дуэли на ПМ. Просто мне терять нечего. Капитан запаса
tprfrund001 11 сентября 2018 | 18:47
Зассыт Навальный!
aleks50 Алексей Клубников 11 сентября 2018 | 18:48
Это же не в шахматы сразиться. Тут ум нужен, а тупой но жадный до бюджетного бабла носитель лампасных шароваров только то и может, чему всю свою жизнь учился- махать загребущими граблями. Очень тупой вызов дегенерата Навальному. Впрочем у Вовы целая когорта таких типажей.
ura_123 11 сентября 2018 | 18:50
Золотарёвские понты)))
yazva_sibirskaya 11 сентября 2018 | 19:01
Ручки-то трясутся как. Думаю, Леша смело может принять вызов и выбирать хоть бы и пистолеты - этот разлагающийся динозавр кроме как ногу себе прострелить, ничего уже не может
alex_siberia 11 сентября 2018 | 19:07
"Заявления главы Росгвардии Виктора Золотова о вызове политика Алексея Навального на поединок в ответ на расследование ФБК о коррупционных схемах закупок продовольствия для службы войск", врать-это естественное состояние "Эха"... Разве не в ответ на ЛИЧНОЕ ОСКОРБЛЕНИЕ??? Жаль, что слишком многие не похожи на человека чести и не требуют ответа от подонка за клевету!
forward 11 сентября 2018 | 19:19
На воре шапка горит...