В США вспоминают жертв терактов 11-го сентября 2001 года

В Нью-Йорке памятная церемония началась в 8.46 по местному времени. На ней присутствуют родственники погибших, те, кто выжил, а также участники спасательной операции. Во время церемонии зачитывались имена погибших.

Жертвами терактов стали около трех тысяч человек. Минуты молчания будут объявляться шесть раз.

Известно, что президент Трамп и его супруга Мелания сегодня присутствуют на церемонии в Пенсильвании, где разбился рейс 93.

Теракты 11 сентября 2001го стали крупнейшими не только в истории США, но и всего человечества. Террористы захватили четыре рейсовых пассажирских авиалайнера. Каждая группа боевиков имела как минимум одного члена, который прошёл лётную подготовку. Два Боинга с небольшой разницей врезались в северную, а затем южную башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В небоскрёбах, которые были гордостью Америки, в тот момент находились тысячи человек. Первый теракт произошёл в 8.46 по местному времени. Самолёт врезается в башню на скорости примерно 800 километров в час на уровне 93го этажа. Лайнер пробивает здание до середины. Начинается сильнейший пожар. Люди с верхних этажей не могут спуститься вниз, они кричат и зовут на помощь. На улицах то и дело слышны возгласы «О, боже мой» некоторые прохожие бросаются врассыпную от пылающего здания. Другие напротив пытаются прийти на помощь.

Пожар набирает силу, некоторые люди, попавшие в ловушку из огня и дыма, прыгают с верхних этажей вниз. Другой самолёт врезается в южную башню Торгового центра. К этому времени мировые телекомпании уже ведут прямую трансляцию с места трагедии, за происходящим наблюдают зрители по всему миру. Обе башни позже обрушились, погибли многие сотрудники, а также посетители. Ещё один самолёт террористы направили в здание Пентагона в Вашингтоне. Западное крыло военного ведомства, куда врезался лайнер, было на ремонте. Большинство помещений пустовало. Больше ста человек на земле и 64 на борту самолёта погибли в столице США. Последний лайнер, захваченный террористами, упал в штате Пенсильвания на поле. Этому предшествовала схватка пассажиров с боевиками.

Погибли все, кто был на борту лайнера. В общей сложности теракты в США в тот день унесли жизни почти трёх тысяч человек, вдвое больше пострадали. Среди жертв несколько сотен пожарных, которые пытались спасти людей из охваченных огнём башен Всемирного торгового центра. В организации теракта власти США обвинили Усаму бен Ладена и вскоре начали военную операцию в Афганистане с целью поиска и уничтожения боевиков международной террористической сети Аль-каеда (в России она сейчас запрещена) и афганского движения Талибан. В 10ю годовщину терактов на месте разрушенных башен-близнецов на площадке ground zero открыли мемориальный комплекс, а позднее и музей в память о погибших.

Ущерб от терактов по самым минимальным подсчётам составил для США 500 миллиардов долларов.

Российский народ не проводит подобных акций из-за того, что у россиян другая национальная психология. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал журналист, обозреватель «Дойче велле» Константин Эггерт.

Власть в России считает, что она всегда права, это мешает мыслить гуманно и объективно, считает Константин Эггерт.