Россия стала главным подозреваемым в деле об акустических атаках на американских дипломатов на Кубе и в Китае
Об этом сообщает NBS News. Как отмечается, серьезные подозрения в отношении Москвы подкрепляются косвенными доказательствами, собранными ФБР, ЦРУ и другими спецслужбами. В ходе расследования удалось перехватить несколько сообщений, подтверждающих причастность России. Однако для официального обвинения их недостаточно.
Напомним, сообщения о загадочном недомогании у сотрудников американского посольства в Гаване начали поступать в конце 2016-го и в начале 2017-го года. Дипломаты жаловались на головные боли, потерю слуха, слабость и плохой сон. Летом этого года стало известно об акустическом воздействии на американских дипломатов в Китае. 11 работников посольств были отозваны из Шанхая, Пекина и Гуанчжоу.
Комментарии8
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irdo 11 сентября 2018 | 17:40
Россия превратилась в международного тролля.
rpmcmurphy 11 сентября 2018 | 17:42
Однако для официального обвинения их недостаточно...
Подумаешь, мелочь какая, берите пример с Терезы Мэй и Бориса Джонсона.
polsan 11 сентября 2018 | 17:46
rpmcmurphy: опять тебя, главного спеца по чистоте задов друзей забанили, но ты снова, как истинный боец за торжество лжи, лезешь и лезешь на сайт, чтоб снова гадить и гадить и гадить!!
Поменяй хоть фото, чтоб не ненавистная тебе англосаксонская морда была на нём запечатлена, а твоя, родная тебе физиономия\!
ed81 11 сентября 2018 | 17:42
Пакостим при любом удобном случае...
stebinmaku 11 сентября 2018 | 17:43
Акустические волны были нанесены на дверные ручки дипломатов посредством рупорных распылителей..
minerr 11 сентября 2018 | 17:48
stebinmaku: Наверняка без гречки не обошлось. Ну и ожидаем видео, как русские шпионы рассматривают витрины в Гаване и Пекине. Ну чтобы ни у кого сомнений не было.
osa 11 сентября 2018 | 17:46
Наконец-то!
А то как-то слишком тихо стало. Давно мы не слышали новых супер-разоблачений России в разных пакостях против мировой цивилизации. Тишина - она рождает беспокойство. Оказывается, все в порядке.
"... Дипломаты жаловались на головные боли, потерю слуха, слабость и плохой сон. Летом этого года стало известно об акустическом воздействии на американских дипломатов в Китае..." - до чего техника дошла! /цит./
В РФ разработали акустическое оружие, которое действует исключительно на американских дипломатов.
А вы про наш НЕДОкрейсер «Адмирал Кузнецов» - зачем нам крейсер, акустику включим, и дело в шляпе!
mikr 11 сентября 2018 | 17:46
Вот ведь какая неуемная Россия. Все делает только ради того, чтобы навлечь на себя побольше санкций. У бедных американцев уже санкции заканчиваются, а Россия все никак не успокоится. Наверное хочет американцев на измор взять.