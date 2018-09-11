С сайта Кремля пропала расшифровка беседы Путина с рабочими судостроительного комплекса «Звезда» в Приморском крае

С сайта Кремля пропала расшифровка беседы Владимира Путина с рабочими судостроительного комплекса «Звезда» в Приморском крае. Сегодня утром материал о встрече появился на сайте Кремля. После удаления текст сохранился в кэше Гугла. Причина удаления диалога неизвестна. В разговоре с Путиным сотрудники завода говорят, что это очень хорошее предприятие, очень много работы. Президент поинтересовался зарплатой и предположил, что рабочие получают 90 тысяч рублей. Одна из сотрудниц ответила: «Что вы. 30-40 тысяч». При этом собравшиеся начали убеждать женщину, что она не права. Отдел кадров говорит, что средняя зарплата 70 тысяч, — заявила другая женщина, начальник. «Отдел кадров знает», — сказал президент. «Да, мы отделу кадров доверяем», — добавила женщина-руководитель.