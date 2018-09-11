С сайта Кремля пропала расшифровка беседы Путина с рабочими судостроительного комплекса «Звезда» в Приморском крае
С сайта Кремля пропала расшифровка беседы Владимира Путина с рабочими судостроительного комплекса «Звезда» в Приморском крае. Сегодня утром материал о встрече появился на сайте Кремля. После удаления текст сохранился в кэше Гугла. Причина удаления диалога неизвестна. В разговоре с Путиным сотрудники завода говорят, что это очень хорошее предприятие, очень много работы. Президент поинтересовался зарплатой и предположил, что рабочие получают 90 тысяч рублей. Одна из сотрудниц ответила: «Что вы. 30-40 тысяч». При этом собравшиеся начали убеждать женщину, что она не права. Отдел кадров говорит, что средняя зарплата 70 тысяч, — заявила другая женщина, начальник. «Отдел кадров знает», — сказал президент. «Да, мы отделу кадров доверяем», — добавила женщина-руководитель.
Комментарии11
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rampa 11 сентября 2018 | 17:37
ты кому веришь: своим бесстыжий глазам или мне - своей любимой жене? )))))))
vezdehod 11 сентября 2018 | 17:39
Действительно...Отдел кадров лучше знает сколько получает ВСЯ заводская контора.
kindman_a 11 сентября 2018 | 17:38
Тысяч 15-17 они получают, работяги.
Горбят весь день.
А нач. отдела кадров толстомордая - 90 тысяч руб.
marineru 11 сентября 2018 | 17:39
ФСО рулит. Рыбаки, строители, рабочие потому и путаются в легендах, что пойди упомни кто ты сегодня.
ur_sus 11 сентября 2018 | 17:40
//Президент поинтересовался зарплатой и предположил, что рабочие получают 90 тысяч рублей. Одна из сотрудниц ответила: «Что вы. 30-40 тысяч»//
Теперь "эта женщина" будет говорить, что её не правильно поняли, она имела ввиду 30-40 тыс. зелёными...
democ 11 сентября 2018 | 17:41
Женщины - начальники вообще интересный контингент. Иногда их поведение наводит на мысль, прикажи им вышестоящий руководитель нагнуться и снять трусы, проделают это лучше профессиональных проституток.
zapadnay 11 сентября 2018 | 17:41
Кто сомневается, что отдел кадров знает лучше?! Ну, ясень пень, никто...
curhatuy6 11 сентября 2018 | 17:42
Всё тайное становится явным. Перед светлыми очами президента. А почему стерли?:)))
compare 11 сентября 2018 | 17:42
вот так "стабилизировались",что приходится получать 30 тыры,а "верить",что это-70тыры....чудеса "психологии" творят "начальнички",Павлов-дедушка,диву бы давался-обошли его "собачек",на три "корпуса" вырвались вперед!
avk7874 11 сентября 2018 | 17:47
Да какого же мы маразма дожили.
lager23 11 сентября 2018 | 17:48
поинтересовался зарплатой и предположил, что рабочие получают 90 тысяч рублей.
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Старик Кабаев ещё раз показал свою неадекватность и далёкость от реалий жизни в стране, такой человек опасен за рулём авто, не то что ядерной державы.... он в маразме!