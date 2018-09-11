Глава юрслужбы ЦК КПРФ: Заявление главы Росгвардии не нарушает закон, это лишь форма защиты чести и достоинства

Слова главы Росгвардии Виктора Золотова, прозвучавшие в его видеообращении к политику Алексею Навальному в ответ на расследование ФБК о коррупционных схемах закупок продовольствия для службы войск, не нарушают закон, и представляет собой лишь форму защиты чести и достоинства. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава юридической службы ЦК КПРФ Вадим Соловьев.

«Я думаю, что к таким словам особо серьезно относиться не надо. Я это лично расцениваю как оружие для защиты чести и достоинства. Законодательство предусматривает различные способы защиты. Он выбрал такую систему», — сказал В.Соловьев.

По его словам, обращение В.Золотова – это вызов на дуэль и «если стороны придут к согласию такой формы защиты», ничего противозаконного в этом не будет.

Глава Росгвардии В.Золотов опубликовал видеообращение к оппозиционеру А.Навальному, где предложил ему «поединок» и угрожал сделать из него «отбивную».