Глава юрслужбы ЦК КПРФ: Заявление главы Росгвардии не нарушает закон, это лишь форма защиты чести и достоинства
Слова главы Росгвардии Виктора Золотова, прозвучавшие в его видеообращении к политику Алексею Навальному в ответ на расследование ФБК о коррупционных схемах закупок продовольствия для службы войск, не нарушают закон, и представляет собой лишь форму защиты чести и достоинства. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава юридической службы ЦК КПРФ Вадим Соловьев.
«Я думаю, что к таким словам особо серьезно относиться не надо. Я это лично расцениваю как оружие для защиты чести и достоинства. Законодательство предусматривает различные способы защиты. Он выбрал такую систему», — сказал В.Соловьев.
По его словам, обращение В.Золотова – это вызов на дуэль и «если стороны придут к согласию такой формы защиты», ничего противозаконного в этом не будет.
Глава Росгвардии В.Золотов опубликовал видеообращение к оппозиционеру А.Навальному, где предложил ему «поединок» и угрожал сделать из него «отбивную».
Комментарии7
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harmaa 11 сентября 2018 | 17:37
Подваливает гопник и ну защищать свою честь:"Пойдём выйдем!" Очень по-офицерски. И по-чиновничьи законно.
vezdehod 11 сентября 2018 | 17:42
"Тьфу на тебя питерский Гопник - подавай на меня в суд"
А.Навальный
zapadnay 11 сентября 2018 | 17:43
Вот все, что нужно знать о нынешних коммунистах.
shalunok 11 сентября 2018 | 17:38
Они, те, кто якобы исполняет волю избирателей, они все ненормальные!
compare 11 сентября 2018 | 17:44
лучше бы молчал...сейчас столько "языков" угодливо "всунутся" под пятую точку генерала,что ему и кресло,покажется неуместным...
kara 11 сентября 2018 | 17:46
а сколько всего В.Соловьвых?
один председатель журналистов
радиотеле ведущий
вот еще и юрист
piter_ug 11 сентября 2018 | 17:48
Что, у наследницы кпсс тоже есть честь и достоинство?