Издатель Медиазоны: Задержанным Pussy Riot в течение двух суток не передавались продукты, они отбирались полицией
Задержанным за неповиновение полиции участницам Pussy Riot Веронике Никульшиной и Диане Деденко в течение двух суток не передавались продукты, так как они отбирались и съедались полицией. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» издатель Медиазоны Петр Верзилов.
«Только что, когда девушки были освобождены из под ареста, мы выяснили, что пока в те двое суток, которые они провели в отделе полиции по району Басманный примерно половина продуктов задержанным не передавалась», — рассказал П.Верзилов.
По его словам, сотрудники полиции утверждали, что задержанные все получали.
Издатель Медиазоны напомнил, что подобные инциденты имели место и в Петербурге.
П.Верзилов также добавил, что не исключает возможности дальнейшего уточнения вопроса, так как речь идет о незаконных действиях со стороны сотрудников правоохранительных органов.
Участницы Pussy Riot Вероника Никульшина и Диана Деденко были задержаны 9 сентября за неповиновение сотрудникам полиции. В этот день сторонниками политика А.Навального проводились всероссийские акции против пенсионной реформы.
Комментарии5
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motooppic 11 сентября 2018 | 17:21
нам всем тут на этих пусси демократически нас*ать и оппозиционно растереть! Куски дерьма эти пусси....
eniro 11 сентября 2018 | 17:33
motooppic: Дебил, ты не можешь осмыслить о чем идет речь. Здесь написано об обвинении сотрудников ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ органов в воровстве. И что это, уже имело место в других регионах. Твое личное мнение по поводу "Пусси...," можешь татуировать хоть на собственной заднице.
rampa 11 сентября 2018 | 17:30
совсем полицию что ли кормить перестали, чтобы злее были?
ltyio 11 сентября 2018 | 17:30
Передавалось по описи ? Если нет, то сказать можно что угодно.
cromwel 11 сентября 2018 | 17:30
Просто менты голодные были, или сенцову переправляли для прокорма..