Издатель Медиазоны: Задержанным Pussy Riot в течение двух суток не передавались продукты, они отбирались полицией

Задержанным за неповиновение полиции участницам Pussy Riot Веронике Никульшиной и Диане Деденко в течение двух суток не передавались продукты, так как они отбирались и съедались полицией. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» издатель Медиазоны Петр Верзилов.

«Только что, когда девушки были освобождены из под ареста, мы выяснили, что пока в те двое суток, которые они провели в отделе полиции по району Басманный примерно половина продуктов задержанным не передавалась», — рассказал П.Верзилов.

По его словам, сотрудники полиции утверждали, что задержанные все получали.

Издатель Медиазоны напомнил, что подобные инциденты имели место и в Петербурге.

П.Верзилов также добавил, что не исключает возможности дальнейшего уточнения вопроса, так как речь идет о незаконных действиях со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Участницы Pussy Riot Вероника Никульшина и Диана Деденко были задержаны 9 сентября за неповиновение сотрудникам полиции. В этот день сторонниками политика А.Навального проводились всероссийские акции против пенсионной реформы.