Рэпер Тимати и боец Хабиб Нурмагомедов поругались из-за отмены концерта Егора Крида в Махачкале...

Это произошло после того, как лэйбл Black Star, к которому принадлежит Крид, обвинил Нурмагомедова в срыве выступления.

Нурмагомедов заявил, что «каждая тварь ответит за свои слова». Так боец смешанных единоборств в своем Инстаграме ответил на видеообращение рэпера Тимати. Основатель Black Star незадолго до этого сказал, что Нурмагомедов не должен поддерживать отмену концертов артистов, если они не нравятся лично ему. Боец же сказал, что никто не должен указывать, что ему делать и говорить. В свою очередь, Тимати в своем ответе в Инстаграме призвал спортсменов не пытаться «вести глубоко-нравственную мораль». По мнению рэпера, слова о морали, когда бойцы дерутся за деньги, добивают лежачих и ругаются матом, выглядят смешно. При этом Тимати в своей публикации ни разу не назвал Хабиба Нурмагомедова по имени. Напомним, концерт Егора Крида, который должен был пройти в воскресенье в Махачкале, был отменен после угроз, поступивших в адрес певца. После этого боец ММА Нурмагомедов написал в своем Инстаграме: «невелика потеря». Крид и Тимати же считают, что спортсмен косвенно повлиял на угрозы и отмену концертов в Дагестане.

Егор Крид пока что не прокомментировал последние высказывания Тимати и Нурмагомедова.