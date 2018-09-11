Задержанные на московских акциях протеста не сообщали о жестоком обращении со стороны полиции после задержания

Задержанные на московских акциях протеста 9 сентября не сообщали о жестоком обращении со стороны полиции после задержания. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказала зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

Она призвала всех, кто столкнулся с агрессией и избиениями со стороны сотрудников полиции, обращаться в Общественную наблюдательную комиссию Москвы.

Сотрудники ОВД Басманный не передали девушкам, задержанным на акции 9 сентября, половину продуктов, которые им приносили, рассказал нам издатель «Медиазоны» Петр Верзилов.

Он сказал, что это предельная некрасивая ситуация и они подумают, как можно ее разрешить.