Задержанные на московских акциях протеста не сообщали о жестоком обращении со стороны полиции после задержания
Задержанные на московских акциях протеста 9 сентября не сообщали о жестоком обращении со стороны полиции после задержания. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказала зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
Она призвала всех, кто столкнулся с агрессией и избиениями со стороны сотрудников полиции, обращаться в Общественную наблюдательную комиссию Москвы.
Сотрудники ОВД Басманный не передали девушкам, задержанным на акции 9 сентября, половину продуктов, которые им приносили, рассказал нам издатель «Медиазоны» Петр Верзилов.
Он сказал, что это предельная некрасивая ситуация и они подумают, как можно ее разрешить.
Комментарии9
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rom8883 11 сентября 2018 | 17:09
Кому не сообщали? Омоновцам что их молотили?
А общественная наблюдательная комиссия видеозаписи не смотрела?
kara 11 сентября 2018 | 17:13
rom8883: вы читать не умеете или понимать прочитанное?
ПОСЛЕ!! задержания
rpmcmurphy 11 сентября 2018 | 17:16
Рассказал нам издатель «Медиазоны» Петр Верзилов...
Издатель Пётр Верзилов - это Петя-петушок, у которого не встал в Зоологическом музее и он под камеры теребил свою пипетку?
novirusic 11 сентября 2018 | 17:21
kara: Какая же мерзость эти ваши официальные правозащитники.
Все это знают, поэтому им и нпе жалуются, это бесполезно, только хуже будет.
Все передадут полиции и те отыграются.
kara 11 сентября 2018 | 17:26
novirusic: так Ева вроде всегда с вашей стороны выступала, так почему она стала мерзостью, не то сказала?
быстры вы на расправу
novirusic 11 сентября 2018 | 17:35
kara: С какеой вашей? Члены союза возглавляемого Соловьевыим никогда рне были моими. И мои премии правительства РФ не получают.
Они не целуют его задницу.
И в общественный совет ФСИН их не берут.
pontifig 11 сентября 2018 | 17:18
Ну а благодарности-то написали ?
tks 11 сентября 2018 | 17:31
Если не сообщали, это не значит, что не было.
evgeny_biolog 11 сентября 2018 | 17:33
" не сообщали о жестоком обращении со стороны полиции после задержания."
А о ласковом обращении со стороны полиции после задержания сообщали?