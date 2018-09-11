Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков с пониманием отнесся к словам директора Росгвардии Виктора Золотова. Песков подчеркнул, что с бессовестной клеветой надо бороться.

Клеветой занимаются сами власти. Такое мнение «Эху Москвы» высказал Михаил Ходорковский, которого Виктор Золотов обвинил в неблагодарности и политике дестабилизации.

Российские граждане сами позволили властям обращаться с собой подобным образом, считает Михаил Ходорковский.

Фонд борьбы коррупцией готов отвечать за свое расследование коррупции в Росгвардии в суде и представить все доказательства коррупции, Кроме угроз в адрес Навального, глава Росгвардии Виктор Золотов не предоставил ни одного опровержения фактов расследования, сказала «Эху Москвы» юрист ФБК Любовь Соболь.

Она также отметила, что команда ФБК сейчас изучит заявление Золотова и подаст соответствующие иски в правоохранительные органы