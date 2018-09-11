Дмитрий Песков с пониманием отнесся к словам директора Росгвардии Виктора Золотова
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков с пониманием отнесся к словам директора Росгвардии Виктора Золотова. Песков подчеркнул, что с бессовестной клеветой надо бороться.
Клеветой занимаются сами власти. Такое мнение «Эху Москвы» высказал Михаил Ходорковский, которого Виктор Золотов обвинил в неблагодарности и политике дестабилизации.
Российские граждане сами позволили властям обращаться с собой подобным образом, считает Михаил Ходорковский.
Фонд борьбы коррупцией готов отвечать за свое расследование коррупции в Росгвардии в суде и представить все доказательства коррупции, Кроме угроз в адрес Навального, глава Росгвардии Виктор Золотов не предоставил ни одного опровержения фактов расследования, сказала «Эху Москвы» юрист ФБК Любовь Соболь.
Она также отметила, что команда ФБК сейчас изучит заявление Золотова и подаст соответствующие иски в правоохранительные органы
Комментарии38
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vasya_von_smetankin 11 сентября 2018 | 17:05
Конечно, "с пониманием".
"Рыбак рыбака видит издалека".
А тут и расстояние не такое большое...
kotbajune 11 сентября 2018 | 17:06
"С клеветой надо бороться.."
и бить морды, сняв предварительно с руки подарок Навки - часы за 1 миллион долларов
johnbmw Евгений Большаков 11 сентября 2018 | 17:09
власть в очередной раз расписывается в том, что она НЕ ЗНАКОМА с понятием Закон ...
irdo 11 сентября 2018 | 17:18
johnbmw:
власть в очередной раз расписывается в том, что она НЕ ЗНАКОМА с понятием Закон ...
============
Это самый главный вывод.
Закона в РФ нет, остались уголовные "понятия",
что блистательно подтвердили и Золотов, и Песков.
За что им надо сказать спасибо.
Иллюзий больше не осталось.
johnbmw Евгений Большаков 11 сентября 2018 | 17:28
irdo: За что им надо сказать спасибо. / - да и нам тоже ... это мы им позволяем поступать Так! :-((((
y3emen1 11 сентября 2018 | 17:32
irdo: отсутствие закона влечёт за собой акции гражданского неповиновения, или это не про россию?
rpmcmurphy 11 сентября 2018 | 17:09
Дмитрий Песков с пониманием отнесся к словам директора Росгвардии Виктора Золотова...
Пусть Т.Навка подерётся с Л.Соболь или ещё лучше - с птицеголовой Юлечкой Навальной.
vavylo 11 сентября 2018 | 17:13
Вова, ты связался с дурной компанией!.. Это может плохо отразиться на твоей успеваемости!))
Йо!
s011ma 11 сентября 2018 | 17:23
vavylo: Уже отразилось.
alena01 11 сентября 2018 | 17:17
rpmcmurphy:
Или на разгон "несанкционированных мероприятий" оппозиции пусть выйдут плоскожопые, с пивными животами портянки, вместо омоновцев с зверообразными харями...
А вместо войны в Донбассе пусть Вовик схватится с Порохом на татами...
rpmcmurphy 11 сентября 2018 | 17:28
alena01:
Выйдешь драться с Ириной Яровой или зассышь как А.Навальный?
alena01 11 сентября 2018 | 17:40
rpmcmurphy:
Призываешь избить Яровую???
С куратором согласовал???
Но ведь она будет терпеть все что угодно за бабки....
Ну вот как ты, к примеру, терпишь приставания куратора....
vezdehod 11 сентября 2018 | 17:45
Естественно...Ведь это слова самого царя батюшки, который не знает имя Алексея Навального, а этот питерский солдафон озвучил его.
vorshun 11 сентября 2018 | 17:10
"Песков с пониманием отнесся..."
ДАЁШ БЫДЛОТУ!!!
Ботаник аргументировано сказал:
— Сэр, Вы вор!
— А по сапатке? тот в ответ.
И вся псюрня - кадырки, песковки взвыли
— Уууууу! По роже его, по роже!!!
zapadnay 11 сентября 2018 | 17:24
vasya_von_smetankin:
Ну ещё бы не понимать... Не Песков-ли рассказывал про «печень на асфальте»? Теперь вот Золотов подхватил эстафету и поведал про «отбивную, сочную хорошую». Неужто, повар Пригожин даёт мастер-класс?
andreykochnev 11 сентября 2018 | 17:06
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democ 11 сентября 2018 | 17:06
... что с бессовестной клеветой надо бороться.
Короче, надо искать консенсус... "И ногами его, ногами..."
johnixx 11 сентября 2018 | 17:08
Вся эта братва в фуражках Самосы своими дуэлями лишний раз доказала, что плотно застряла в СРЕДНЕВЕКОВЬЕ...
rom8883 11 сентября 2018 | 17:11
На этом его понимание иссякло.
rosta 11 сентября 2018 | 17:15
Усатая Навка, по команде хозяина подобострастно тявкнула
dan24 11 сентября 2018 | 17:18
Давайте требовать дибатов Навальный - Золотов.
Слово на слово, а гладиаторы - в Древний Рим.
zhrv 11 сентября 2018 | 17:19
- "Песков подчеркнул, что с бессовестной клеветой надо бороться."
Так про его часы, и отдыхе на яхтах, за счет олигарха - была не клевета, но правда, раз не боролся?
johnbmw Евгений Большаков 11 сентября 2018 | 17:21
zhrv: +1! Чистосердечное Признание засчитано!!!!
dwon 11 сентября 2018 | 17:20
Да Димон сам такой же. Авторитетом он не является. Кампашка-то одна.
alena01 11 сентября 2018 | 17:21
Да-да-да...
Любыми способами...
Надо понимать, даже не предусмотренными законом???
В суде, к примеру - взял да и надавал шибздиковатому прокуррору по рогам за его клевету...
Ну или остановил гаишник - а ты ему "давай один на один"...
henry52 11 сентября 2018 | 17:22
Еще один "оклеветанный" выполз...
gregor 11 сентября 2018 | 17:23
Ворьё обиделось и угрожает .
cromwel 11 сентября 2018 | 17:28
Разумеется с пониманием. Он сам не лучше. Представляю если бы Навальный сказал про отбивную из золотова, какой бы здесь вой поднялся и где бы сейчас сидел Леша.
kapitankolbaskin 11 сентября 2018 | 17:28
Жирик 9-го числа на площади среди народа тоже боролся ...тока не с клеветой ,а за свою "честь"...
Правда "боролся" в сопровождении охранников и полицаев...
Забавно он так кидался на людей...
Потом одного отловили ,окружили восьмером и начали месить толпой...
Он жа ж тожа ж Ахвицер этот жирик !!!
polikarpich 11 сентября 2018 | 17:29
Ты вначале докажи, что это клевета, граф Письков, а потом уже будешь с ней бороться. Усёк, фраер?!
;-)
danmestari 11 сентября 2018 | 17:31
Мистер навка попутал - не того лизнул. Впрочем, ошибка простительна - и дуче-мачо и евошный телохранитель как из одного инкубатора.
polikarpich 11 сентября 2018 | 17:33
danmestari: Причём, настолько похожи, что вполне сойдут за близких родственников.
Или это образ жизни накладывает одинаковый отпечаток, рыльце в пятачок сводит?
moncegorskyi 11 сентября 2018 | 17:32
Ну этот только мечтает печень по асфальту размазывать оппозиционерам, Предел мечтаний этого кремлеглашатая.
benin_papa__ 11 сентября 2018 | 17:33
Во многих странах мира на руководящие должности соискателей выдвигают в номинации "самый умный". Как вариант - "самый порядочный"
Но можно и по принципу "самый сильный".
Это зависит от поставленной задачи.
ivanov2i Игорь Иванов 11 сентября 2018 | 17:44
// Дмитрий Песков с пониманием отнесся к словам директора Росгвардии Виктора Золотова //
Не с пониманием, а с понятием.
compare 11 сентября 2018 | 17:46
дальновидный "пресс"...а то,вдруг на нем сорвет злость новоявленный "тайсон"?
piterrr 11 сентября 2018 | 17:47
гнида гниду всегда "поймёт", кто бы сомневался!
sergo_25_26 11 сентября 2018 | 17:49
жаль что не возможно передать смех в комментах. Ужас полный песец.