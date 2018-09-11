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Эксклюзив Эха 17:00, 11 сентября 2018

Дмитрий Песков с пониманием отнесся к словам директора Росгвардии Виктора Золотова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков с пониманием отнесся к словам директора Росгвардии Виктора Золотова. Песков подчеркнул, что с бессовестной клеветой надо бороться.

Клеветой занимаются сами власти. Такое мнение «Эху Москвы» высказал Михаил Ходорковский, которого Виктор Золотов обвинил в неблагодарности и политике дестабилизации.

Российские граждане сами позволили властям обращаться с собой подобным образом, считает Михаил Ходорковский.

Фонд борьбы коррупцией готов отвечать за свое расследование коррупции в Росгвардии в суде и представить все доказательства коррупции, Кроме угроз в адрес Навального, глава Росгвардии Виктор Золотов не предоставил ни одного опровержения фактов расследования, сказала «Эху Москвы» юрист ФБК Любовь Соболь.

Она также отметила, что команда ФБК сейчас изучит заявление Золотова и подаст соответствующие иски в правоохранительные органы

Комментарии

38

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(комментарий скрыт)

vasya_von_smetankin 11 сентября 2018 | 17:05

Конечно, "с пониманием".
"Рыбак рыбака видит издалека".
А тут и расстояние не такое большое...

kotbajune 11 сентября 2018 | 17:06

"С клеветой надо бороться.."

и бить морды, сняв предварительно с руки подарок Навки - часы за 1 миллион долларов

johnbmw Евгений Большаков 11 сентября 2018 | 17:09

власть в очередной раз расписывается в том, что она НЕ ЗНАКОМА с понятием Закон ...

irdo 11 сентября 2018 | 17:18

johnbmw:
власть в очередной раз расписывается в том, что она НЕ ЗНАКОМА с понятием Закон ...
============
Это самый главный вывод.
Закона в РФ нет, остались уголовные "понятия",
что блистательно подтвердили и Золотов, и Песков.
За что им надо сказать спасибо.
Иллюзий больше не осталось.

johnbmw Евгений Большаков 11 сентября 2018 | 17:28

irdo: За что им надо сказать спасибо. / - да и нам тоже ... это мы им позволяем поступать Так! :-((((

y3emen1 11 сентября 2018 | 17:32

irdo: отсутствие закона влечёт за собой акции гражданского неповиновения, или это не про россию?

rpmcmurphy 11 сентября 2018 | 17:09

Дмитрий Песков с пониманием отнесся к словам директора Росгвардии Виктора Золотова...

Пусть Т.Навка подерётся с Л.Соболь или ещё лучше - с птицеголовой Юлечкой Навальной.

vavylo 11 сентября 2018 | 17:13

Вова, ты связался с дурной компанией!.. Это может плохо отразиться на твоей успеваемости!))
Йо!

s011ma 11 сентября 2018 | 17:23

vavylo: Уже отразилось.

alena01 11 сентября 2018 | 17:17

rpmcmurphy:
Или на разгон "несанкционированных мероприятий" оппозиции пусть выйдут плоскожопые, с пивными животами портянки, вместо омоновцев с зверообразными харями...
А вместо войны в Донбассе пусть Вовик схватится с Порохом на татами...

rpmcmurphy 11 сентября 2018 | 17:28

alena01:

Выйдешь драться с Ириной Яровой или зассышь как А.Навальный?

(комментарий скрыт)

alena01 11 сентября 2018 | 17:40

rpmcmurphy:
Призываешь избить Яровую???
С куратором согласовал???

Но ведь она будет терпеть все что угодно за бабки....
Ну вот как ты, к примеру, терпишь приставания куратора....

vezdehod 11 сентября 2018 | 17:45

Естественно...Ведь это слова самого царя батюшки, который не знает имя Алексея Навального, а этот питерский солдафон озвучил его.

vorshun 11 сентября 2018 | 17:10

"Песков с пониманием отнесся..."

ДАЁШ БЫДЛОТУ!!!


Ботаник аргументировано сказал:
— Сэр, Вы вор!
— А по сапатке? тот в ответ.


И вся псюрня - кадырки, песковки взвыли
— Уууууу! По роже его, по роже!!!

zapadnay 11 сентября 2018 | 17:24

vasya_von_smetankin:
Ну ещё бы не понимать... Не Песков-ли рассказывал про «печень на асфальте»? Теперь вот Золотов подхватил эстафету и поведал про «отбивную, сочную хорошую». Неужто, повар Пригожин даёт мастер-класс?

andreykochnev 11 сентября 2018 | 17:06

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democ 11 сентября 2018 | 17:06

... что с бессовестной клеветой надо бороться.

Короче, надо искать консенсус... "И ногами его, ногами..."

johnixx 11 сентября 2018 | 17:08

Вся эта братва в фуражках Самосы своими дуэлями лишний раз доказала, что плотно застряла в СРЕДНЕВЕКОВЬЕ...

rom8883 11 сентября 2018 | 17:11

На этом его понимание иссякло.

rosta 11 сентября 2018 | 17:15

Усатая Навка, по команде хозяина подобострастно тявкнула

dan24 11 сентября 2018 | 17:18


Давайте требовать дибатов Навальный - Золотов.
Слово на слово, а гладиаторы - в Древний Рим.

zhrv 11 сентября 2018 | 17:19

- "Песков подчеркнул, что с бессовестной клеветой надо бороться."

Так про его часы, и отдыхе на яхтах, за счет олигарха - была не клевета, но правда, раз не боролся?

johnbmw Евгений Большаков 11 сентября 2018 | 17:21

zhrv: +1! Чистосердечное Признание засчитано!!!!

dwon 11 сентября 2018 | 17:20

Да Димон сам такой же. Авторитетом он не является. Кампашка-то одна.

alena01 11 сентября 2018 | 17:21

Да-да-да...
Любыми способами...
Надо понимать, даже не предусмотренными законом???
В суде, к примеру - взял да и надавал шибздиковатому прокуррору по рогам за его клевету...
Ну или остановил гаишник - а ты ему "давай один на один"...

henry52 11 сентября 2018 | 17:22

Еще один "оклеветанный" выполз...

gregor 11 сентября 2018 | 17:23

Ворьё обиделось и угрожает .

cromwel 11 сентября 2018 | 17:28

Разумеется с пониманием. Он сам не лучше. Представляю если бы Навальный сказал про отбивную из золотова, какой бы здесь вой поднялся и где бы сейчас сидел Леша.

kapitankolbaskin 11 сентября 2018 | 17:28

Жирик 9-го числа на площади среди народа тоже боролся ...тока не с клеветой ,а за свою "честь"...
Правда "боролся" в сопровождении охранников и полицаев...
Забавно он так кидался на людей...
Потом одного отловили ,окружили восьмером и начали месить толпой...
Он жа ж тожа ж Ахвицер этот жирик !!!

polikarpich 11 сентября 2018 | 17:29

Ты вначале докажи, что это клевета, граф Письков, а потом уже будешь с ней бороться. Усёк, фраер?!
;-)

danmestari 11 сентября 2018 | 17:31

Мистер навка попутал - не того лизнул. Впрочем, ошибка простительна - и дуче-мачо и евошный телохранитель как из одного инкубатора.

polikarpich 11 сентября 2018 | 17:33

danmestari: Причём, настолько похожи, что вполне сойдут за близких родственников.
Или это образ жизни накладывает одинаковый отпечаток, рыльце в пятачок сводит?

moncegorskyi 11 сентября 2018 | 17:32

Ну этот только мечтает печень по асфальту размазывать оппозиционерам, Предел мечтаний этого кремлеглашатая.

benin_papa__ 11 сентября 2018 | 17:33

Во многих странах мира на руководящие должности соискателей выдвигают в номинации "самый умный". Как вариант - "самый порядочный"
Но можно и по принципу "самый сильный".
Это зависит от поставленной задачи.


ivanov2i Игорь Иванов 11 сентября 2018 | 17:44

// Дмитрий Песков с пониманием отнесся к словам директора Росгвардии Виктора Золотова //
Не с пониманием, а с понятием.

compare 11 сентября 2018 | 17:46

дальновидный "пресс"...а то,вдруг на нем сорвет злость новоявленный "тайсон"?

piterrr 11 сентября 2018 | 17:47

гнида гниду всегда "поймёт", кто бы сомневался!

sergo_25_26 11 сентября 2018 | 17:49

жаль что не возможно передать смех в комментах. Ужас полный песец.

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