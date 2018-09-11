Правительство внесло проект закона, запрещающий военнослужащим размещать в СМИ и интернете данные о себе и сослуживцах
Правительство внесло в Госдуму проект закона, который запрещает военнослужащим размещать в СМИ и в интернете данные о себе и сослуживцах. Текст документа опубликован в думской электронной базе данных. Речь идет о запрете публиковать фото-, видеоматериалы и другую информацию, которая раскрывает ведомственную принадлежность, подробности служебной деятельности, данные геолокации воинских частей и подразделений.
Комментарии10
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vorshun 11 сентября 2018 | 16:39
Хи-хи!
А шо этим дебилам, в массе своей, текст присяги недостаточен?
Кто читал эту присягу?
Прчтите и уловите смысл?
polikarpich 11 сентября 2018 | 16:39
Боже, какие страсти!
:-)
И всё под угрозой смертной казни?
kapitankolbaskin 11 сентября 2018 | 16:40
это чего ж теперь... буряты - "отпускники" не смогут помахать мамкам с брони воентрговского танка в Донбассе ?!
agamasat 11 сентября 2018 | 16:49
холопам на службе у барина нужно быть невидимым и не оставлять тени, чтобы все знали, что ихнитамнитутнет.
tuman13 11 сентября 2018 | 16:56
agamasat: Ты бы почитал инфу о личном составе амеровских баз, и что из этого вышло при простом использовании прибамбасов айфонов.
peresvet73 11 сентября 2018 | 16:54
И во всем этом мире
До конца его дней -
Ни петлички, Ни лычки
С гимнастерки моей.
Я - где корни слепые
Ищут корма во тьме;
Я - где с облаком пыли
Ходит рожь на холме.
Я - где крик петушиный
На заре по росе;
Я - где ваши машины
Воздух рвут на шоссе.
Где - травинку к травинке -
Речка травы прядет,
Там, куда на поминки
Даже мать не придет.
sirwalterscott 11 сентября 2018 | 16:57
Правительство внесло проект закона, запрещающий ИХТАМНЕТАМ говорить что их там есть!
ostapbey 11 сентября 2018 | 17:11
Неужто хмурый генерал очередной бук грузит?? И снова спутает пункт СнежнОе со СнЕжным??
Даже
ematveev 11 сентября 2018 | 17:28
ostapbey:
Нормальная мировая практика: регулировать общение военнослужащих в соцсетях. Тот же Китай, например, издал приказ "О коммуникациях" и блокирует соцсети, о чем даже Дейли Мейл писала.
И еще ини методичку с картинками издали. Для наглядности, наверное...
curhatuy6 11 сентября 2018 | 17:46
И что выпендриваются? Как в совке, всей армии 1 форму допуска. Ляпнешь что, в кутузку или Сирию:)))