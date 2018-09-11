Офицер Олег Леонтьев, осужденный на 3 года условно за гибель солдата-срочника, отправился в командировку в Сирию
При этом приговор еще не вступил в законную силу, а командование знало об уголовном преследовании. Об этом сообщает фонд «Право матери». О командировке Леонтьева на заседании суда сообщил военный прокурор. Кто принял такое решение, он пояснить не смог. Суд обязал прокуратуру разыскать Леонтьева и обеспечить его явку.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vik_tor 11 сентября 2018 | 16:36
Место отбытия наказания - Сирия?
kottigr1 11 сентября 2018 | 16:39
vik_tor: Это уже явное преступление Путина.. Осужденные не могут покидать пределы РФ и им нельзя выдавать в руки оружие. Похоже что Путину готовы служить лишь банды уголовников.
eniro 11 сентября 2018 | 16:53
kottigr1: Действительно странно, кто ему паспорт оформил? Или он по зову сердца, а там и без приказа можно? Не, ребятушки, надо взять на контроль и размотать до конца. Это преступление, а не халатность в кадрах.
tuman13 11 сентября 2018 | 16:58
kottigr1: Мозги не пудри: тот лешик , условник наш вороватый, постоянно мотается за бугор. И чего молчим об этом?
democ 11 сентября 2018 | 16:36
Поехал сирийской кровью смывать "пятно" на своём мундире. Год за три, а там и пенсия на подходе, и срок в прошлом.
disdai 11 сентября 2018 | 16:44
Сирия = штрафбат?
shalunok 11 сентября 2018 | 16:49
Как же так, мы же оттуда свои войска вывели? Аж целых три раза!
askol2016 11 сентября 2018 | 16:52
Давно известно, что в Донбассе и Сирии воюют отозванные из мест заключения уголовники. Только этот преступник в погонах еще не прошел все бюрократические оформление. Пройдет - направят на убой.
vladimir1_57 11 сентября 2018 | 17:00
askol2016: Давно известно, что в Донбассе и Сирии
\\
всем известно, что бандеровцы и игиловцы - одна пара в сапоге ... с ними только уголовникам и воевать
vblack 11 сентября 2018 | 16:56
Это тот, который просил суд о снисхождении потому как "не был" в Украине?
murad_manapov 11 сентября 2018 | 17:13
возможно, что решил лечь грудью на амбразуру
eniro 11 сентября 2018 | 17:49
murad_manapov: Ничего не имею против. Но пусть покажут документики об "отсрочке наказания", "освобождении", "признании... утратившим силу", "амнистировании"... Уж очень хочется посмотреть подпись. А там и решать. Может еще кого надо посадить, а одного ли?