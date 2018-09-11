Фонд борьбы с коррупцией готов публично и в суде подтвердить информацию, изложенную в расследовании о Росгвардии
Об этом РБК заявила юрист фонда Любовь Соболь. Так она прокомментировала видеообращение главы Росгвардии Виктора Золотова, который обвинил Навального в клевете и вызвал его на дуэль. Золотов не знает или делает вид, что не знает, что Навальный лично не может ответить ему, потому что находится под арестом в спецприемнике. Связь там ограничена, — сказала Соболь.
Напомним, Золотов обвинил Навального во лжи из-за расследовании о закупках продуктов для Росгвардии и пообещал сделать из главы ФБК «хорошую сочную отбивную».
Комментарии23
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kindman_a 11 сентября 2018 | 16:34
Знать, крымское мясцо и чесночок действительно за тройную цену закупали... :-)))
igorrrpadlowitchs 11 сентября 2018 | 16:36
kindman_a: какой такой суд ? Быдло в штанах с лампасами сказало же: только в морду , кто сильней тот и прав!
tuman13 11 сентября 2018 | 17:15
kindman_a: А интересно - хоть одно расследование ФБК окончилось не ля-ля в тырнете, а хоть разборкой в суде? И вообще ваш светлый и муд...рый адвокат, не умеющий составить правильно исковое заявление в суд, выйграл хоть одно дело в суде?
А за брехню дать оплеуху - это вполне по-русски. И не пугайте нас своей "цивилизованостью".
bbob 11 сентября 2018 | 17:26
tuman13: Ты утверждаешь, что суд, может вынести решение против своих хозяев? Тогда одно из двух: либо ты дебил, не понимающий, как устроена политико-правовая система в нашей стране, либо ты все прекрасно понимаешь, но лжешь по долгу службы (или зову кошелька)
banyi4 11 сентября 2018 | 16:35
Лёлику надо просто проявиться, кто он по жизни - сисястый лёлик или мужчина ))
kindman_a 11 сентября 2018 | 16:36
banyi4:
Сколько раз ты проявлялся как иуда, пригожинский судак?
oleg_andreevich 11 сентября 2018 | 16:55
banyi4: я вызвал Путина на дуэль, а он не отвечает. Видимо, Вован не определился со своей гендерной принадлежностью.
kottigr1 11 сентября 2018 | 16:57
banyi4: Нужно быть полным идиотом, что бы реагировать на вызовы просто идиота. Тем более на вызовы вороватого идиота..
pusivrot 11 сентября 2018 | 16:37
А что иначе могла сказать госпожа соболь, если не соврать? ФБК - фуфлобандитская кодла!
kindman_a 11 сентября 2018 | 16:39
pusivrot:
А у тебя на Лахта-2 - дворянский клуб, типа, пригожинский выкормыш?
idruker 11 сентября 2018 | 16:38
Вся страна превращается в одну колонию ИК-1, граждане - в ее сидельцев, власти и привластные сатрапы - в ее вертухаев, соответственно способы реагирования власти на претензии граждан - в "воспитательные беседы".
timwlad90 11 сентября 2018 | 16:40
Фонд борьбы с коррупцией готов публично и в суде подтвердить информацию, изложенную в расследовании о Росгвардии
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Ну вообще то в этом и смысл организации господина Навального публично представить руководство борьбы с терроризмом как коррупционеров.
История 1990тых опорочить силовые органы новой волной "призраков в погонах".
Явно готовится атака терроризма на Россию из за событий на Украине и в Сирии.
Господин Навальный и его служба полностью изобличили себя как пособники международного терроризма подчинённые США.
Господа , холуи фонда Сороса,вас спалят как пушечное мясо ради сиюминутных амбиций США которые по трупах своих жертвенных баранов оппозиционеров всех рангов и сословий пойдут чтобы удержать свои амбиции в мировом господстве.
djuga 11 сентября 2018 | 16:46
timwlad90: которые по трупах своих жертвенных баранов оппозиционеров всех рангов и сословий пойдут чтобы удержать свои амбиции в мировом господстве.
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"Оно" опять сюда вылезло со своими бреднями...
Уже 90-й по счету.
Интересно, чем его окуривают?
krs_sk 11 сентября 2018 | 16:50
timwlad90: Ахха, зачетный стеб! В стиле центральной инфомусорной службы ))
krs_sk 11 сентября 2018 | 16:41
Ну а ради чего эти тела держаться за власть то ))
permsky_valenok 11 сентября 2018 | 16:45
Как любопытно! Связь ограничена у Навального. А вот его брат вроде как умудрялся даже в колонии связь держать с внешним миром.
kindman_a 11 сентября 2018 | 16:50
permsky_valenok:
Присядь, как его брат, и проверь связь самолично.
parasuk_ 11 сентября 2018 | 16:56
Помнится, навальный в суде с усмановым уже пытался за свою брехню оправдаться. Но был нещадно порот на конюшне великим падвой.
murad_manapov 11 сентября 2018 | 17:02
parasuk_: помнится, что ни одно обвинение со стороны Навального в адрес твоих хозяев в коррупции никто из них не смог опровергнуть. начиная с димона с его компотом, заканчивая витькой-сок-за-сорок...
parasuk_ 11 сентября 2018 | 17:11
murad_manapov: Вообще-то, это навальный не смог ни одного своего "обвинения" доказать. Впрочем, клеймо "лгун" на его зеленой морде шестерки, типа вас, считают боевым шрамом. Как у шарикова :)
sagen 11 сентября 2018 | 17:38
parasuk_: Не знаю, что тебе помнится, только *** Золотов со своим выступлением по самые уши. По всем статьям. Худшее, что он мог сделать в своем положении это "вызвать на дуэль", когда обвинение в краже портянок и гнилой картошки из солдатского пайка, при этом ссылаться на офицерскую честь. Речь идет именно о том, что там чести и близко нет никакой и с таким жульем на дуэль не выходят, а учат канделябром как карточного шулера. Путин подбирает команду под свой офигенный умище, но никак не получается, одни полудурки.
Есть конкретные обвинения - цены на продукты, выложены в интернете. Вопрос закрыт - крадут!!!!
boseal 11 сентября 2018 | 17:01
Дело в том, что если доказательства в предполагаемом судебном разбирательстве будут такие же как и на суде с Усмановым, то боюсь Навальному ничего не светит. На фразе "дыма без огня не бывает" далеко не уедешь...
margosher 11 сентября 2018 | 17:35
Конечно, в расследовании -всё правда. Иначе бы Золотов так не бесился.