Россия стала главным подозреваемым в деле об акустических атаках на американских дипломатов на Кубе и в Китае

Об этом сообщает NBS News. Как отмечается, серьезные подозрения в отношении Москвы подкрепляются косвенными доказательствами, собранными ФБР, ЦРУ и другими спецслужбами. В ходе расследования удалось перехватить несколько сообщений, подтверждающих причастность России. Однако для официального обвинения их недостаточно.

Напомним, сообщения о загадочном недомогании у сотрудников американского посольства в Гаване начали поступать в конце 2016-го и в начале 2017-го года. Дипломаты жаловались на головные боли, потерю слуха, слабость и плохой сон. Летом этого года стало известно об акустическом воздействии на американских дипломатов в Китае. 11 работников посольств были отозваны из Шанхая, Пекина и Гуанчжоу.