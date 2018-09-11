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16:30, 11 сентября 2018

Россия стала главным подозреваемым в деле об акустических атаках на американских дипломатов на Кубе и в Китае

Об этом сообщает NBS News. Как отмечается, серьезные подозрения в отношении Москвы подкрепляются косвенными доказательствами, собранными ФБР, ЦРУ и другими спецслужбами. В ходе расследования удалось перехватить несколько сообщений, подтверждающих причастность России. Однако для официального обвинения их недостаточно.

Напомним, сообщения о загадочном недомогании у сотрудников американского посольства в Гаване начали поступать в конце 2016-го и в начале 2017-го года. Дипломаты жаловались на головные боли, потерю слуха, слабость и плохой сон. Летом этого года стало известно об акустическом воздействии на американских дипломатов в Китае. 11 работников посольств были отозваны из Шанхая, Пекина и Гуанчжоу.

Комментарии

33

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stebinmaku 11 сентября 2018 | 16:36

"В ходе расследования удалось перехватить несколько сообщений, подтверждающих причастность России."
- - - -
Сообщение "Да, продолжим вешать им лапшу на уши" вполне может быть признано акустической атакой..

tvitov66 11 сентября 2018 | 16:45

stebinmaku: можешь ржать или стебаться, но готовься к полезным (импортозамещению) санкциям и нашим мощным (для нас) антисанкциям #такпобедим

ur_sus 11 сентября 2018 | 16:51

tvitov66:
Только дебилам (а их в России процентов 85) ещё не понятно, что Россию будут жестко опускать. Если честно, развал России у Путина получается и так отлично, западу почти не приходится ему помогать...

alexsokoll 11 сентября 2018 | 17:42

Путин отключи излучатели гельмгольца!

ФСБ прекрати пси- терор

Путин, убери видеокамеры из моего туалета

Путин прекрати облучать нас со спутников

Путин уходи, мы здест власть


В Москве прошёл митинг сторонников навального против поаышения пенсионного возраста
:)))

Облучают уже и посольство в китае!
:)))))

Галоперидолу всем

stebinmaku 11 сентября 2018 | 17:08

Пора уже обвинить Россию не только в акустических, но и оптических атаках - если чья-то рука на Западе берёт взятку, не верьте - то это не его рука, а "рука Москвы"..

glotze7 11 сентября 2018 | 17:26

stebinmaku: Кривляние не поможет, поверь.

vilingrad 11 сентября 2018 | 17:11

stebinmaku: Вова Путин все-таки большой, большой дурак:)

permsky_valenok 11 сентября 2018 | 16:36

Головные боли, потеря слуха, слабость, плохой сон? В зданиях ремонт делали? А может, у них дебют рассеянного склероза? А что, это-то бывает. Вон, у норвежцев, как ни лыжник - так астматик.

ostapbey 11 сентября 2018 | 16:55

permsky_valenok: ты из Валенка вылез?? Из пермского??
Так тебе не привыкать к музыкальной шкатулке..
Ты же одну зону с Бекасом топтал??
Не так ли??
Даже??

ostapbey 11 сентября 2018 | 16:59

......: В Московии при Иване Грозном людей пытали так: сажали под царь колокол и начинали в него звонить. Как правило, несчастный после получаса подобного изуверства сходил с ума из-за звуковых резонансных колебаний.
Более современный метод - "Музыкальная шкатулка". Использовался, когда человеку нежелательно было наносить увечия. Осужденного сажали в комнату с ярким светом и без окон, в которой непрерывно играла "музыка". Набор неприятных и никак мелодически не связанных между собой звуков постепенно сводил с ума.
Вспомните эпизод из фильма "Ошибка резидента": там нашего разведчика Бекаса сажают на несколько дней в комнату без окон, без дверей и начинают сводить с ума однообразной электронной какофонией.. .

kara 11 сентября 2018 | 16:37

МОЖЕМ ВСЕ! (ГРУ РФ)

vilingrad 11 сентября 2018 | 17:14

kara: Все просрем! (Администрация президента рф)

(комментарий скрыт)

samkos 11 сентября 2018 | 16:39

И здесь Россия вляпалась.

pusivrot 11 сентября 2018 | 16:40

....Однако для официального обвинения их недостаточно.....
Соврав единожды веры не имеет - это про США и ЭМ.

(комментарий скрыт)

seryj_wolk 11 сентября 2018 | 16:40

Уже образовалась очередь из санкций для священной державки. Скоро начнут гнать рфских дипломатов массово. Давно пора после стольких случаев злоупотребления дипломатическим статусом их этого статуса лишить и просматривать рфскую диппочту на предмет оружия, отравляющих веществ и наркотиков.

disdai 11 сентября 2018 | 16:42

Говнить всегда, говнить везде!
До дней последних донца,
Говнить, говнить, говнить, говнить...

ostapbey 11 сентября 2018 | 17:03

disdai: не хватит гвоздей...
Даже..

ostapbey 11 сентября 2018 | 17:05

.......Пойдем, поэт,
взорим,
вспоем
у мира в сером хламе.
Я буду солнце лить свое,
а ты — свое,
стихами».
Стена теней,
ночей тюрьма
под солнц двустволкой пала.
Стихов и света кутерьма —
сияй во что попало!
Устанет то,
и хочет ночь
прилечь,
тупая сонница.
Вдруг — я
во всю светаю мочь —
и снова день трезвонится.

timwlad90 11 сентября 2018 | 16:45

Россия стала главным подозреваемым в деле об акустических атаках на американских дипломатов на Кубе и в Китае
-----------
США разжигает реваншизм,но проблема для США в том ,что они кинули всех своих союзников и в буквальном смысле пинками и террором принуждали своих вассалов жертвовать своими интересами ради амбиций США.
Так что весь этот информационный бред исходимый из офисов США воспринимается как бред и только холуи повязанные через фонд Сороса будут тявкать в тон американской пропаганды.

ostapbey 11 сентября 2018 | 16:53

timwlad90: ......?
..США разжигает реваншизм,но проблема для США в том ,что они кинули всех своих союзников и в буквальном смысле пинками и террором принуждали своих вассалов жертвовать свои.......
.....
А не затруднит ли тебя подсчитать союзников США??
И сравнить с кем нибудь из твоих союзником!!
Например вкупе с Наурией и Тувалией.
Даже..

timwlad90 11 сентября 2018 | 17:12

ostapbey: ..США разжигает реваншизм,но проблема для США в том ,что они кинули всех своих союзников и в буквальном смысле пинками и террором принуждали своих вассалов жертвовать свои.......
.....
А не затруднит ли тебя подсчитать союзников США??
И сравнить с кем нибудь из твоих союзником!!
Например вкупе с Наурией и Тувалией.
Даже..
-----------
Все террористические акты в Евросоюзе были организованы спецслужбами США чтобы свита не разбежалась когда США с дури вломилась в делить собственность где собственность делят уже 3000 лет и никак поделить не могут.

putin_itogy 11 сентября 2018 | 16:52

Россия под управлением Лиговского гопника,
стала шпаной международного уровня!
Вот так, тщеславный царёк пенсионер, теша своё самолюбие,
и выражая свою сущность,
ГАДИЛ по всему миру, уже лет этак - 15..
До поры, до времени, об этом НИКТО НЕ ДОГАДЫВАЛСЯ.
Представляю, как они, эти старички-разбойнички, стебались над "лоховатыми-америкошками, и бритами",
в узком кругу, где-то в Тувинской глуши или Хакасии, возле "охотничьего костерка", под уху и пивко из Баварии, доставляемое ему ФСОшниками, (Вождь не пьёт водку, ему нельзя, пьянеет страшно, и дуреет)
Но вот, НИТОЧКА СТАРУХИ ШАПОКЛЯК, ПОТЯНУЛАСЬ...
И выяснилось страшное - Россией правят параноидальные шизофреники, с манией мщения..

vasya_von_smetankin 11 сентября 2018 | 16:54

этонемы.

sagen 11 сентября 2018 | 17:25

vasya_von_smetankin: а где ваши доказательства, что это не вы? Почему вас не позвали расследовать это ваше преступление?

armeec 11 сентября 2018 | 16:58

Клоуны. Этож какими должны быть американцы, чтобы им такую лапшу вешали на уши.

srk2658lu 11 сентября 2018 | 16:59

А чему удивляться?
Власть бандитская.
Один Золотов чего стоит....с отбивной котлетой из Навального.

tunis 11 сентября 2018 | 17:01

Особенно нравится, с каким упоением Россия гадит всем и любыми способами.
Получится что-то, не получится, за руку все равно поймали, отбуцкают по наглой рыжей заре стопудово, но Россия не может отказаться от удовольствия сделать гадость.
А с каким восторгом и упоением тяффкают местные шакалы!! Они прямо млеют от счастья, в основном потому, что уверены, что никто не докажет.
А никаких доказательств уже не надо.
Главное тут, Нюрнберг ей не устраивать, задавить по-тихому, как она хотела это сделать с кучей народа, и всё.
Россия ведь, как смутно припоминается, объявляла себя христианкой.
Вот так, по-христиански, какою мерою мерила она, такой же отмерить и ей.
Глушануть звуковыми волнами - а не докажете.

(комментарий скрыт)

zik14 11 сентября 2018 | 17:16

Бошаров и Петров, к бабке не ходи. И исчо 6 помощников с Новичком...

sab171 11 сентября 2018 | 17:20

походу еще +5 руб. за доллар в ближайшее время

nmodenov 11 сентября 2018 | 17:20

пока это фейк.

mavviomi 11 сентября 2018 | 17:29

мстили за перекрытый доступ к собственности в США...

alex362 11 сентября 2018 | 17:32

Господи, им и тут удалось вляпаться!

dmitry35 11 сентября 2018 | 17:34

Похоже,акустическое воздействие создавалось путём трансляции песен О. Бузовой в ультразвуковом диапазоне. Впервые такие атаки были опробованы в России с использованием музыкальной композиции "У губ твоих конфетных, конфетный вкус".

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