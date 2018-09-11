Ходорковский назвал «распущенностью» заявления главы Росгвардии Золотова

Заявления главы Росгвардии Виктора Золотова, прозвучавшие в его видеообращении, адресованном оппозиционеру Алексею Навальному, говорят о «распущенности» автора. Это стало возможным при попустительстве «российского народа». Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» бывший глава ЮКОСа, основатель общественного движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский.

«Меня удивило, что люди, которые некоторые время выглядели похоже на руководство страны, сейчас вернулись назад к образу питерских бандитов девяностых, который им видимо ближе», — сказал М.Ходорковский.

В ответ на расследование ФБК о коррупционных схемах закупок продовольствия для службы войск, глава Росгвардии опубликовал видеообращение, адресовав его политику А.Навальному. В обращении он предложил оппозиционеру «поединок» и угрожал сделать из него «отбивную». В качестве негативного примера «гнилой» российской оппозиции В.Золотов привел М.Ходорковского.