Ходорковский назвал «распущенностью» заявления главы Росгвардии Золотова
Заявления главы Росгвардии Виктора Золотова, прозвучавшие в его видеообращении, адресованном оппозиционеру Алексею Навальному, говорят о «распущенности» автора. Это стало возможным при попустительстве «российского народа». Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» бывший глава ЮКОСа, основатель общественного движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский.
«Меня удивило, что люди, которые некоторые время выглядели похоже на руководство страны, сейчас вернулись назад к образу питерских бандитов девяностых, который им видимо ближе», — сказал М.Ходорковский.
В ответ на расследование ФБК о коррупционных схемах закупок продовольствия для службы войск, глава Росгвардии опубликовал видеообращение, адресовав его политику А.Навальному. В обращении он предложил оппозиционеру «поединок» и угрожал сделать из него «отбивную». В качестве негативного примера «гнилой» российской оппозиции В.Золотов привел М.Ходорковского.
Комментарии13
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vladimir1_57 11 сентября 2018 | 16:32
Ходор, тебе забили стрелку, а ты зассал? ))
tttyyy 11 сентября 2018 | 16:32
Только бы этот убийца и жулик Ходорковский закрыл своё хлебало.
semia 11 сентября 2018 | 16:32
Вообще то Золотов говорит не очень. Слишком беден его язык. Но вот дурак дураком,а внуков в Англию учиться отправил. Штампы такие у них наверху.
utax 11 сентября 2018 | 16:46
semia: Змеиный язык и подлость вместо чести офицера.
banyi4 11 сентября 2018 | 16:32
А что, Лёлика никто силой не тянет! Просто пусть покажет , кто он есть - сисястый Лёлик или мужчина )))
oleg_andreevich 11 сентября 2018 | 17:09
banyi4: tttyyy: vladimir1_57: что девочки, аргументы кончились?
askol2016 11 сентября 2018 | 16:33
Государству гопников совершенно необходим полномасштабный военный конфликт с Западом. Только в этом случае можно поставить хулиганов на место, а точнее уничтожить.
uralruss 11 сентября 2018 | 16:36
Пушечному мясу ставшему мраморной говядиной все дозволено.
permsky_valenok 11 сентября 2018 | 16:41
Скоро МБХ будет повсюду ходить с веером и лорнетом, нюхать ароматическую соль, и требовать обращаться к нему исключительно "графиня".
pusivrot 11 сентября 2018 | 16:43
А про заказное убийство мэра Нефтеюганска господин Ходорковский что может пояснить? Бандит и вор рассуждает об поступках других - это и есть распущенность нравов.
garaal 11 сентября 2018 | 16:47
Братва ГУЛЯЕТ!!! ХА-ХА-ХА. ,Быыыдло в стойло!
ilsergei 11 сентября 2018 | 17:00
Как то неуверенно Золотов отрабатывает корм
s011ma 11 сентября 2018 | 17:06
Интеесно, а когда МБХ видел в них что-то человеческое?