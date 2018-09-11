Зампред НКО: В случае тяжелого состояния Сенцова, принудительное кормление будут осуществлять гражданские медики

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» о состоянии здоровья осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает уже 120 дней. На запрос НКО во ФСИН сказали, что в случае ухудшения здоровья осужденного, принудительное кормление будут осуществлять гражданские медики.

«Мы делали запрос в ФСИН, и нам четко сказали, что кормить его будут принудительно гражданские медики, для этого его вывезут в гражданскую больницу, чтобы снять с себя всякую ответственность. Во-вторых, это будет происходить только в крайней истории, когда у него начнут отказывать внутренние органы, либо же он потеряет сознание, будет в коме, сам не сможет принимать решения относительно своего состояния», — сказала она.

Е.Меркачева отметила, что сам О.Сенцов отказался наблюдаться в гражданской больнице и «попросил вернуть его обратно». «Конечно, его здоровье подрывается. Он сам говорит, что экономит энергию, старается не вставать, в туалет он ходит, правда, сам, старается передвигаться самостоятельно, принимает душ, и даже иногда смотрит в общем зале телевизор», — сказала она.

Ранее в пресс-службе УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу, его состояние удовлетворительное, ежедневно получает медицинскую помощь и поддерживающую терапию.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил О.Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму.