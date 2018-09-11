Зампред НКО: В случае тяжелого состояния Сенцова, принудительное кормление будут осуществлять гражданские медики
Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» о состоянии здоровья осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает уже 120 дней. На запрос НКО во ФСИН сказали, что в случае ухудшения здоровья осужденного, принудительное кормление будут осуществлять гражданские медики.
«Мы делали запрос в ФСИН, и нам четко сказали, что кормить его будут принудительно гражданские медики, для этого его вывезут в гражданскую больницу, чтобы снять с себя всякую ответственность. Во-вторых, это будет происходить только в крайней истории, когда у него начнут отказывать внутренние органы, либо же он потеряет сознание, будет в коме, сам не сможет принимать решения относительно своего состояния», — сказала она.
Е.Меркачева отметила, что сам О.Сенцов отказался наблюдаться в гражданской больнице и «попросил вернуть его обратно». «Конечно, его здоровье подрывается. Он сам говорит, что экономит энергию, старается не вставать, в туалет он ходит, правда, сам, старается передвигаться самостоятельно, принимает душ, и даже иногда смотрит в общем зале телевизор», — сказала она.
Ранее в пресс-службе УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу, его состояние удовлетворительное, ежедневно получает медицинскую помощь и поддерживающую терапию.
25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил О.Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму.
Комментарии2
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glotov 11 сентября 2018 | 16:57
Некоторые виды земноводных, например, протеи, могут прожить без пищи до 10 лет.
tuman13 11 сентября 2018 | 17:10
Голодовка - личное дело каждого. На этого террориста уже истрачено куча бабла, привлечены туева хуча медиков, которых так не хватает. Не хочет жрать - пусть экономит продукты для других. А то влзятся с этим Синцовым, как цыган с писаной торбой.
В тюрьме Гаагского требунала померло больше десятка заключеных, и каких заключеных. И что? И н и ч е г о .