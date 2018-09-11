Зампред НКО: Списки пострадавших участников акции 9 сентября против пенсионной реформы будут готовы через два дня

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева сказала, что списки всех пострадавших участников акции протеста 9 сентября будут готовы через два дня. Об этом она сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Пока у нас нет данных о пострадавших в акции, но сильно побитых не было. У нас нет списков, которые были избиты сильно. Мы можем сказать об этом только через два дня. Обычно в таких случаях к нам обращаются адвокаты или сами пострадавшие, но пока никаких обращений не было», — сказала она.

Е.Меркачева также допустила, что пострадавшие могли быть быстро отпущены правоохранительными органами, чтобы в свою очередь они не подавали жалоб.

По словам Е.Меркачевой, сотрудники НКО уже выезжали к задержанным, чтобы проверить все жалобы. «Были претензии к питанию, задержанных более 3-х часов не кормили, они были голодными, также среди них были и избитые», — сказала она.

9 сентября прошла Всероссийская акция против пенсионных изменений, в рамках которой прошли массовые задержания.