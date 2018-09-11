Зампред НКО: Списки пострадавших участников акции 9 сентября против пенсионной реформы будут готовы через два дня
Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева сказала, что списки всех пострадавших участников акции протеста 9 сентября будут готовы через два дня. Об этом она сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Пока у нас нет данных о пострадавших в акции, но сильно побитых не было. У нас нет списков, которые были избиты сильно. Мы можем сказать об этом только через два дня. Обычно в таких случаях к нам обращаются адвокаты или сами пострадавшие, но пока никаких обращений не было», — сказала она.
Е.Меркачева также допустила, что пострадавшие могли быть быстро отпущены правоохранительными органами, чтобы в свою очередь они не подавали жалоб.
По словам Е.Меркачевой, сотрудники НКО уже выезжали к задержанным, чтобы проверить все жалобы. «Были претензии к питанию, задержанных более 3-х часов не кормили, они были голодными, также среди них были и избитые», — сказала она.
9 сентября прошла Всероссийская акция против пенсионных изменений, в рамках которой прошли массовые задержания.
Комментарии4
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sasass 11 сентября 2018 | 16:18
Весь список передать в международный суд ЕС по правам младенцев...
tuman13 11 сентября 2018 | 16:24
Беднюсики - целых три часа не жрали. Это чтож вся демтусовка так и мечется между диваном и холодильником?
А массово избиваемые озверелыми омоновцами протестующие так попрятались по камерам в полицейских участках, что избитых найти не могут. Охреносоветь.
vladimir1_57 11 сентября 2018 | 16:26
Списки пострадавших
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Не ходили бы на несогласованный митинг, не страдали бы
а так придется пострадать )
democ 11 сентября 2018 | 16:34
...но сильно побитых не было.
А вот по каким критериям оценивать степень избиения? А если Еву под сраку пнуть - это сильная степень или так, можно и перетерпеть? А когда руки заламывают до хруста - это как?