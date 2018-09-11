Сотрудники ОВД Басманный не передали девушкам, задержанным на акции 9 сентября, половину продуктов, которые им приносили, рассказал «Эху Москвы» издатель Медиазоны Петр Верзилов.

Петр Верзилов сказал, что это предельная некрасивая ситуация и они подумают, как можно ее разрешить.