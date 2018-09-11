Сотрудники ОВД Басманный не передали девушкам, задержанным на акции 9 сентября, половину продуктов
Сотрудники ОВД Басманный не передали девушкам, задержанным на акции 9 сентября, половину продуктов, которые им приносили, рассказал «Эху Москвы» издатель Медиазоны Петр Верзилов.
Петр Верзилов сказал, что это предельная некрасивая ситуация и они подумают, как можно ее разрешить.
Комментарии12
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pyco_mypucmo 11 сентября 2018 | 16:11
Давно назрела необходимость увеличения денежного довольствия полиции. Скален встали, а полиция вынуждена выживать за счёт передач задержанным.
hastings 11 сентября 2018 | 16:16
pyco_mypucmo: в посылку просто входили запретные сыры и колбасы незаконно ввезенные из Европы. Пришлось ликвидировать.
tvitov66 11 сентября 2018 | 16:19
hastings: короче говоря полицаи взяли мзду натуральным продуктом
ed10075 11 сентября 2018 | 16:20
pyco_mypucmo: Воровство продуктов, предназначенных задержанным называется мародерство, и не может быть оправдано низкой зарплатой. Которая в сравнее с другими зарплатами совсем даже не низкая, а если прибавить к ней (зарплате) сумму пенсионных выплат с 40-45 лет, то этим ублюдкам грех жаловаться на судьбу.
pyco_mypucmo 11 сентября 2018 | 16:22
ed10075: ну хоть бы молоко им за вредность давали.
piter_ug 11 сентября 2018 | 16:12
А что-то высокопролезшее сегодня толковало про ущемлённую офицерскую честь!?
archibald_dandy_esquire 11 сентября 2018 | 16:18
piter_ug:
сами немножко поели хлебушка, а колбасу передали господам полковникам МВД, которые недоедают совсем со своими семьями и родственниками
democ 11 сентября 2018 | 16:15
Это предельно некрасивая?! Подонки просто тупо прошманали наборы, и забрали часть продуктов, чтобы попросту их сожрать! Ещё раз надо всем понять, что нормальных людей в силовых структурах нет!
vasya_von_smetankin 11 сентября 2018 | 16:20
А "сотрудники" тоже голодные из-за вражеских санкций ходют... и на пенсию им раньше всех выходить, не будут они вечно молодыми...
Так что, всё по-честному!
manfred 11 сентября 2018 | 16:21
За такой поступок офицерам надо медаль за храбрость давать! Мужественно постучал в дверь чеченца - орден за мужество, храбро переполовинил передачу заключенным (а вдруг продукты отравлены) - медаль за мужество. Власть должна быть последовательной!
fikus74 11 сентября 2018 | 16:21
это про этих "офицерах" говорил золотов, ублюдки и быдло, а не офицеры.
kara 11 сентября 2018 | 16:23
половина девушкам-половина мальчикам.