ФБК готов отвечать за свое расследование коррупции в Росгвардии в суде и представить все доказательства коррупции

Кроме угроз в адрес Навального, глава Росгвардии Виктор Золотов не предоставил ни одного опровержения фактов расследования, сказала «Эху Москвы» юрист ФБК Любовь Соболь.

Любовь Соболь также отметила, что команда ФБК сейчас изучит заявление Золотова и подаст соответствующие иски в правоохранительные органы.

Руководитель Росгвардии сегодня назвал клеветой расследование Навального и вызвал политика на дуэль, пообещав сделать из него «хорошую сочную отбивную». В Кремле заявили, что Золотов не согласовывал свою инициативу с президентом и не считают видеообращение физической угрозой Навальному.

Слова директора Росгвардии Виктора Золотова не нарушают закон, он имеет право вызвать Алексея Навального на поединок. Такое мнение «Эху» высказал глава юридической службы ЦК КПРФ Вадим Соловьев.

Обвинения ФБК в адрес Росгвардии не подкреплены юридическими шагами, поэтому могут быть расценены как атака на честь и достоинство, считает Вадим Соловьев.