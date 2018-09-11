ФБК готов отвечать за свое расследование коррупции в Росгвардии в суде и представить все доказательства коррупции
Кроме угроз в адрес Навального, глава Росгвардии Виктор Золотов не предоставил ни одного опровержения фактов расследования, сказала «Эху Москвы» юрист ФБК Любовь Соболь.
Любовь Соболь также отметила, что команда ФБК сейчас изучит заявление Золотова и подаст соответствующие иски в правоохранительные органы.
Руководитель Росгвардии сегодня назвал клеветой расследование Навального и вызвал политика на дуэль, пообещав сделать из него «хорошую сочную отбивную». В Кремле заявили, что Золотов не согласовывал свою инициативу с президентом и не считают видеообращение физической угрозой Навальному.
Слова директора Росгвардии Виктора Золотова не нарушают закон, он имеет право вызвать Алексея Навального на поединок. Такое мнение «Эху» высказал глава юридической службы ЦК КПРФ Вадим Соловьев.
Обвинения ФБК в адрес Росгвардии не подкреплены юридическими шагами, поэтому могут быть расценены как атака на честь и достоинство, считает Вадим Соловьев.
Комментарии22
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kapitankolbaskin 11 сентября 2018 | 16:07
Любовь Соболь уж лучше молчите христа ради !
А то ведь мужественный офицер-гвардеец Золотов (тьфу ему в капюшон) и вас на дуэль вызовет ...
rpmcmurphy 11 сентября 2018 | 16:15
Кроме угроз в адрес Навального, глава Росгвардии Виктор Золотов не предоставил ни одного опровержения фактов расследования, сказала «Эху Москвы» юрист ФБК Любовь Соболь...
Это не угроза, а вызов не дуэль, и суд тут совершенно не при чём. Алексей Навальный должен принять этот вызов и в честном поединке избить Виктора Золотова. Ведь наверняка Алексея Анатольевича, обучали приёмам самообороны на курсах "Yale World Fellow Program" в Йельском университете.
kindman_a 11 сентября 2018 | 16:20
А почему Золотов пальцы не растопыривает, как принято, и почему не сплевывает смачно слюну после каждого абзаца?
piter_ug 11 сентября 2018 | 16:07
Это же ж насколько ФБК прав, если путин жертвует своим охранником!
Ведь вместо занятого не по своей воле Навального выйти и навалять охраннику может любой желающий сторонник Навального.
ze_danil 11 сентября 2018 | 16:10
юридическая служба расейских комми знает кто их кормит и хозяйскую руку кусать не будет
imeri60 11 сентября 2018 | 16:10
Никаких опровержение, ни фактов,никаких аргументов...
Сплошной словесный понос , с угрозами и оскорблениям.
Новый оригинальный метод ответа путинского режима, на аргументированную критику и обвинения.
unprejudiced 11 сентября 2018 | 16:11
насколько я помню в расследовании ФБК говорилось что качество овощей стало намного хуже. Только вот доказательств этому персонаж со своими миньонами так и не представили. Только цены.
oldcitizen 11 сентября 2018 | 16:15
unprejudiced: Только вот доказательств этому персонаж со своими миньонами так и не представили.
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Какие вам нужны доказательства? Поставщик один на всю огромную страну. Живу на даче. Ем огурцы с грядки. Был в Москве и купил огурцы на рынке себе на обед. После дачных их есть невозможно. А если их привезти из Луховиц в Крым, а оттуда в Хабаровск, то они станут ещё лучше?
kindman_a 11 сентября 2018 | 16:22
oldcitizen:
Да это пригожинская гнида, он удушиться за хозяйский огурец...
sab171 11 сентября 2018 | 16:23
unprejudiced: вам фотки лондонских туристов , вам цены в пятерочке за углом а вы заладили - "где ваши доказательства?".
banyi4 11 сентября 2018 | 16:11
Сисястый гапон спрячется ещё на 30 суток )))
democ 11 сентября 2018 | 16:11
... как атака на честь и достоинство...
Похоже, что Золотарёв в результате действий ФБК потерял невинность...
idruker 11 сентября 2018 | 16:13
Золотов, сейчас не средневековье - невиновность не доказывают поединком. Сначала отвечаешь по пунктам на обвинения Навального, и если ему нечего будет на это ответить, вот тогда можешь считать себя несправедливо оклеветанным. Тогда у тебя появится моральное право требовать сатисфакции. Пока не ответишь по пунктам, слыть тебе коррупционером.
Причем независимо от твоих будущих аргументов, ты все равно трус, но ни разу не мужик, не офицер, и не джентельмен, иначе бы знал, что на поединок не вызывают на свое поле - право выбора оружия предоставляют противнику
lenin3 11 сентября 2018 | 16:19
idruker: какой,нафиг,Золотов офицер,он-охранник,просто высокопоставленный,с соответствующим синдромом охранника,когда мужик,сутками просиживающий на стуле,считает себя самым главным.Я таким на работе всегда говорю:или молчи или иди к нам в бригаду гайки крутить.Крутить неохота,вот и молчит...
uralruss 11 сентября 2018 | 16:14
Когда пушечное мясо становится мраморной говядиной ей все можно.
banyi4 11 сентября 2018 | 16:14
Пусть анальный честно заявит - мол я чмо и боюсь, вот и всё))) Хотя оно моложе и выше и сисястей )
archibald_dandy_esquire 11 сентября 2018 | 16:15
какая насмешка, что гвардией назвали банду отребья, не умеющего себя реализовать ничем, кроме избиения безоружных граждан РФ
так называемая росгвардия под руководством Виктора Золотова, числом до батальона при наличии бронетехники несколько суток гонялась за сумасшедшим стрелком, бывшим сотрудником МЧС им.Шойгу - и убила-таки какого-то пьяного бомжа, выдав его за подозреваемого
вспоминается фильм "Рэмбо. Первая кровь", где нацгвардия аналогична нынешней "роспоцгвардии" им. Золотова, очень похожего на Путина без ботоксных вливаний в морду лица
vasya_von_smetankin 11 сентября 2018 | 16:15
А на чём дуэль, интересно?
На Золотых Помидорах для Росгвардии?
hiryrg 11 сентября 2018 | 16:17
Конечно нужно подавать. УК РФ Статья 119. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.
kapitankolbaskin 11 сентября 2018 | 16:21
я думаю в команде А.Навального найдется человек с бойцовскими навыками ,который начистит рыло этому "офицеру" -бывшему бизнесмену...
Я вот помню Вова путин про Кличко гадости говорил...
Может в один вечер два поединка устроим ?!
s011ma 11 сентября 2018 | 16:23
Руководитель Росгвардии сегодня назвал клеветой расследование Навального и вызвал политика на дуэль, пообещав сделать из него «хорошую сочную отбивную». В Кремле заявили, что Золотов не согласовывал свою инициативу с президентом и не считают видеообращение физической угрозой Навальному.
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То есть, если бы согласовал, то тогда можно было бы считать угрозой?
efremof 11 сентября 2018 | 16:24
Вот странные ФБК. Человек им перелагает поединок.. причем в любой форме, а они про суды где явно проиграют так как суды эти зависимые. Берите и принимайте вызов - тем более тот, кого вызывают на поединок и выбирает вид поединка. Да и Золотов этот не конкретизирует форму сражения. Вот и выбирайте словесный поединок в виде дебатов в эфире 1 канала. В чем проблема то?