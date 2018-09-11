Министерство обороны России утверждает, что в сирийской провинции Идлиб начались съемки «постановочной провокации»
Министерство обороны России утверждает, что в сирийской провинции Идлиб начались съемки «постановочной провокации», по сценарию которой сирийская армия применяет против мирных жителей химическое оружие. Уточняется, что съемки проходят в населенном пункте Джиср-эш-Шугур. Сегодня утром туда прибыли съемочные группы нескольких ближневосточных и филиала американского телеканала.
В Москве считают, что обвинение в использовании химического оружия может стать поводом для нового удара по Сирии коалиции во главе с США.
Комментарии16
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murad_manapov 11 сентября 2018 | 15:38
хорошо бы ещё, чтоб и подтверждение было, а не только утверждение. про ихтам нет утверждения не подтвердились...
tvitov66 11 сентября 2018 | 16:23
murad_manapov: как можно не верить нашему неполживому МО? Они же не отсебятину какуюныть несут, а все по данным объективного контроля и показаниям испанских диспетчеров
seryj_wolk 11 сентября 2018 | 15:42
Рфское МО, как обычно, лжет. Раз они такое сообщили, значит сирийские вояки готовы к газовой атаке против собственного населения. Придется им показывать заранее подготовленные видео, как они героически перехватывают американские крылатые ракеты.
bosen48 11 сентября 2018 | 15:58
seryj_wolk: У тебя с головой всё в порядке? Ты достойный продолжатель англичанки, которая гадит.
homa_brutt 11 сентября 2018 | 16:01
seryj_wolk: /Раз они такое сообщили, значит сирийские вояки готовы к газовой атаке против собственного населения./
Просто из любопытства. Зачем множить эти заведомо придурочные заявления о том,что раз Россия+Асад предупреждают всех о готовящейся провокации,то скоро Асад+Россия(??) применят в Идлибе химоружие? И в чём смысл его применения? Чтобы амеры вдарили по Дамаску? И какие с этого профиты???
zhrv 11 сентября 2018 | 15:42
- "в сирийской провинции Идлиб начались съемки «постановочной провокации»"
Они не правы, там идет только репетиция. А настоящие съемки, конечно, будут произведены в павильонах Голливуда.
orein51 11 сентября 2018 | 15:44
глюки начались... хреново со здоровкой...
kotvinder2 11 сентября 2018 | 15:53
Спустить бы бомбу на эту хренову фабрику грёз, да ведь у них вонючий газ в трехлитровых бидонах
grazschdanin 11 сентября 2018 | 15:57
Про Гаагу:
"В течение двух лет Нидерланды помогали вооруженным сирийским группировкам, в том числе «Джабхат аш-Шамие», которую власти страны сами же признали террористической. Скандальная информация стала известна благодаря расследованию голландских журналистов. Ранее власти объявили о прекращении помощи группировкам, не уточняя, кто именно получал поддержку.
Правительство Нидерландов поддерживало вооруженную группу «Джабхат аш-Шамия» («Левантский фронт») в Сирии, которая позже была признана прокуратурой страны террористической. Об этом свидетельствуют результаты расследования нидерландских изданийNieuwsuur и Trouw."
karachaev4 11 сентября 2018 | 15:57
Факты и доказательства будут предоставлены? Или как и обычно болтовня?
tks 11 сентября 2018 | 16:02
Значит, химическая атака Асада при поддержке путинских вооруженных сил началась.
homa_brutt 11 сентября 2018 | 16:12
tks: А какой смысл? Изложите? Или главное издать в луже соответствующий звук?
p1p1ska 11 сентября 2018 | 16:12
Все по плану. Ведь нужен же повод для «сануций»м чтобы как-то добить курс бакса до 80+
irinakingsize1 11 сентября 2018 | 16:13
Ага, а представители МО РФ купили билеты в первом ряду и сидят смотрют фильму .
sasass 11 сентября 2018 | 16:14
Кина не будет - газового механика телепортируют в Гаагский Трибунал посредством аннигиляции....)))
unprejudiced 11 сентября 2018 | 16:15
Сирия: захваченный спецназом игиловец сдал американских кураторов (ФОТО, ВИДЕО)
В ходе разведывательно-поисковых действий и обследования пещер в районе могильника Кабр-эш-Шейх Хусейн подразделениями 10 и 15 дивизий Специального назначения ВС САР был взят в плен боевик террористической группировки ИГИЛ. Он пытался проникнуть в город Эс-Сувейда между подразделениями.
Вот что пленный поведал.
Меня зовут Сухеб Издин аль-Зоби. Моя кличка — Абу-Умар аль-Хорани. Из деревни Эль-Пахет. Состоял в ИГИЛ. В частности, в отряде «Чёрный камень». Лидер группировки ИГИЛ* Абу Бакр Аль Багдади.
Полевой командир отряда «Чёрный камень» Абу Аюб аль-Ираки. Численность группировки в районе пустыни Эс-Сувейда — около 1500 боевиков, а количество боевиков в моем отряде — 250 человек. Оружие и продукты поставляли американские военные.
Меня обучали американцы в рядах ИГИЛ в лагере беженцев Эр-Рукбан. Мне нужны были деньги, и поэтому я согласился. Платили 50–100 долларов в месяц.
Нас обучали американцы-инструкторы. Разделили нас на несколько групп по специальностям: артиллеристы, подрывники и пехотинцы. Я был в группе пехоты.
По мне как эксперту, есть все основания нанести удар по пендосии за их поддержку террористов. А факт такое поддержки доказано свидетельскими показаниями.