Министерство обороны России утверждает, что в сирийской провинции Идлиб начались съемки «постановочной провокации», по сценарию которой сирийская армия применяет против мирных жителей химическое оружие. Уточняется, что съемки проходят в населенном пункте Джиср-эш-Шугур. Сегодня утром туда прибыли съемочные группы нескольких ближневосточных и филиала американского телеканала.

В Москве считают, что обвинение в использовании химического оружия может стать поводом для нового удара по Сирии коалиции во главе с США.