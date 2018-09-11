Брата и сестру из Владимирской области признали виновными в склонении подростков к самоубийству в т.н. группах смерти
Брата и сестру из Владимирской области признали виновными в склонении подростков к самоубийству в так называемых «группах смерти» во ВКонтакте. Об этом сообщает областная прокуратура. Подсудимые признали вину. Женщина приговорена к пяти годам и одному месяцу лишения свободы. Ее брат – к двум годам условно.
Потерпевшими по делу признаны двое подростков – 13-летняя девочка и 15-летинй мальчик.
Комментарии1
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rpmcmurphy 11 сентября 2018 | 15:44
Потерпевшими по делу признаны двое подростков – 13-летняя девочка и 15-летинй мальчик...
Потерпевшими в каком плане, они покончили с собой?