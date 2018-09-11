Мосгорсуд продлил до 19 октября срок домашнего ареста художественному руководителю Гоголь-Центра Серебренникову
Мосгорсуд продлил до 19 октября срок домашнего ареста художественному руководителю Гоголь-Центра Кириллу Серебренникову, а также бывшему гендиректору Седьмой студии Юрию Итину.
Как заявила в суде следователь, до 19 октября уголовное дело будет направлено в прокуратуру, которой нужно до 10 дней для решения вопросам о передаче в суд. Следствие по-прежнему считает, что обвиняемые могут скрыться, оказать давление на свидетелей и помешать расследованию.
Режиссер Кирилл Серебренников считает, что следователи не выполняют указание президента, который сказал, что это не преследование, а расследование. Режиссер подчеркнул, что не совершал никакого преступления, тем не менее, его продолжают держать взаперти.
Комментарии1
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archibald_dandy_esquire 11 сентября 2018 | 16:22
проще уже назначить срок домашнего ареста - пожизненно - доказать ничего нельзя, а вот пожизненный срок дать можно - путинское правилово это Свой Суверенный Суд - ССудЪ