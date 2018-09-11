Руководство «ЕР» намерено отстранить Поклонскую от должности зампреда Комитета по безопасности
Руководство думской фракции «Единой России» намерено отстранить депутата Наталью Поклонскую от должности зампреда Комитета по безопасности и противодействию коррупции. Это связано с тем, что Поклонская отказалась проголосовать за закон о повышении пенсионного возраста, — сообщает Интерфакс со ссылкой на думский источник.
Напомним, — президиум фракции принял решение о консолидированном голосовании депутатов.
Комментарии7
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edyunia 11 сентября 2018 | 15:44
Сослать её в Крым, в Армянск.
kryimzdick 11 сентября 2018 | 15:51
edyunia: Сошлют Наталку в Харьков
sim 11 сентября 2018 | 16:23
kryimzdick: Вот це - дiло! Ждут Няшу в Киеве, для задушевного разговора ))
seryj_wolk 11 сентября 2018 | 15:45
У дуры Поклонской один раз проснулась совесть, а едросы ее уже гонят прочь. Будет теперь замом Чайки.
peresvet73 11 сентября 2018 | 15:45
Она беременна, какое тут руководство комитетом!
uksare_take2 11 сентября 2018 | 16:07
да и хрен со всеми вместе взятыми: и с Поклонской, и с комитетом, и с единоросами
bobiksdoh 11 сентября 2018 | 16:23
Обменяйте её на Надюху Савченко. Т.е. дружественный обмен законодателями.