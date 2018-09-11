Руководство «ЕР» намерено отстранить Поклонскую от должности зампреда Комитета по безопасности

Руководство думской фракции «Единой России» намерено отстранить депутата Наталью Поклонскую от должности зампреда Комитета по безопасности и противодействию коррупции. Это связано с тем, что Поклонская отказалась проголосовать за закон о повышении пенсионного возраста, — сообщает Интерфакс со ссылкой на думский источник.

Напомним, — президиум фракции принял решение о консолидированном голосовании депутатов.