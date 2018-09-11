"Руководитель Росгвардии считает, что Навальный допустил в отношении его «оскорбительные, клеветнические размышления»"

Руководитель Росгвардии, генерал армии Виктор Золотов считает, что политик Алексей Навальный допустил в отношении его «оскорбительные, клеветнические размышления», которые «не принято просто так прощать». Он вызвал Навального на поединок и пообещал сделать из него «хорошую сочную отбивную».

Это ответ на расследование ФБК о нарушениях в Росгвардии при госзакупках. При этом Золотов подтвердил, что «коррупционные недостатки» в ведомстве есть, но с ними борются. Если Навальный решит «съехать с сатисфакции», к нему «прилипнет лейбл слизняка», — пообещал Золотов.

В Кремле не считают, что видеообращение Золотова можно расценивать как физическую угрозу Навальному.