Руководитель Росгвардии считает, что Навальный допустил в отношении его «оскорбительные, клеветнические размышления»
Руководитель Росгвардии, генерал армии Виктор Золотов считает, что политик Алексей Навальный допустил в отношении его «оскорбительные, клеветнические размышления», которые «не принято просто так прощать». Он вызвал Навального на поединок и пообещал сделать из него «хорошую сочную отбивную».
Это ответ на расследование ФБК о нарушениях в Росгвардии при госзакупках. При этом Золотов подтвердил, что «коррупционные недостатки» в ведомстве есть, но с ними борются. Если Навальный решит «съехать с сатисфакции», к нему «прилипнет лейбл слизняка», — пообещал Золотов.
В Кремле не считают, что видеообращение Золотова можно расценивать как физическую угрозу Навальному.
Комментарии50
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tks 11 сентября 2018 | 15:37
"Когда кончаются доводы, начинают говорить пушки. Сила — последний аргумент тупицы"
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luger_max_otto 11 сентября 2018 | 15:39
Допустил размышления- это прекрасно.
kotbajune 11 сентября 2018 | 15:42
"Руководитель Росгвардии считает, что Навальный допустил в отношении его «оскорбительные, клеветнические размышления»"
Размышления?! - а документы он не заметил?!!
К документам, что они фальшивки почему пртензий нет?
А из них так и торчит воровство
gonduras_on_colima 11 сентября 2018 | 15:46
Портянки, вы и дальше будете возражать против того, что у власти гопники из подворотни?
seryj_wolk 11 сентября 2018 | 15:48
gonduras_on_colima: Навальный размышляет о том, что Золотов вор. И где в этих "размышлениях" клевета?
rpmcmurphy 11 сентября 2018 | 15:46
"По поступившей информации от жителей провинции Идлиб, в настоящее время в населенном пункте Джиср-эш-Шугур идут съемки постановочной провокации якобы применения сирийской армией "химоружия" против мирного населения"
compare 11 сентября 2018 | 16:12
rpmcmurphy: дуй туда,срочно...такие юродивые,как ты,хорошо кривляться научены и ты,мог бы стать "звИздой",пуская пену из всех отверстий и катаясь на "горбушке"...благо,дерьма в тебе,на три часа съемок хватит,чтобы "фонтаном" било...
danko1 11 сентября 2018 | 15:48
kotbajune: Это бандит в погонах реальные документы считает измышлением, а свои угрозы добродушием.
Ворам во власти, особо приближенным к телу, всё позволено.
rpmcmurphy 11 сентября 2018 | 15:49
danko1:
Если Алексей Навальный не трус, то он не смалодушничает и примет вызов.
ionessi 11 сентября 2018 | 16:04
rpmcmurphy:
Есть отличный выход для Навального. Ему ж дали право выбора оружия? Выбрать плевки, вопли, а потом внезапные прятки с опцией "ой. все. я в домике". В этом ему равных нету, вот и будет Леха на коне :)))
compare 11 сентября 2018 | 16:14
rpmcmurphy: не тебе судить,ссыкунчик подъюбочный...ты еще будешь о критериях нравственности рассуждать! утри сопли,для начала и сходи в туалет,ососок..
vikwlad 11 сентября 2018 | 15:50
danko1:
Что-то мне этот генерал своим интеллектом напоминает Свету из Иванова.
kompricikos 11 сентября 2018 | 15:51
kotbajune: я ему рога поотшибаю, пасть порву, моргалы выколю! Всю жизнь работать на лекарства будешь, сарделька, сосиска, редиска, Навуходоносор, петух гамбургский!
rpmcmurphy 11 сентября 2018 | 15:42
Он вызвал Навального на поединок и пообещал сделать из него «хорошую сочную отбивную»...
Это мы ещё увидим, кто из кого отбивную сделает. Тренировками Алексея Навального займётся лично Евгения Альбац и к началу дуэли, доведёт форму Алексея Анатольевича до максимально возможных величин. Только не плачь Золотов, когда получишь на орехи от Навального.
alex362 11 сентября 2018 | 15:57
rpmcmurphy: О, реинкарнация патрика всплыла. Фекальная субстанция неутопима!
pusin_patriot 11 сентября 2018 | 15:43
luger_max_otto: Видимо следующий уровень задач для национал-гвардии ими видятся как
"Не допустить размышления" :)
tks 11 сентября 2018 | 15:46
pusin_patriot:
Рефлексия теперь общественно-опасное деяние!
vikwlad 11 сентября 2018 | 15:48
Чем-то этот генерал своим интеллектом напоминает мне Свету из Иванова.
tvitov66 11 сентября 2018 | 15:56
А какими войсками руководит этот охранник в нацфуражке? Оно считает себе руководитель Росгвардии? НЕТ ТАКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ФСЕ ФАЛЬШИВОЕ! Правовая основа деятельности нацгвардии регламентирована Федеральным законом РФ от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках Национальной гвардии Российской Федерации»
ematveev 11 сентября 2018 | 15:39
А вот если бы Золотов пообещал арестовать Навального, или грозил бы ему уголовным преследованием или отъемом денег - то все было бы очень демократично. Ведь именно так сегодня поступила "цитадель демократии", подставив сех братьев-либерастов...
pusin_patriot 11 сентября 2018 | 15:46
ematveev: Потому что там уже на суде они бы с юристами под микроскопом и по кадрам перебирали как сюжет, так и контракты со всеми цифрами, и всё это в СМИ параллельно.
Для них это ужас.
А не ответить нельзя, там же НАвальный всему личному составу - ваш начальник ворует у вас еду.
Кстати, как называется человек, который ворует ЕДУ у своих же в составе там, не напомните? :)
tks 11 сентября 2018 | 15:48
ematveev: Навальный итак арест отбывает. Что ещё придумаете? Золотов сегодня очень нуждается в вашей защите и поддержке.
skanon 11 сентября 2018 | 15:39
Ну и рожа.
edyunia 11 сентября 2018 | 15:39
\\Глава Росгвардии Виктор Золотов не согласовывал свое видеообращение с Кремлем\\
\\ В Кремле не считают, что видеообращение Золотова можно расценивать как физическую угрозу Навальному.\\
Откуда кремляди знают что этот сторож имел ввиду когда говорил о отбивных?
tks 11 сентября 2018 | 15:42
edyunia: Это фактически означает что получено Высочайшее одобрение.
maestro_air 11 сентября 2018 | 15:39
Золотов полный кретин
mayk18_10 11 сентября 2018 | 15:40
На фотке над видеобращением этот Золотов-карикатура на Путина в форме типа как у Пиночета..Присмотритесь-ну ей ей-вылитый смешной путен...
platonnekafrin 11 сентября 2018 | 15:41
Вот мне, не то чтобы смешно, а просто в знак солидарности с Песковым: "Пообещать на всю страну сделать котлету из Путина, это, конечно, совсем не угроза котлете."
bosen48 11 сентября 2018 | 15:44
platonnekafrin:Боюсь, что от тебя будет котлета, а никак не наоборот.
platonnekafrin 11 сентября 2018 | 15:47
bosen48: А почему за гаранта не переживаете. Мало платют?
bosen48 11 сентября 2018 | 16:11
platonnekafrin: А что тут переживать, как говорится:
"Если он меня прикончит матом,
Так я его - через бедро с захватом,
Или - ход конем - по голове!"
tks 11 сентября 2018 | 15:50
bosen48: Слова не мальчика, но гопника из подворотни ;)))
bosen48 11 сентября 2018 | 16:07
tks: Это ты про себя? Но вообще-то видно подействовало, когда сам прочёл свои же комментарии, начал исправляться.
tks 11 сентября 2018 | 16:11
bosen48: Это я про тебя, как бы ты не "зеркалил".
bosen48 11 сентября 2018 | 16:14
tks: А я про тебя.
tks 11 сентября 2018 | 16:16
bosen48: Смешной ты, дядя. Продолжай дальше потешать публику своими уморительными текстами.
bosen48 11 сентября 2018 | 16:20
tks: К сведению: Гопники (также — гопы, гопари, собирательно — гопота, гопотень, гопьё) — жаргонное слово русского языка, уничижительное обозначение представителей городской прослойки молодёжи, близкой к криминальному миру либо с криминальными чертами поведения, часто происходящей из неблагополучных семей.
Староват я для гопника, а вот ты как раз, самое то.
tks 11 сентября 2018 | 16:24
Отлотлично: нагадил, а потом за возраст поячешься. кто ты после этого?bosen48:
skanon 11 сентября 2018 | 15:45
Ха, дождался посадки обидчика и вызвал его на дуэль!.. Очень предусмотрительно!
platonnekafrin 11 сентября 2018 | 15:52
skanon: Практически, сам посадил, сам вызвал. Не только предусмотрительный, но и Самостоятельный!
tks 11 сентября 2018 | 15:52
skanon: Оно в командировке было, по одному "известному адресу" видимо. Его часто на заборах пишут.
zhrv 11 сентября 2018 | 15:46
- "В Кремле не считают, что видеообращение Золотова можно расценивать как физическую угрозу Навальному."
И не допустят Золотова "с мужиками" в место заключения Навального?
PS. Честно говоря. я не понимаю, как ВВП доверял охранять себя этому человеку... Это же беспечность, со стороны первого.
ivar1964 11 сентября 2018 | 15:49
Генерал армии .... Какими армиями он командовал? В каких сражениях принимал участие? Какие боевые операции разработал и провел? Я говорю о боевых операциях, а не о закулисных играх!
zolingen 11 сентября 2018 | 15:51
Руководитель Росгвардии считает, что Навальный допустил в отношении его «оскорбительные, клеветнические размышления»
А еще он видимо считает, что в рф разрешены дуэли между обиженными чиновниками и гражданами и что госслужащие могут угрожать расправой гражданам, если они вдруг почувствуют , что они обижены.
kunst54 11 сентября 2018 | 15:57
"Я, бля, врежу, как в парадном кирпичом..."
alex362 11 сентября 2018 | 16:01
"съехать с сатисфакции" - каков слог, а? Сразу чувсвуется вся мощь генеральского интеллекта с зашкаливающим АйКью!
ramses333 11 сентября 2018 | 16:02
"В Кремле не считают..."
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Ну это понятно. В Кремле считают только бабло.
harmaa 11 сентября 2018 | 16:03
Недоофицер даже не подозревает, что по дуэльному кодексу права выбора оружия у него нет. Всё благородство его во фразе:"Пойдём, выйдем!" "Французский бактериолог Луи Пастер исследовал в своей лаборатории культуру бактерии оспы. Неожиданно к нему явился незнакомец и представился секундантом одного вельможи, которому показалось, будто ученый оскорбил его. Вельможа требовал удовлетворения. Пастер выслушал посланца и сказал: "Раз меня вызывают, я имею право выбрать оружие. Вот две колбы; в одной бактерии оспы, в другой - чистая вода. Если человек, приславший вас, согласится выпить одну из них на выбор, я выпью другую". Дуэль не состоялась".
tks 11 сентября 2018 | 16:14
harmaa: Путинский псевдоофицер.
compare 11 сентября 2018 | 16:09
" В Кремле не считают, что видеообращение Золотова можно расценивать как физическую угрозу Навальному. "-хорошо..а если бы,такой текст прозвучал от Навального в адрес какого-либо чиновника в "верхах2-как тогда,"угрозу" или "комплимент" рассмотрели бы "верховодцы"?