Сегодня в США проходят мемориальные мероприятия по случаю 17-й годовщины терактов 11 сентября
В этот день в 2001 году 19 террористов захватили четыре пассажирских самолета. Три направили на башни Всемирного торгового центра и Пентагона. Пассажиры четвертого самолета сорвали план террористов и лайнер упал на поле в Пенсильвании.
В атаке 11 сентября погибли 2996 человек.
Президент США Дональд Трамп посетит сегодня мемориал крушения самолета в Пенсильвании — в той сорванной пассажирами лайнера атаке погибли 40 человек, не считая четырех террористов. На мемориале в Пентагоне пройдут мемориальные службы для семей 184 человек погибших в атаке на здание Миноробоны. На Арлингтонском кладбище в 9.37 утра по восточному времени будет объявлена минуты тишины.
11 сентября также является Национальным Днем Службы — в этот день тысячи волонтеров в Вашингтоне будут чистить улицы, раздавать еду бездомным, облагораживать парки, и заниматься другой общественной деятельностью.
В Нью-Йорке сотни людей соберутся почтить память двух тысяч шестисот шести человек, погибших во время атаки на башни-близнецы — не только на мемориале, возведенном на месте зданий, но и по всему городу. С заходом солнца на Манхеттене зажгут традиционный Свет Памяти — 88 прожекторов с синим светом, направленным вертикально в небо, которые создадут видимость двух колонн, символизирующих башни-близнецы. В ясную погоду свет можно увидеть с расстояния ста километров.
Комментарии6
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perestarok 11 сентября 2018 | 15:26
"Сегодня в США проходят мемориальные мероприятия по случаю 17-й годовщины терактов 11 сентября"
Вот чем кончаются американские агрессивные игры.
ematveev 11 сентября 2018 | 15:32
Американцы разобрались уже, отчего рухнула третья башня, в которой, (неожиданно!) располагались подразделения ФБР, Министерства обороны, налоговой службы 1RS, контрразведки США, фондовой биржи и иные финансовых учреждений.
Причем на дату атаки там шло (неожиданно!) активное расследование мошенничества крупных финансовых групп на фондовом рынке.
И почему об обрушении здания сообщили до его фактического обрушения?
Кстати, если бы эта атака была бы произведена сегодня, то догадайтесь с трех раз, что был бы в ней обвинен? Причем еще до атаки...
serg571 11 сентября 2018 | 15:56
В случае пропажи самолета с локаторов, отклонения от курса, обрыва связи с самолетом диспетчер обязан сообщить в Пентагон. Через 5 - 10 минут в воздухе должны были быть перехватчики.
motooppic 11 сентября 2018 | 16:01
если пиндосы и дальше будут гадить всем странам, то страны повторят им 11 сентября только в тысячекратном масштабе. И тогда демократия восторжествует!
grazschdanin 11 сентября 2018 | 16:06
В этот день в 2001 году 19 террористов захватили четыре пассажирских самолета. Три направили на башни Всемирного торгового центра и Пентагона. Пассажиры четвертого самолета сорвали план террористов и лайнер упал на поле в Пенсильвании.
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Три направили на башни Всемирного торгового центра и Пентагона.!!!
11 сентября 2001 года были захвачены четыре самолета «Боинг» (два в Бостоне, один в Вашингтоне и еще один в Ньюарке), после чего первые два самолёта врезались в нью-йоркские небоскребы ВТЦ-1 и ВТЦ-2, третий – ударил в стену Пентагона, а четвертый – потерпел крушение неподалеку от Шенксвиля, штат Пенсильвания. Две башни ВТЦ, атакованные самолетами, в течение полутора часов вдруг весьма странным образом полностью разрушились, аккуратно сложившись внутрь.
Также почему-то полностью и аккуратно разрушился и соседний небоскреб ВТЦ 7, хотя в него никакие самолеты не попадали?!
А самое «правдивое» на свете BBC даже сообщило об обрушении ВТЦ-7 заранее.
Действительно, уникальным выглядит репортаж британского телеканала ВВС. В выпуске теленовостей, который вышел в эфир в 10:00 по лондонскому времени, то есть в 17:00 по нью-йоркскому, ведущий поведал телезрителям о том, что рухнуло здание ВТЦ-7 в Нью-Йорке. Но до его обрушения оставалось еще 20 минут. Более того, корреспондент телеканала Джейн Стэндли (Jane Standley) в своем прямом репортаже из Нью-Йорка рассказывала об обрушении ВТЦ-7, находясь при этом на его фоне. На редкой фотографии как раз изображен этот момент – здание ВТЦ-7 обозначено стрелочками. Подпись внизу экрана гласит: «47-этажное здание Саломон Бразерс рядом с Всемирным торговым центром также обрушилось».
profi1962 11 сентября 2018 | 16:23
Да трагедия огромная. Эти зверьки натворили дел. Соболезнование американским гражданам.