"Сегодня в США проходят мемориальные мероприятия по случаю 17-й годовщины терактов 11 сентября"

В этот день в 2001 году 19 террористов захватили четыре пассажирских самолета. Три направили на башни Всемирного торгового центра и Пентагона. Пассажиры четвертого самолета сорвали план террористов и лайнер упал на поле в Пенсильвании.

В атаке 11 сентября погибли 2996 человек.

Президент США Дональд Трамп посетит сегодня мемориал крушения самолета в Пенсильвании — в той сорванной пассажирами лайнера атаке погибли 40 человек, не считая четырех террористов. На мемориале в Пентагоне пройдут мемориальные службы для семей 184 человек погибших в атаке на здание Миноробоны. На Арлингтонском кладбище в 9.37 утра по восточному времени будет объявлена минуты тишины.

11 сентября также является Национальным Днем Службы — в этот день тысячи волонтеров в Вашингтоне будут чистить улицы, раздавать еду бездомным, облагораживать парки, и заниматься другой общественной деятельностью.

В Нью-Йорке сотни людей соберутся почтить память двух тысяч шестисот шести человек, погибших во время атаки на башни-близнецы — не только на мемориале, возведенном на месте зданий, но и по всему городу. С заходом солнца на Манхеттене зажгут традиционный Свет Памяти — 88 прожекторов с синим светом, направленным вертикально в небо, которые создадут видимость двух колонн, символизирующих башни-близнецы. В ясную погоду свет можно увидеть с расстояния ста километров.