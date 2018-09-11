Руководитель расследования убийства политика Бориса Немцова указом президента награждён орденом Мужества
При этом заказчик преступления до сих пор не установлен.
К ордену представлен Николай Тутевич. Под его руководством шло расследование резонансного убийства Бориса Немцова у стен Кремля, совершённое в феврале 2015го года. В указе президента Путина отмечается мужество и самоотверженность, проявленное при исполнении служебного долга. За это старшего следователя по особо важным делам при председателе СК Путин наградили орденом Мужества. Указ подписан, но следствию удалось лишь наказать исполнителей преступления. Это пятеро уроженцев Чечни, в то числе Заур Дадаев, который как установило следствие и суд с этим согласился, стрелял в Немцова на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. А вот заказчик убийства до сих пор не установлен. Без этого преступление нельзя считать раскрытым, говорят родные Немцова. Не был допрошен и один из бывших командиров батальона Север Руслан Геремеев – в деле он проходил сначала свидетелем, затем подозреваемым, а также его водитель Руслан Мухудинов. Последний по версии следствия мог организовать убийство политика. Но найти его так и не смогли.
Следственную группу Тутевич возглавил в мае 15 года после того как следователь по особо важным делам Игорь Краснов пошёл на повышение. И стал начальником управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК.
Комментарии19
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arye_11 11 сентября 2018 | 15:11
Ну, если за 8-е место на чемпионате российским футболистам дали "заслуженных", то почему бы не наградить одной из высших наград следователя за раскрытое наполовину преступление.
gonduras_on_colima 11 сентября 2018 | 15:13
Это да, чтобы объявить организатором самого громкого политического убийства за всю историю страны водителя командира батальона - нужно недюжинное мужество.
И анек в пандан.
Идёт так называемая ВОВ, генерал осматривает строй женской роты.
У всех на груди по медали За боевые заслуги, а у одной За отвагу.
Генерал, ессесна, интересуется - за что?
- А я одна из всех сопротивлялась, товарищ генерал.
danko1 11 сентября 2018 | 15:22
gonduras_on_colima: Мужественно не сдал заказчика и организатора убийства, которого даже не осмелился допросить.
Почему заказчик ему героя не присвоил?
vikwlad 11 сентября 2018 | 15:37
Награду получил за то, что замылил дело. Стыдуха!
punyoshohlai 11 сентября 2018 | 15:25
arye_11: за раскрытое наполовину преступление
Следователь не назвал ни исполнителей, ни заказчиков. Вообще ничего не раскрыто,
balamuto 11 сентября 2018 | 15:33
Представляю, что водителя снегоуборочной машины наградили звездой героя))) тайно.
idshoohov 11 сентября 2018 | 15:51
punyoshohlai:
Вот за это и награждён орденом мужества.
chahtarmukola 11 сентября 2018 | 16:07
arye_11: ЭТ ТОЧНО..
konogen 11 сентября 2018 | 15:11
А нужен ли тут комментарий?...
sasass 11 сентября 2018 | 15:11
Мужество надо иметь , чтобы все улики убить...
irinakingsize1 11 сентября 2018 | 15:12
Молодец! Это большое мужество расследовать так, как надо!
platonnekafrin 11 сентября 2018 | 15:18
Символично для Великой Державы, где подлецы и трусы сами себя омужествляют.
uomo 11 сентября 2018 | 15:26
Если Немцов убит под стенами Кремля, при закрытом обзор видеокамер, как-то нетрудно предположить, кто заказчик. Награда и дана за нечеловеческое мужество: суметь не предполагать.
nikolaitschi 11 сентября 2018 | 15:29
Что ни говори, герой! Жаль только во двор его не все пускали,
maya11 11 сентября 2018 | 15:36
Это за то, что не захотел найти очевидных убийц и заказчика?
zolingen 11 сентября 2018 | 15:46
Зачет. Чтобы за такой срок ничего толком не раскрыть нужно настоящее мужество. Достоин . Своего хозяина.
manfred 11 сентября 2018 | 15:53
Нууу...однозначно правильно! Русский офицер набрался храбрости и не только подошел к двери чеченца, но и МУЖЕСТВЕННО постучал в нее!!! Тихоноко так, но очень мужественно...
virgenu 11 сентября 2018 | 16:01
Это мужество- запутать расследование в интересах организатора убийства.
profi1962 11 сентября 2018 | 16:20
Все награды дискредитировали, дают всяким бездарям, а настоящих героев забывают.