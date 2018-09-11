Руководитель расследования убийства политика Бориса Немцова указом президента награждён орденом Мужества

При этом заказчик преступления до сих пор не установлен.

К ордену представлен Николай Тутевич. Под его руководством шло расследование резонансного убийства Бориса Немцова у стен Кремля, совершённое в феврале 2015го года. В указе президента Путина отмечается мужество и самоотверженность, проявленное при исполнении служебного долга. За это старшего следователя по особо важным делам при председателе СК Путин наградили орденом Мужества. Указ подписан, но следствию удалось лишь наказать исполнителей преступления. Это пятеро уроженцев Чечни, в то числе Заур Дадаев, который как установило следствие и суд с этим согласился, стрелял в Немцова на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. А вот заказчик убийства до сих пор не установлен. Без этого преступление нельзя считать раскрытым, говорят родные Немцова. Не был допрошен и один из бывших командиров батальона Север Руслан Геремеев – в деле он проходил сначала свидетелем, затем подозреваемым, а также его водитель Руслан Мухудинов. Последний по версии следствия мог организовать убийство политика. Но найти его так и не смогли.

Следственную группу Тутевич возглавил в мае 15 года после того как следователь по особо важным делам Игорь Краснов пошёл на повышение. И стал начальником управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК.