Глава Росгвардии Виктор Золотов пообещал «сделать отбивную» из Алексея Навального в ответ на расследование ФБК...

Глава Росгвардии Виктор Золотов пообещал «сделать отбивную» из Алексея Навального в ответ на расследование Фонда борьбы с коррупцией. 23-го августа ФБК сообщил о нарушениях при закупках продовольствия для Росгвардии. Цены на базовые продукты выросли в два-три раза после того, как единственным поставщиком стал мясокомбинат"Дружба народов", — подчеркнул Навальный.

Золотов утверждает, что все это клевета, он вызвал Навального на дуэль.

Сам Навальный пока не может ответить главе Росгвардии, он отбывает административный арест. В ФБК сообщили, что готовы отвечать за свое расследование и предъявить доказательства.



Глава Росгвардии Виктор Золотов не согласовывал свое видеообращение с Кремлем, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что с клеветой необходимо бороться — «лучше пресекать ее на корню». В Кремле не считают. Что видеообращение Золотова можно расценивать как физическую угрозу Навальному.