Глава Росгвардии Виктор Золотов пообещал «сделать отбивную» из Алексея Навального в ответ на расследование ФБК
Глава Росгвардии Виктор Золотов пообещал «сделать отбивную» из Алексея Навального в ответ на расследование Фонда борьбы с коррупцией. 23-го августа ФБК сообщил о нарушениях при закупках продовольствия для Росгвардии. Цены на базовые продукты выросли в два-три раза после того, как единственным поставщиком стал мясокомбинат"Дружба народов", — подчеркнул Навальный.
Золотов утверждает, что все это клевета, он вызвал Навального на дуэль.
Сам Навальный пока не может ответить главе Росгвардии, он отбывает административный арест. В ФБК сообщили, что готовы отвечать за свое расследование и предъявить доказательства.
Глава Росгвардии Виктор Золотов не согласовывал свое видеообращение с Кремлем, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что с клеветой необходимо бороться — «лучше пресекать ее на корню». В Кремле не считают. Что видеообращение Золотова можно расценивать как физическую угрозу Навальному.
Комментарии65
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johnbmw Евгений Большаков 11 сентября 2018 | 15:04
... а как ЧТО это "обращение" расценивает песочков? приглашение "в ладошки" поиграть????
jjuddgge_ddrredd 11 сентября 2018 | 15:06
В 90-е у каждого "авторитетного бизнесмена", который взрывал или расстреливал своих конкурентов, и ездил на поддержанном Мерсе, была охрана из братков, которые следовали за ним на потрёпанной "восмёрке".
Сейчас все братки - в Россгвардии. На службе. Метелят болотных хомячкоффф по выходным в своё удовольствие.
А "авторитетный бизнесмен" из поддержанного Мерса перебрался в моднейший и дорогой Майбах (или Пульман), и командует Россгвардией.
Единственный реальный оппозиционер режиму в стране -НАВАЛЬНЫЙ. Только его ненавидят и боятся Путин и его окружение. Остальных оппов - ПРЕ-ЗИ-РА-ЮТ. Вроде жалкого имитатора оппозиции Явлинского, высокомерно поучающего из интернета, и его гнилого "яблока".
А так, в стране - только диванная оппозиция, трущаяся с утра до вечера на сайте "Эхо" и даже не пришедшая в воскресенье на Тверскую, всего-то 3 тысячи, и те - подростки.
Поэтому Власти ничего не угрожает. В этом Явлинский прав. Демшиза - ленивые и трусливые ничтожества. Жалко Навального. И подростков, которые РЕАЛЬНО пострадали (отчисления из ВУЗов, характеристики и т.д.)
Недостойны все эти недовольные массы да и вся страна такого человека и политика, как Навальный. Ибо трусливы, ленивы, выражают недовольство и протест исключительно либо на кухне, либо (демшиза) на продавленных диванах у монитора.
Хе-хе.
rogerrabbit 11 сентября 2018 | 15:09
jjuddgge_ddrredd: на продавленных диванах у монитора
откуда такие подробности?
по себе судим?
johnbmw Евгений Большаков 11 сентября 2018 | 15:10
rogerrabbit: OFF ... не стоит это оно НИ КАКОГО внимания ...
rpmcmurphy 11 сентября 2018 | 15:12
Глава Росгвардии Виктор Золотов пообещал «сделать отбивную» из Алексея Навального в ответ на расследование ФБК...
Это всё разговоры, ещё не известно, кто из кого котлету сделает. Ведь сисятого паренька тоже не пальцем делали, у него тоже силы есть. И руки есть, и ноги, и несгибаемый дух, можно сказать, неубиваемый душок альбацевского подрейтузника.
lager23 11 сентября 2018 | 15:34
rpmcmurphy: кремлебот, , у вас есть такая же пидорск@яфуражка, как у золотова, а филлеры, как у грудастого плешегнома?
jjuddgge_ddrredd 11 сентября 2018 | 15:15
johnbmw: Опять ты первыйнах))
В любой новости, в любом блоге.
Придурок, устройся на работу. Или тебя даже в дворники не берут, ввиду твоей абсолютной бесполезности?!...хе-хе.
tvitov66 11 сентября 2018 | 15:18
А допинг-тест (на наркоту) это чудо в форме не по Уставу пройдёт? Да какой может быть Устав у охранника с 6-и месячными курсами и спортзалом за спиной?
У нацЛидера все поддельное, от ряженных генералов до имитационных выборов
jjuddgge_ddrredd 11 сентября 2018 | 15:12
rogerrabbit: По тебе сужу, конечно.
Продавленные диваны у монитора - это интернетный мем, характеристика ничтожеств, вроде тебя)))
ЗЫ. Зато сейчас местные имбецилы наставят тебе лайкоффф и будет тебе счастье. Любят местные имбецилы ставить лайки олигофренам))
rpmcmurphy 11 сентября 2018 | 15:17
jjuddgge_ddrredd:
Вдул бы Навальному?
jjuddgge_ddrredd 11 сентября 2018 | 15:25
rpmcmurphy: Патрик?
rogerrabbit 11 сентября 2018 | 15:18
jjuddgge_ddrredd: По тебе сужу, конечно
смешной
смешной и убогий
"интернетный мем"
"наставят тебе лайкоффф"
"имбецилы -олигофрены"
jjuddgge_ddrredd 11 сентября 2018 | 15:22
rogerrabbit: Правильно ты о себе написал, молодец!
Конечно, смешной ты и убогий.
Но ты не виноват. Просто такие гены тебе достались от твоих несчастных родителей...хе-хе.
danko1 11 сентября 2018 | 15:10
Бандит в погонах, у которого мозгов нет, чтобы по существу поговорить.
Хотя наверняка и отрицать ему нечего, иначе бы в путинский суд пошел, если бы малейшее оправдание было.
dedmoroz 11 сентября 2018 | 15:14
danko1: Откуда богачество ? - Я ударник коммунистического труда. Я под столом.
rpmcmurphy 11 сентября 2018 | 15:15
danko1:
По существу поговорить? А разве вызов на дуэль, это не приглашение на разговор по существу дела?
chahtarmukola 11 сентября 2018 | 15:36
danko1: данке-респект!
zapadnay 11 сентября 2018 | 15:23
Что вообще это было?
Если клевета, проведите аудит, обращайтесь в суд, доказывайте с цифрамии и фактами, как это делает Навальный. Вместо этого, обещание «сделать отбивную». Что это вообще такое?!
chahtarmukola 11 сентября 2018 | 15:39
zapadnay: А ЕСЛИ МОЗГОВ НЕТ, НЕСМОТРЯ НА ЛЫЧКИ, А В ГОЛОВЕ ВАТА? ИЛИ ВАВА?
igorkot____1 11 сентября 2018 | 15:43
jjuddgge_ddrredd: Харя, опять ты засрал своим жиром ветку. Вот же троллюга гнусная.
jjuddgge_ddrredd 11 сентября 2018 | 15:47
igorkot____1: Малыш, гнусная харя у вашей мамы, поэтому на Ленинградке она ничего не может заработать, поэтому в вашей семье очень низкий доход, поэтому вы такой злой - мама вам конфет не покупает....ха-ха-ха
balamuto 11 сентября 2018 | 15:06
Когда я посмотрел фотографию Золотова в блоге про отбивную, подумал, что президент одел военную форму.))) как же они похожи)))
johnbmw Евгений Большаков 11 сентября 2018 | 15:08
balamuto: подобное тянется к подобному ...
johnbmw Евгений Большаков 11 сентября 2018 | 15:09
johnbmw: ... фуражка к окурку ....
minerr 11 сентября 2018 | 15:09
balamuto: Хорошая отбивная может получиться только из хорошего мяса, а жир как ни отбивай получишь разве что маргарин.
johnbmw Евгений Большаков 11 сентября 2018 | 15:12
minerr: вы о себе?????
balamuto 11 сентября 2018 | 15:15
minerr: Еще один поваренок пригожина дает рецепты по правильному приготовлению отбивной.
Да вы ватаны все офуенные кулинары, я посмотрю...
А с репы можешь че нибудь приготовить?
johnbmw Евгений Большаков 11 сентября 2018 | 15:18
balamuto: ;-)))))))))))))))))))))))))))))))
luger_max_otto 11 сентября 2018 | 15:09
А чего тут расценивать: мусор, про которого Навальный накопал кое- что на тему воровства грозится набить морду. В нормальной стране он бы может и грозился бы- из отставки по случаю служебного расследования- но скорее всего получил бы возможность грозиться из- за решетки: угроза нанесения тяжких телесных- такая штука что скорее всего бывш. мусор оказался бы в предварительном заключении.
good_sky 11 сентября 2018 | 15:11
Все знают давно что Навальный это жидкое .овно.
А .овно надо обходить стороной, не трогая эту массу ни рукой, ни ногой!
Очень опрометчиво Золотов поступил, кажется мне
При любом раскладе глава Росгвардии окажется в .овне!
danko1 11 сентября 2018 | 15:36
good_sky: Уже оказался. Бандит и вор в погонах.
chahtarmukola 11 сентября 2018 | 15:42
good_sky: minerr: ЧМО ПРИГОЖИНСКОЕ НАРИСОВАЛОСЬ
mikhail_spb_ 11 сентября 2018 | 15:05
Класс!
Навальный привёл факты многомиллионного воровства в нацгвардии, а в ответ начальник нацгвардии пообещал сделать из Навального "сочную отбивную"!
Лучше бы этот "офицер" застрелился.
balamuto 11 сентября 2018 | 15:10
Письков сейчас будет интерпретировать слова про отбивную...мол Золотов хотел научить Навального курсам кулинарии по правильному приготовлению отбивных...)))
danko1 11 сентября 2018 | 15:13
mikhail_spb_: Так у путинских офицеров чести нет.
Силовики- это бандиты в погонах, что они на разгонах акций демонстрируют.
Ну а то, что воры, это давно известно и по дворцам их видно.
tvitov66 11 сентября 2018 | 15:22
mikhail_spb_: /Лучше бы этот "офицер" застрелился
Что бы стать настоящим офицером, а тем паче генералом, нужно закончить хотя бы военное училище, а у нацЛидера все генералы свадебные (Золотов, Шойгу), как и сам он липовый Гарант какой-то липовой Конституции
efilika 11 сентября 2018 | 15:05
Что не так, нахлебник? Стоимость закупок оказалась меньше прошлого года? Но где же цифры?
pusin_patriot 11 сентября 2018 | 15:10
efilika: Единственный приведенный им аргумент по цифрам был, а сок могли бы купить и ПОДОРОЖЕ! :)
johnbmw Евгений Большаков 11 сентября 2018 | 15:14
pusin_patriot: +1! я тоже на эту фразу обратил внимание :-)))
pusin_patriot 11 сентября 2018 | 15:22
johnbmw: В качестве p.s.
По той цене которая его не устроила за сок, который он хочет покупать намного дороже в свою очередь, там речь шла о стоимости в трехлитровых банках и закупками оптом уровня огромадной структуры.
Причем если по контракту должны поставить сок и именно сок, ничего другого ни купить, ни продать не имеют право, в контракте сок.
Но начальника хотят покупать дороже. Я думаю вот к этим его словам прислушаются вообще без вариантов! :)
balamuto 11 сентября 2018 | 15:19
pusin_patriot: Какой сок? Это все на бумаге.. Если бы они мок натуральный пили, то они бы не объедали передачку арестантов, которым передавали родственники.
pusin_patriot 11 сентября 2018 | 15:26
balamuto: У них речь о закупках, о стоимости в закупках, а не о том что они жрут на самом деле.
Навальный и поставил их власть под угрозу, когда (как вы сами говорили), они будут смотреть своими мордами по местам в пустые щи с консервной банкой, зная о стоимости закупок для них на самом деле, что в соседнем магазине можно было купить все дешевле и обожраться от пуза мясом с деликатесами на эти деньги, и кто украл у них еду.
ivanbel 11 сентября 2018 | 15:08
Думе надо наконец всерьёз заняться разработкой Закона о защите чувств проворовавшихся начальников.
gotoviy_emigrant 11 сентября 2018 | 15:09
Пара ударов в пузо и дуэль закончится победой Навального. Я бы не упустил возможность начистить харю своему противнику. А потом вызвать на дуэль прези... Впрочем, эту морду мы будем бить во второй серии.
eduard53 11 сентября 2018 | 15:10
* * *
Кремлядь. Эволюции каникулы:
Думаки ... сенаторы ... министры ...
Вохра ... Впрочем, до коня Калигулы
Есть ещё куда звереть-стремиться.
plank1957 11 сентября 2018 | 15:10
Будь у Золотова честь, он бы застрелился.
johnbmw Евгений Большаков 11 сентября 2018 | 15:13
plank1957: +1! ... и не говори! ... ещё одно док-во отсутствия чести ...
chahtarmukola 11 сентября 2018 | 15:47
plank1957: МРАЗЬ ОНА И ЕСТЬ МРАЗЬ....О КАКОЙ ЧЕСТИ МОЖЕТ БЫТЬ РЕЧЬ?
abuvgrobu 11 сентября 2018 | 15:10
Если наши доблестные гвардейцы способны так крушить внутренних врагов, то представьте что они сделают с внешними Гг
johnbmw Евгений Большаков 11 сентября 2018 | 15:14
abuvgrobu: так КАК???? поведайте нам, пожалуйста!
plidurok Андрей Филимонов 11 сентября 2018 | 15:11
Наши воры и правды такие тупые? Им про рубли и килограммы, а они - про боксерские перчатки.
kp6ic 11 сентября 2018 | 15:13
навальный в тюрьме сидит, подонок. а ты ведешь себя как быдло и не отвечаешь по существу на предъявленные обвинения.
piterrr 11 сентября 2018 | 15:13
Эта нечисть, эта шваль подзаборная золотов поганит звание офицера!...Этот холуй вора и убийцы сам давно уже является и вором и убийцей!
dilevski1973 11 сентября 2018 | 15:15
А у меня..., а мне..., а зато я вам всем п...ды дам!
Опровержение нет, по существу вопроса. Значит главный козырь-в морду дать.
pusin_patriot 11 сентября 2018 | 15:16
У меня только один маленький вопросик на всё это возникает, малюсенький.
Никто не знает, откуда к нам все эти долбоклюквы прилетели?
piter_ug 11 сентября 2018 | 15:17
Понятие «Офицер» к держимордам околоточным не имеет никакого отношения.
И понятие «Офицерская совесть» к ним так же неприменимо.
Так что до Навального, вам как до Луны раком.
Но любой сторонник Навального может вам навалять по вашему же желанию.
qwas123 11 сентября 2018 | 15:18
А какую правовую оценку можно дать поведению Золотова? У нас есть юридическое понятие «дуэль»? Или это всё-таки публичная угроза жизни и здоровью человека? Заявление о физической расправе.
Что будет делать Золотов, если Навальный примет вызов? Выйдет с голым торсом на красный ковер под камеры канала Тины? Если в лес человека отвезёт, то мы же не поверим ему, что всё было по чести офицера.
qwas123 11 сентября 2018 | 15:55
qwas123: сравнение с Мальцевым некорректно, навальный же никуда не убежал. Не трухлявый он. А посмотреть на брата Олега Навального, так подумается, что в нормальном дворе пацаны росли, как бы Золотову он фотографию бы не начистил....
qwas123 11 сентября 2018 | 16:07
qwas123: qwas123: Сорри, опечатка. Навальный - пишется - с Большой буквы, респект и уважуха. Самый крутой мужик в России сейчас.
dwon 11 сентября 2018 | 15:21
Ну что вы хотите от дуболома с одной извилиной? Не надо ему предъявлять повышенных требований.
waytothesun 11 сентября 2018 | 15:24
Классика- убьют, тогда и приходите
elenaprekrasnaya2009 11 сентября 2018 | 15:26
И на содержание вот этого ... в фуражке идут мои налоги?
А потом нас просят собрать деньги на лечение детей, кому не хватает из-за таких золотовых наростов на теле народа.
putin_itogy 11 сентября 2018 | 15:26
Чухан, сними свой расписной комзол..
На петушару дембеля похож..))
Витёк, чё, вырос ты говорят?
Дорос..
Из гаражного кооператива, где ты работал ЧОПовцем, помнишь Витёк?
Золотые были времена, "лихие 90е"..
passanger 11 сентября 2018 | 15:31
Ох, я бы сейчас,именно сегодня все сделал, чтобы донести до товарища Си эту воистину
замечательную новость+это прекрасное видео и пусть бы не получил ничего от него в ответ, кроме его фирменной улыбки, но... в эти дни важна любая мелочь,не дающая
очков т.Путину&Ко в глазах товарищей из КНР, а отнимающая их.
i_one_off 11 сентября 2018 | 15:32
" - Вызовите его на дуэль.
- Никогда!
- Но почему?
- Во-первых, он меня убьёт, а во-вторых…
- И первого достаточно. "
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