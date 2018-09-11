Завербованные граждане Азербайджана в случае возвращения на родину привлекаются к уголовной ответственности

Заведующий отделом администрации президента Азербайджана по вопросам религии, мультикультурализма и межнациональных отношений Этибар Наджафов рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы», что все завербованные граждане Азербайджана запрещенными организациями в других странах при возвращении могут привлекаться к уголовной ответственности.

«Жители Азербайджана, которые уезжали по вербовке в Сирию или другие террористические организации, например, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ — ЭМ), возвращаются, и они привлекаются к уголовной ответственности за участие в этих запрещенных организациях. За то, что они нарушили закон, ведь мы исходим из верховенства закона, закон для всех. Такие люди не только со стороны государства критикуются, но и со стороны всего азербайджанского общества», — сказал он.

Э.Наджафов также добавил, чтобы предотвратить такого рода «негативные явления, как участие граждан в составе террористических организаций», проводится определенная политика, которая не нравится некоторым странам.

Этибар Наджафов считает критику религиозной ситуации в Азербайджане в докладе Госдепа США предвзятой и необъективной. Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее Госдеп обвинил власти Азербайджана в ущемлении прав религиозных меньшинств.

«Эта критика предвзята и необъективна, она не отражает реальности. Сказано, что закрываются мечети, я уже отметил, все религии равны перед законом, и там указано, что если тайная религия проповедует ненависть, содержит призыв к свержению государственной власти, проповедует нетерпимость любого рода, то они наказываются по закону», — сказал он.

Э.Наджафов добавил, что в стране есть определенные организации, в основном мусульманские, это те организации, которые финансируются из других стран. «Речь идет о тех центрах, которые находятся в некоторых государствах Ближнего Востока. Эти центры исповедуют ту же самую идеологию, которая исповедует ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ — ЭМ), и другие различного рода организации. Их действия противоправны, они не соблюдают Конституцию. В любом государстве, если какая-то организация не соблюдает закон, она должна отвечать за свои противоправные действия», — отметил он.