Бывший защитник «Челси» и сборной Англии Джон Терри может отказаться от перехода в московский Спартак

Семья футболиста не хочет переезжать в Россию из-за негативных публикаций в британской прессе, — сообщает Спорт-экспресс.

Летом 37-летинй Терри покинул английскую Астен Виллу, где выступал в прошлом сезоне. В данный момент он находится в статусе свободного агента. Ранее сообщалось, что Терри согласовал со Спартаком детали контракта и успешно прошел медосмотр. По регламенту Российской Премьер-лиги команда может заявить игрока для выступления в Чемпионате России до 14 сентября.