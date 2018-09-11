Бывший защитник «Челси» и сборной Англии Джон Терри может отказаться от перехода в московский Спартак
Семья футболиста не хочет переезжать в Россию из-за негативных публикаций в британской прессе, — сообщает Спорт-экспресс.
Летом 37-летинй Терри покинул английскую Астен Виллу, где выступал в прошлом сезоне. В данный момент он находится в статусе свободного агента. Ранее сообщалось, что Терри согласовал со Спартаком детали контракта и успешно прошел медосмотр. По регламенту Российской Премьер-лиги команда может заявить игрока для выступления в Чемпионате России до 14 сентября.
Комментарии1
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nikolashin2017 11 сентября 2018 | 14:40
ОН будет в роли новичка
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