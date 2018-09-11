МУС обещает продолжить работу в соответствии с принципом верховенства права, несмотря на угрозы из Вашингтона

Международный уголовный суд обещает продолжить работу в соответствии с принципом верховенства права, несмотря на угрозы из Вашингтона. Об этом говорится в заявлении суда.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предупредил, что Вашингтон может прибегнуть к жестким мерам, — цитирую, — «для защиты американцев и союзников США от преследования этим нелегитимным судом». В частности, речь идет о введении санкций против судей.

Недовольство Вашингтона также вызвало продолжающееся расследование Международного уголовного суда в отношении Израиля в связи с предполагаемыми преступлениями против палестинцев.

В июле 2018 года вступили в силу поправки, которые дают Международному уголовному суду право рассматривать дела о применении силы против суверенитета, территориальной целостности и независимости стран. Поправки, наделившие суд такими полномочиями, ратифицировали 35 государств.