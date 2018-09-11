МУС обещает продолжить работу в соответствии с принципом верховенства права, несмотря на угрозы из Вашингтона
Международный уголовный суд обещает продолжить работу в соответствии с принципом верховенства права, несмотря на угрозы из Вашингтона. Об этом говорится в заявлении суда.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предупредил, что Вашингтон может прибегнуть к жестким мерам, — цитирую, — «для защиты американцев и союзников США от преследования этим нелегитимным судом». В частности, речь идет о введении санкций против судей.
Недовольство Вашингтона также вызвало продолжающееся расследование Международного уголовного суда в отношении Израиля в связи с предполагаемыми преступлениями против палестинцев.
В июле 2018 года вступили в силу поправки, которые дают Международному уголовному суду право рассматривать дела о применении силы против суверенитета, территориальной целостности и независимости стран. Поправки, наделившие суд такими полномочиями, ратифицировали 35 государств.
Комментарии3
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kara 11 сентября 2018 | 14:35
так пусть нанесут ракетный удар, делов то
stebinmaku 11 сентября 2018 | 14:39
Верховенство права должно пасть ниц пред верхушкой права..
unprejudiced 11 сентября 2018 | 14:44
Заявления шведских политических партий о намерении остановить российский проект «Северный поток — 2» никак не могут повлиять на его реализацию, разрешение на прокладку газопровода уже выдано властями страны и не может быть отозвано.
Об этом заявил в интервью РИА Новости посол Швеции в Москве Петер Эриксон.
Напомним, на прошлой неделе «Шведское радио» (SR) сообщило, что шведские парламентские партии критически оценивают «Северный поток — 2», заявку на строительство которого одобрил Стокгольм, и хотели бы остановить его реализацию.
Местные партии считают, что строительство газопровода не соответствует намерениям ЕС увеличить долю экологически чистой возобновляемой энергии. Кроме того, как утверждает радиостанция, шведские партии не хотели бы видеть деятельность России у границ Швеции из соображений безопасности.
«Те разрешения, которые нужны были для „Северного потока — 2”, Швеция выдала. Так как это не касается территориальных вод, то возможностей остановить проект нет.
Да, все политические партии Швеции сказали, что не очень хорошо к нему относятся, но мы ничего не можем сделать против него», — сообщил шведский посол.
Он также отметил, что отозвать решение по прокладке газопровода в международных водах своей экономической зоны Стокгольм уже не может.
«По международному праву мы могли только осуждать проект из-за того, как он может отразиться на окружающей среде.
Но требовать не строить его мы не можем. Компании удалось показать шведским властям, что экологических повреждений вследствие проекта нет», — добавил Эриксон.
Каклы, вашему образованию осталось менее года на существование. С введением в действие Северного потока 2 и остановкой транзита ваше образование исчезнет как банкрот.