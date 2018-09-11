Генеральная прокуратура России подала иск о возмещении ущерба к бывшему пресс-секретарю Роскомнадзора
Генеральная прокуратура России подала иск о возмещении ущерба к бывшему пресс-секретарю Роскомнадзора Вадиму Ампелонскому и другим фигурантам уголовного дела о растратах в ведомстве, — рассказал Интерфаксу адвокат Сергей Седаков. Он уточнил, что Генпрокуратура не является стороной по делу, но в данном случае она подала иск в защиту интересов государства.
Должностные лица Роскомнадзора обвиняются в причастности к растрате более 58 миллионов рублей. Все трое находятся под домашним арестом.
Комментарии1
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polsan 11 сентября 2018 | 14:46
Что охраняешь то и имеешь! )) В Роскомнадзоре есть деньги, которые можно растратить, значит надо их охранять! ))