Генеральная прокуратура России подала иск о возмещении ущерба к бывшему пресс-секретарю Роскомнадзора Вадиму Ампелонскому и другим фигурантам уголовного дела о растратах в ведомстве, — рассказал Интерфаксу адвокат Сергей Седаков. Он уточнил, что Генпрокуратура не является стороной по делу, но в данном случае она подала иск в защиту интересов государства.

Должностные лица Роскомнадзора обвиняются в причастности к растрате более 58 миллионов рублей. Все трое находятся под домашним арестом.