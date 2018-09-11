ФСИН: Состояние украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в колонии на Ямале, удовлетворительное

Состояние украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в колонии на Ямале, удовлетворительное. Он добровольно получает поддерживающую терапию. В случае ухудшения самочувствия Сенцов сразу будет направлен в лечебное учреждение, — сообщает пресс-служба ФСИН.

Ранее сестра Сенцова сообщила, что состояние режиссера ухудшилось. Он написал завещание.