Глава Росгвардии Виктор Золотов не согласовывал свое видеообращение с Кремлем
Глава Росгвардии Виктор Золотов не согласовывал свое видеообращение с Кремлем, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что с клеветой необходимо бороться, «лучше пресекать ее на корню». В Кремле не считают, что видеообращение Золотова можно расценивать как физическую угрозу Навальному.
Напомним, — генерал вызвал политика на дуэль и пообещал сделать из него «хорошую сочную отбивную».
Это связано с расследованием Фонда борьбы с коррупцией о нарушениях в Росгвардии при госзакупках.
Комментарии31
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johnbmw Евгений Большаков 11 сентября 2018 | 14:34
песочков как обычно "несёт пургу"(с)пу ... ему не привыкать ...
kotbajune 11 сентября 2018 | 14:37
Не согласовал ! - ай да вертухай-портняжка, - одним ударом семерых Навальных!!!
1) Дуэль на кулаках удел биндюжников, а не офицеров ( к характеристике ген. армии!!!)
2) А почему не устроить независимую международную экспертизу закупок Россгвардии - Союза Вертухаев России?
progulkin 11 сентября 2018 | 14:41
Господин Письков когда-то просил печень ему подавать намазанную на асфальт, вот такой у нашего самозванца "суровый" пресс-секретарь.
viktorova 11 сентября 2018 | 14:38
По попе получит от старикашки пу. Нельзя же таким дебилом себя выставлять.
johnbmw Евгений Большаков 11 сентября 2018 | 14:40
viktorova: ... не стал бы ручаться за такой исход ...
pusin_patriot 11 сентября 2018 | 14:41
viktorova: Отправит в отставку?
Нет? Ну значит прямые угрозы на расправу (а к концовочке там что если тот не, то обиженный прогонит его через солдат и ещё что-то там такое. ) под прямым курированием из Кремля.
Там основной лейтмотив это всему личному составу - можно!
Т.е. там уже уровень разрешения на прямую кровь ими выдано.
luger_max_otto 11 сентября 2018 | 14:46
Наоборот. С кочки зрения Пу, хоть и дебил- но верный.
Хутинскую банду- на пуй.
johnbmw Евгений Большаков 11 сентября 2018 | 14:34
УБЛЮДОК в фуражке решил ... а что? доказать что-то или запугать?
johnbmw Евгений Большаков 11 сентября 2018 | 14:35
Наверняка ни того ни другого у него НЕ получилось ...
woodpeker 11 сентября 2018 | 14:34
Ну а после — чудеса мне по такому случаю:
Я до небес дворец хочу — ты на то и бес!.."
А он мне: "Мы таким делам вовсе не обучены,
И кроме мордобитиев — никаких чудес!"
piterrr 11 сентября 2018 | 14:39
Этот гэбистский выкормыш золотов лишний раз подтвердил, что он такая же шваль подзаборная и такой же приблатнённый гопник как и его хозяин окурок...Всё логично и закономерно..
clandestino 11 сентября 2018 | 14:39
Не то что не согласовывал, а получил оттуда прямой приказ и поддержку спичрайтеров..Отвечать ведь как-то надо, а как? Закатить блатную истерику.
kaputvsemu 11 сентября 2018 | 14:39
"мы не в курсе", "нас там нет", "вы всё врете", "ваши доказательства это не доказательства"
Известная кремлёвская блатная фишка - впадать в несознанку.
platonnekafrin 11 сентября 2018 | 14:40
Это кулинарная угроза. Повар в узорчатой фуражке слишком буквально понял пожелание владельца ресторана "съесть Навального". Пацаны не заметили, что стали старперами.
nemez1 11 сентября 2018 | 14:41
даже в Третьем Рейхе руководители СС, Гестапо, Вермахта, полиции не воровали денег из бюджета.
platonnekafrin 11 сентября 2018 | 14:49
nemez1: Так в том и состоит отличие Третьего Рейха от Третьего Мира.
viktorova 11 сентября 2018 | 14:42
Золотов: «И поэтому мы боремся с этим, выявляем этих людей и в зависимости от содеянного ими либо увольняем их, либо отдаем под суд.»
А факты есть? Хотелось бы услышать...
plank1957 11 сентября 2018 | 14:42
Песков успешно косит под придурка. Если Навальный оклеветал Золотова, то почему Золотов требует физической сатисфакции? И почему никто не пытался опровергнуть Навального?
kunst54 11 сентября 2018 | 14:43
«Бранись, ворчи, болван болванов,
Ты не дождешься, друг мой Ланов,
Пощечин от руки моей.
Твоя торжественная рожа
На бабье гузно так похожа,
Что только просит киселей».
(А.С. Пушкин)
alena01 11 сентября 2018 | 14:44
Пескову осталось только добавить: "Да он вообще пьяный был..."
irinakingsize1 11 сентября 2018 | 14:45
Когда Песков угрожал размазать печень по асфальту или Золотов примерно то же обещает-это не угроза жизни. Угроза жизни-это когда интеллигент с шариком по улице гуляет или дите малое покричит "Я против коррупции!".
josephine 11 сентября 2018 | 14:46
Вообще-то дуэль придумали, что бы убить.
sredniy_klass 11 сентября 2018 | 14:47
О как! (с) А с преступлениями бороться не нужно? Пресекать в корне, так сказать... По моему - так раз просто в официальной опубликованной документации это все есть - проверка должна была начаться просто сразу, а еще лучше - до Навального... Посадки будуть? Или стрелки переводим на честь офицера?
jamba 11 сентября 2018 | 14:47
Это плохо, однако, плохо! Как любил говорить наш прапорщик Петросян " Ага-а, армейски дисциплин нарушаем, тумбочка беспорядок делаем, зубной пасты кушиим?";))))))))))))))))))))))))
ugas 11 сентября 2018 | 14:47
Конечно, у этих козлов вороватых один аргумент - кулак. Не убьют, так изобьют. Подонки!
a_111111 11 сентября 2018 | 14:48
Золотов стал спорить с Навальным:) Такого успеха Навальный думаю не ожидал:) Попкорн в студию!
inna2101 11 сентября 2018 | 14:48
То есть - "размажу тебя по асфальту" - не угроза? А что? Привычный в их кругах оборот речи?
linktest 11 сентября 2018 | 14:51
Ну да - обещание перешагнуть, вытереть ноги , сделать отбивную - это не физическая угроза, а типа лирическая... .
Вообще, Золотов немного перестарался и его эмоции выглядят как эмоции человека , которого зацепили не зря....
condor00 11 сентября 2018 | 14:51
Навального вынуждают к эмиграции. Ничего более не следует из этого послания.
А касательно абсолютного большинства "либералов", относящего к своему народу, как к быдлу, - факт состоявшийся и прочно устоявшийся.
vasya_von_smetankin 11 сентября 2018 | 14:52
И правильно!
Преступления Неназываемого против Основы и Главной Скрепы государства российского - Коррупции - не должно оставаться безнаказанным!
Сделать Котлету из Предателя Коррупции Неназываемого!
zhrv 11 сентября 2018 | 14:53
Интересно, кем он себя мнит - офицером царской армии, гусаром, дворянином, или просто гопником?
Там, под глубоко надвинутой фуражкой, нет следов трепанации?