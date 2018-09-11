Глава Росгвардии Виктор Золотов не согласовывал свое видеообращение с Кремлем, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что с клеветой необходимо бороться, «лучше пресекать ее на корню». В Кремле не считают, что видеообращение Золотова можно расценивать как физическую угрозу Навальному.

Напомним, — генерал вызвал политика на дуэль и пообещал сделать из него «хорошую сочную отбивную».

Это связано с расследованием Фонда борьбы с коррупцией о нарушениях в Росгвардии при госзакупках.