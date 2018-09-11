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14:30, 11 сентября 2018

Глава Росгвардии Виктор Золотов не согласовывал свое видеообращение с Кремлем

Глава Росгвардии Виктор Золотов не согласовывал свое видеообращение с Кремлем, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что с клеветой необходимо бороться, «лучше пресекать ее на корню». В Кремле не считают, что видеообращение Золотова можно расценивать как физическую угрозу Навальному.
Напомним, — генерал вызвал политика на дуэль и  пообещал сделать из него «хорошую сочную отбивную».
Это связано с расследованием Фонда борьбы с коррупцией о нарушениях в  Росгвардии при госзакупках.

Комментарии

31

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johnbmw Евгений Большаков 11 сентября 2018 | 14:34

песочков как обычно "несёт пургу"(с)пу ... ему не привыкать ...

kotbajune 11 сентября 2018 | 14:37

Не согласовал ! - ай да вертухай-портняжка, - одним ударом семерых Навальных!!!


1) Дуэль на кулаках удел биндюжников, а не офицеров ( к характеристике ген. армии!!!)

2) А почему не устроить независимую международную экспертизу закупок Россгвардии - Союза Вертухаев России?

progulkin 11 сентября 2018 | 14:41

Господин Письков когда-то просил печень ему подавать намазанную на асфальт, вот такой у нашего самозванца "суровый" пресс-секретарь.

viktorova 11 сентября 2018 | 14:38

По попе получит от старикашки пу. Нельзя же таким дебилом себя выставлять.

johnbmw Евгений Большаков 11 сентября 2018 | 14:40

viktorova: ... не стал бы ручаться за такой исход ...

pusin_patriot 11 сентября 2018 | 14:41

viktorova: Отправит в отставку?

Нет? Ну значит прямые угрозы на расправу (а к концовочке там что если тот не, то обиженный прогонит его через солдат и ещё что-то там такое. ) под прямым курированием из Кремля.

Там основной лейтмотив это всему личному составу - можно!

Т.е. там уже уровень разрешения на прямую кровь ими выдано.

luger_max_otto 11 сентября 2018 | 14:46

Наоборот. С кочки зрения Пу, хоть и дебил- но верный.
Хутинскую банду- на пуй.

johnbmw Евгений Большаков 11 сентября 2018 | 14:34

УБЛЮДОК в фуражке решил ... а что? доказать что-то или запугать?

johnbmw Евгений Большаков 11 сентября 2018 | 14:35

Наверняка ни того ни другого у него НЕ получилось ...

woodpeker 11 сентября 2018 | 14:34

Ну а после — чудеса мне по такому случаю:
Я до небес дворец хочу — ты на то и бес!.."
А он мне: "Мы таким делам вовсе не обучены,
И кроме мордобитиев — никаких чудес!"

piterrr 11 сентября 2018 | 14:39

Этот гэбистский выкормыш золотов лишний раз подтвердил, что он такая же шваль подзаборная и такой же приблатнённый гопник как и его хозяин окурок...Всё логично и закономерно..

clandestino 11 сентября 2018 | 14:39

Не то что не согласовывал, а получил оттуда прямой приказ и поддержку спичрайтеров..Отвечать ведь как-то надо, а как? Закатить блатную истерику.

kaputvsemu 11 сентября 2018 | 14:39

"мы не в курсе", "нас там нет", "вы всё врете", "ваши доказательства это не доказательства"
Известная кремлёвская блатная фишка - впадать в несознанку.

platonnekafrin 11 сентября 2018 | 14:40

Это кулинарная угроза. Повар в узорчатой фуражке слишком буквально понял пожелание владельца ресторана "съесть Навального". Пацаны не заметили, что стали старперами.

nemez1 11 сентября 2018 | 14:41

даже в Третьем Рейхе руководители СС, Гестапо, Вермахта, полиции не воровали денег из бюджета.

platonnekafrin 11 сентября 2018 | 14:49

nemez1: Так в том и состоит отличие Третьего Рейха от Третьего Мира.

viktorova 11 сентября 2018 | 14:42

Золотов: «И поэтому мы боремся с этим, выявляем этих людей и в зависимости от содеянного ими либо увольняем их, либо отдаем под суд.»

А факты есть? Хотелось бы услышать...

plank1957 11 сентября 2018 | 14:42

Песков успешно косит под придурка. Если Навальный оклеветал Золотова, то почему Золотов требует физической сатисфакции? И почему никто не пытался опровергнуть Навального?

kunst54 11 сентября 2018 | 14:43

«Бранись, ворчи, болван болванов,
Ты не дождешься, друг мой Ланов,
Пощечин от руки моей.
Твоя торжественная рожа
На бабье гузно так похожа,
Что только просит киселей».
(А.С. Пушкин)

alena01 11 сентября 2018 | 14:44

Пескову осталось только добавить: "Да он вообще пьяный был..."

irinakingsize1 11 сентября 2018 | 14:45

Когда Песков угрожал размазать печень по асфальту или Золотов примерно то же обещает-это не угроза жизни. Угроза жизни-это когда интеллигент с шариком по улице гуляет или дите малое покричит "Я против коррупции!".

josephine 11 сентября 2018 | 14:46

Вообще-то дуэль придумали, что бы убить.

sredniy_klass 11 сентября 2018 | 14:47

О как! (с) А с преступлениями бороться не нужно? Пресекать в корне, так сказать... По моему - так раз просто в официальной опубликованной документации это все есть - проверка должна была начаться просто сразу, а еще лучше - до Навального... Посадки будуть? Или стрелки переводим на честь офицера?

jamba 11 сентября 2018 | 14:47

Это плохо, однако, плохо! Как любил говорить наш прапорщик Петросян " Ага-а, армейски дисциплин нарушаем, тумбочка беспорядок делаем, зубной пасты кушиим?";))))))))))))))))))))))))

ugas 11 сентября 2018 | 14:47

Конечно, у этих козлов вороватых один аргумент - кулак. Не убьют, так изобьют. Подонки!

a_111111 11 сентября 2018 | 14:48

Золотов стал спорить с Навальным:) Такого успеха Навальный думаю не ожидал:) Попкорн в студию!

inna2101 11 сентября 2018 | 14:48

То есть - "размажу тебя по асфальту" - не угроза? А что? Привычный в их кругах оборот речи?

linktest 11 сентября 2018 | 14:51

Ну да - обещание перешагнуть, вытереть ноги , сделать отбивную - это не физическая угроза, а типа лирическая... .
Вообще, Золотов немного перестарался и его эмоции выглядят как эмоции человека , которого зацепили не зря....

condor00 11 сентября 2018 | 14:51

Навального вынуждают к эмиграции. Ничего более не следует из этого послания.

А касательно абсолютного большинства "либералов", относящего к своему народу, как к быдлу, - факт состоявшийся и прочно устоявшийся.

vasya_von_smetankin 11 сентября 2018 | 14:52

И правильно!
Преступления Неназываемого против Основы и Главной Скрепы государства российского - Коррупции - не должно оставаться безнаказанным!
Сделать Котлету из Предателя Коррупции Неназываемого!

zhrv 11 сентября 2018 | 14:53

Интересно, кем он себя мнит - офицером царской армии, гусаром, дворянином, или просто гопником?
Там, под глубоко надвинутой фуражкой, нет следов трепанации?

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