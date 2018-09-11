Спецслужбы Британии установили имена и личные данные двух подозреваемых в покушении на Скрипалей еще в апреле
Спецслужбы Великобритании установили настоящие имена и личные данные двух подозреваемых в покушении на Скрипалей еще в апреле, и с тех пор старались проследить маршруты, связи и действия агентов российского ГРУ в странах Запада.
Газета Дейли Эспресс, ссылаясь на неназванный источник в британской разведке, сообщает, что сотрудники ГРУ под фиктивными именами Петров и Боширов были опознаны с помощью завербованного через несколько недель после покушения в Солсбери российского агента, работавшего под дипломатическим прикрытием в Риме. Его некоторое время «опекал» сотрудник МИ-6, выдававший себя за торговца произведениями искусства. Россиянин был переправлен в Лондон после того, как заявил о своем намерении иммигрировать так как, по его словам, уже не надеется на то, что Москва пойдет на разрешение затянувшегося конфликта с Западом, пишет издание. Учитывая, что до Солсбери Петров и Боширов посещали несколько других европейских стран, британская разведка передала их спецслужбам личные данные подозреваемых, однако не стала обращаться в Интерпол, опасаясь утечки информации. Сообщение о том, что имена российских киллеров были установлены, появились лишь после того, как МИ-6 пришла к выводу, что после возвращения в Россию их заграничные паспорта использоваться не будут.
Напомним, что по сообщениям источников в британском правительстве, в качестве ответной меры на отравления в Солсбери Великобритания готовит ряд кибератак против Главного разведуправления.
Комментарии9
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stebinmaku 11 сентября 2018 | 14:15
Спецслужбы Британии установили имена и личные данные двух подозреваемых в покушении на Скрипалей еще до самого покушения..
kottigr1 11 сентября 2018 | 14:25
stebinmaku: Полный провал ГРУ.. Путин теперь террорист в глазах всего мира..
kotbajune 11 сентября 2018 | 14:35
Установили имена?! - которые по словам тех же бритов оказались ВЫМЫШЛЕННЫМИ!!!!
это не установить - это бредить
kottigr1 11 сентября 2018 | 14:37
kotbajune: Не свисти.. Бриты установили и вымышленные и настоящие фамилии российских киллеров-ГРУшников..
kotbajune 11 сентября 2018 | 14:39
kottigr1:
А какие настоящие, и почему предали огласки только вымышленные? Наших агентов берегут, чтоб и дальше работали?
это наглое мошенничество таких свистунов , как ты
kryimzdick 11 сентября 2018 | 14:30
stebinmaku: а как пела., как плясала Машка мидовская. Машку за ляжку
abuvgrobu 11 сентября 2018 | 14:37
Назвал настоящие имена... Жгуны. Россия маленькая, всех штирлицев друг с другом знакомят, чтобы в случае чего могли потянуть за собой как можно больше коллег? Там ещё аццкий момент, что он согласился стать британским шпионом после того, как прознал о программе по их уничтожению. Ну то есть латентный суицидник, гг
dtyzgblfhfc 11 сентября 2018 | 14:39
матке Тырэзе и отцу Борысу ещё в апреле 17 года представители спецслужб Вылыкобрутании предоставили личные данные подозреваемых в покушение на Скрыпулей в марте 18 года! а мы в этом разве сомневаемся?
unprejudiced 11 сентября 2018 | 14:50
Интересно есть идиоты кто верит в эту брехню англосаксов?