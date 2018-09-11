Спецслужбы Британии установили имена и личные данные двух подозреваемых в покушении на Скрипалей еще в апреле

Спецслужбы Великобритании установили настоящие имена и личные данные двух подозреваемых в покушении на Скрипалей еще в апреле, и с тех пор старались проследить маршруты, связи и действия агентов российского ГРУ в странах Запада.

Газета Дейли Эспресс, ссылаясь на неназванный источник в британской разведке, сообщает, что сотрудники ГРУ под фиктивными именами Петров и Боширов были опознаны с помощью завербованного через несколько недель после покушения в Солсбери российского агента, работавшего под дипломатическим прикрытием в Риме. Его некоторое время «опекал» сотрудник МИ-6, выдававший себя за торговца произведениями искусства. Россиянин был переправлен в Лондон после того, как заявил о своем намерении иммигрировать так как, по его словам, уже не надеется на то, что Москва пойдет на разрешение затянувшегося конфликта с Западом, пишет издание. Учитывая, что до Солсбери Петров и Боширов посещали несколько других европейских стран, британская разведка передала их спецслужбам личные данные подозреваемых, однако не стала обращаться в Интерпол, опасаясь утечки информации. Сообщение о том, что имена российских киллеров были установлены, появились лишь после того, как МИ-6 пришла к выводу, что после возвращения в Россию их заграничные паспорта использоваться не будут.

Напомним, что по сообщениям источников в британском правительстве, в качестве ответной меры на отравления в Солсбери Великобритания готовит ряд кибератак против Главного разведуправления.