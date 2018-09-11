"Международный уголовный суд обещал продолжать работу в соответствии со своими принципами

Так в нем отреагировали на слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. Он ранее не исключил введения санкций против сотрудников суда.

В Международном уголовном суде знают о выступлении Болтона, но отмечают, что останутся независимым и беспристрастным органом. Об этом говорится в заявлении суда. При этом в нем подчеркивается, что Международный уголовный суд занимается только делами, которые не могут решить вовлеченные в них государства. Чуть ранее, напомним, Джон Болтон заявил об отказе сотрудничать с судом и назвал его «опасной и неэффективной» организацией. По словам советника президента США по нацбезопасности, в Вашингтоне считают незаконными преследования американцев за предполагаемые военные преступления в Афганистане. В случае, если преследования будут продолжаться, Болтон не исключил введения санкций в отношений прокуроров и судей Международного уголовного суда. Ограничения, как отметил советник, могут быть связаны с арестом их активов, запретом на въезд в США или привлечением к уголовной ответственности. В заключении Болтон добавил, что Вашингтон позволит Международному уголовному суду «умереть самостоятельно».

Почти два года назад Россия также отказалась от участия в Римском статуте Международного уголовного суда. Такое решение было принято после заявлений суда о том, что присоединение Крыма – это вооруженный конфликт между Москвой и Киевом.