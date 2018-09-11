Международный уголовный суд обещал продолжать работу в соответствии со своими принципами
Так в нем отреагировали на слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. Он ранее не исключил введения санкций против сотрудников суда.
В Международном уголовном суде знают о выступлении Болтона, но отмечают, что останутся независимым и беспристрастным органом. Об этом говорится в заявлении суда. При этом в нем подчеркивается, что Международный уголовный суд занимается только делами, которые не могут решить вовлеченные в них государства. Чуть ранее, напомним, Джон Болтон заявил об отказе сотрудничать с судом и назвал его «опасной и неэффективной» организацией. По словам советника президента США по нацбезопасности, в Вашингтоне считают незаконными преследования американцев за предполагаемые военные преступления в Афганистане. В случае, если преследования будут продолжаться, Болтон не исключил введения санкций в отношений прокуроров и судей Международного уголовного суда. Ограничения, как отметил советник, могут быть связаны с арестом их активов, запретом на въезд в США или привлечением к уголовной ответственности. В заключении Болтон добавил, что Вашингтон позволит Международному уголовному суду «умереть самостоятельно».
Почти два года назад Россия также отказалась от участия в Римском статуте Международного уголовного суда. Такое решение было принято после заявлений суда о том, что присоединение Крыма – это вооруженный конфликт между Москвой и Киевом.
Комментарии5
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perestarok 11 сентября 2018 | 14:15
"Международный уголовный суд обещал продолжать работу в соответствии со своими принципами
Так, в нем отреагировали на слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона…"
США уже перестали скрывать свою фашистскую сущность.
zenitfan 11 сентября 2018 | 14:18
perestarok: они не особо и скрывали её. Ну да, те ерь заявляют впоне открыто.
"Оплот дерьмократии", так горячо любимый местными либерастами...
leda53 11 сентября 2018 | 14:46
zenitfan: А когда такие же заявления делали Россия, Китай, Индия, Турция, Вы так же комментировали?
ze_danil 11 сентября 2018 | 14:36
perestarok: братэлла Насралла с тобой полностью согласен
leda53 11 сентября 2018 | 14:41
Не являются странами-участниками МУС и не признают его юрисдикции и решений: США, Россия, Китай, Индия, Пакистан, Иран, Турция, Израиль, Казахстан, Украина, Беларусь, почти все арабские страны и еще многие.
О какой реальной действенности суда можно говорить?!