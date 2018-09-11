Джеффри Монсон стал депутатом городского Парламента в подмосковном Красногорске

В дальнейшем бывший американский боец планирует получить и кресло в Госдуме.

47-летний спортсмен получил российский паспорт только в июне нынешнего года. И почти тут же воспользовался своим конституционным правом – выбирать и быть избранным.

Джеффри Монсон стал депутатом городского парламента подмосковного Красногорска.

На выборы спортсмена выдвигало красногорское отделение «Единой России», пресс-служба которого и сообщила о победе Монсона.

Бывший американский боец смешанных единоборств прописан в Красногорске, где и работает тренером в местной школе.

Впрочем, планы бывшего бойца смешанных единоборств простираются значительно дальше. Монсон неоднократно заявлял о своей амбициозности в новом деле. Его глобальная цель — кресло депутата Госдумы, где уже работают его коллеги по миру единоборств такие, как борец-классик Александр Карелин, боксеры Николай Валуев и Дмитрий Пирог.

Тем временем в самой Госдуме к перспективам Монсона отнеслись скептически. По словам Вице спикера Игоря Лебедева, «если Человек всю жизнь бился головой на ринге, принимать законы ему не стоит».