Джеффри Монсон стал депутатом городского Парламента в подмосковном Красногорске
В дальнейшем бывший американский боец планирует получить и кресло в Госдуме.
47-летний спортсмен получил российский паспорт только в июне нынешнего года. И почти тут же воспользовался своим конституционным правом – выбирать и быть избранным.
Джеффри Монсон стал депутатом городского парламента подмосковного Красногорска.
На выборы спортсмена выдвигало красногорское отделение «Единой России», пресс-служба которого и сообщила о победе Монсона.
Бывший американский боец смешанных единоборств прописан в Красногорске, где и работает тренером в местной школе.
Впрочем, планы бывшего бойца смешанных единоборств простираются значительно дальше. Монсон неоднократно заявлял о своей амбициозности в новом деле. Его глобальная цель — кресло депутата Госдумы, где уже работают его коллеги по миру единоборств такие, как борец-классик Александр Карелин, боксеры Николай Валуев и Дмитрий Пирог.
Тем временем в самой Госдуме к перспективам Монсона отнеслись скептически. По словам Вице спикера Игоря Лебедева, «если Человек всю жизнь бился головой на ринге, принимать законы ему не стоит».
Комментарии8
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fikus74 11 сентября 2018 | 14:14
Пропал дом, т.е. Красногорск
polsan 11 сентября 2018 | 14:34
Так он же русский не знает, ему что будут доплачивать за переводчика?! ))
platonnekafrin 11 сентября 2018 | 14:19
Этот депутат даже без гвардейцев может сделать отбивную из любого несистемного. А может президентом еще станет (ну если, конечно, Владимир Владимирович не против будет уступить на время).
kunst54 11 сентября 2018 | 14:20
Арнольда Шварценеггера слабо было выбрать?
uomo 11 сентября 2018 | 14:23
Издевательство, насмешка и плевок в лицо российских граждан. Мало в думе спортсменов и артистов, а теперь начали появиляться новые категории - то сын артиста, то вот теперь американский спортсмен.
gvs 11 сентября 2018 | 14:28
Зачем мелочиться? В правительство его! На космос или культуру... )))
dotzz 11 сентября 2018 | 14:28
Отличный культурный обмен - умная образованная молодежь уезжает в США, а в Россию приезжаю такие вот чудесные поддержатели духовных скреп.
nemez1 11 сентября 2018 | 14:31
да, завидно, заживут топерича, рассияне с такой головой.