Кириенко: Прошедшие в регионах России 9 сентября выборы отличались высокой конкуренцией
Прошедшие в регионах России 9 сентября выборы отличались высокой конкуренцией. Об этом заявил первый зам.главы администрации президента Сергей Кириенко. В качестве примера он привёл вторые туры на губернаторских выборах в четырёх регионах, а также результаты голосования в законодательные собрания, куда вошли, в том числе, и не парламентские партии.
Кириенко также заявил, что иностранное вмешательство в выборы – это реальность. При этом он сказал, что призывать кого-то отказаться от двойных стандартов бессмысленно. Надо просто быть готовыми.
Газета Ведомости написала сегодня, что Кремль хотел бы снятия губернатора Хакасии Виктора Зимина, который проиграл первый тур выборов в этом регионе. Сам Виктор Зимин в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвал информацию источников Ведомостей провокацией. Впрочем, он добавил, что если из Кремля поступит указание сложить полномочия, то он готов это сделать.
Комментарии11
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neyexo 11 сентября 2018 | 14:10
Известно, что Кириенко (в отличие от ЭП) не дурак.
Значит, с ним что-то другое.
luger_max_otto 11 сентября 2018 | 14:23
Да просто возобновились поставки кокаина...
y3emen1 11 сентября 2018 | 14:32
luger_max_otto: а может наоборот? ломка у чела?
m_anuchin 11 сентября 2018 | 14:12
Отличались они началом кража этого политического режима...
platonnekafrin 11 сентября 2018 | 14:21
Интересно, это им воду такую тяжелую там наливают или таблетки для тупости мнут прям в компот.
tanber 11 сентября 2018 | 14:32
Как же все это надоело! Противно читать и слушать! Не было никаких выборов! Все уже давно выбрали у нас и у путинской кормушки остались все те же! Когда же они треснут от всего наворованного и он вместе с ними!
disdai 11 сентября 2018 | 14:34
Себя не похвалишь - начальник не догадается.
rash 11 сентября 2018 | 14:35
В юморе не откажешь.
danmestari 11 сентября 2018 | 14:41
Просто битва какая-то! Аж в цельных четырех регионах! Просто разгул плюрализма и демократии!
captaingeorge 11 сентября 2018 | 14:42
Да, и участники этого конкура регулярно постреливали по пути в лошадей-конкурентов... Конкуренция была что надо...
tverboul 11 сентября 2018 | 14:49
Он явно российские "выборы" с какой-то другой страной спутал. Не может же Кириенко так нагло врать, верно? Или может?