Мосгорсуд продлил срок домашнего ареста до 19 октября режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в хищении средств, выделенных на проект «Платформа». Аналогичная мера пресечения выбрана и для директора «Седьмой студии» Юрия Итина. На продлении настаивала прокуратура.

Заседание началось на 45 минут позже, несмотря на то, что в это время должно было начаться другое слушание по жалобе Кирилла Серебренникова на предыдущее продление ареста. Защита обоих фигурантов настаивала на том, что оснований для того, чтобы еще месяц держать их под домашним арестом, нет. Как отметил адвокат Дмитрий Харитонов, Серебренников не намерен оказывать давление на свидетелей, учитывая, подавляюща часть свидетелей опровергают версию следствия. Защитник также попытался пересказать суд дела, надеясь, что суд при вынесении решения о мере пресечения примет во внимание его несостоятельность. В частности Харитонов обратил внимание на то, что следствие фактически неправильно определило ущерб, который фигуранты дела якобы нанесли Минкульту. По факту, подчеркнул он, объем неподтвержденных средств составляет не 130 миллионов рублей, а 43 миллионов, да и эти деньги были потрачены на проект. Судья прервал адвоката и напомнил, что сейчас рассматривается не вопрос виновности, а мера пресечения. Сам Серебренников заявил, что без всяких оснований сидит под арестом уже год. очевидно — он не собирается скрываться и уже тем более уничтожать доказательства, потому что они исключительно в пользу защиты.

Следствие же в свою очередь отметило, что расследование закончено и ходатайство о продлении домашнего ареста фигурантам до 19 октября связано с тем, что с материалами еще должны ознакомиться прокуратура и суд. Судья с этим доводом согласился. Отмечу, что на заседании адвокаты также попросили приобщить к материалам копию протокола допроса свидетеля Войкиной, который защита считает сфальсифицированным. Но суд в этом отказал, поскольку документ не заверен надлежащим образом.

По версии следствия, фигуранты так называемого дела «Седьмой студии» похитили 130 миллионов бюджетных средств, выделенных на проект «Платформа». Все обвиняемые, кроме бухгалтера Нины Масляевой, которая дала признательные показания, свою вину отрицают.