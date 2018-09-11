Глава Нацгвардии Виктор Золотов ответил Алексею Навальному на обвинение в коррупции при госзакупках

Он записал шестиминутное видеообращение.

Наблюдатели отмечают, что вопреки принятой в российском руководстве традиции, Золотов называет Навального по имени, а также вспоминает многие стереотипы, которые обычно используются в дискуссиях оппонентами несистемной оппозиции.

В целом, это третий ответ со стороны Росгвардии. Ее представители комментировали расследование ФБК в день его обнародования и на следующий день.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента «Эха Москвы», сказал, что видеообращение Золотова с Путиным не согласовывалось, но в целом он главу Росгвардии понимает.

Сам Алексей Навальный, по понятным причинам, пока не может ответить на вызов на дуэль – он отбывает очередной арест, назначенный ему перед акцией против повышения пенсионного возраста. До выхода на свободу Навального остается еще 12 суток.

Однако, как сказала «Эху Москвы» юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, ФБК готов отвечать за свое расследование и представить все доказательства. Юристы Фонда борьбы с коррупцией подадут иски в правоохранительные органы, после того как изучат заявление главы Росгвардии Золотова. «Мы можем подать заявление на эти угрозы, сейчас мы оценим это заявление с точки зрения юридических последствий. Естественно, мы будем отвечать, мы напишем все заявления, которые нужно будет, и возможно мы подадим официальное обращение», — сказал Любовь Соболь. По словам Л.Соболь, Фонд борьбы коррупцией готов отвечать за свое расследование коррупции в Росгвардии в суде и представить все доказательства коррупции. Но кроме угроз в адрес Навального, отметила она, глава Росгвардии В.Золотов не предоставил ни одного опровержения фактов расследования. «ФБК основывал свое расследование на материалах, которые опубликованы на официальном сайте Государственных закупок. И этот сайт может открыть любой человек, любой сотрудник Росгвардии, и Золотов лично может зайти и убедиться, что все факты, которые расследовал ФБК, они являются актуальными, действительными, мы их не придумывали, а взяли из официальных документов», — подчеркнула она. По мнению Л.Соболь, вместо того, чтобы записывать видеообращение, лучше бы глава Росгвардии «провел проверку и отчитался публично перед гражданами, на налоги которых и существует его ведомство, за те коррупционные преступления, которые там существуют».

Тем временем, Федерация бокса России завила, что готова предоставить площадку для дуэли между Виктором Золотовым и Алексеем Навальным. Впрочем, вряд ли ее можно считать нейтральной: генеральный секретарь Федерации Умар Кремлев сказал, что по его мнению, бой будет недолгим: «одно дело – призывать на своем Ютьюб-канале к массовым беспорядкам, чем систематически занимается руководство ФБК, а совсем другое — отвечать за свои слова по-мужски».