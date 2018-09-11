Глава Нацгвардии Виктор Золотов ответил Алексею Навальному на обвинение в коррупции при госзакупках
Он записал шестиминутное видеообращение.
Наблюдатели отмечают, что вопреки принятой в российском руководстве традиции, Золотов называет Навального по имени, а также вспоминает многие стереотипы, которые обычно используются в дискуссиях оппонентами несистемной оппозиции.
В целом, это третий ответ со стороны Росгвардии. Ее представители комментировали расследование ФБК в день его обнародования и на следующий день.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента «Эха Москвы», сказал, что видеообращение Золотова с Путиным не согласовывалось, но в целом он главу Росгвардии понимает.
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Сам Алексей Навальный, по понятным причинам, пока не может ответить на вызов на дуэль – он отбывает очередной арест, назначенный ему перед акцией против повышения пенсионного возраста. До выхода на свободу Навального остается еще 12 суток.
Однако, как сказала «Эху Москвы» юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, ФБК готов отвечать за свое расследование и представить все доказательства. Юристы Фонда борьбы с коррупцией подадут иски в правоохранительные органы, после того как изучат заявление главы Росгвардии Золотова. «Мы можем подать заявление на эти угрозы, сейчас мы оценим это заявление с точки зрения юридических последствий. Естественно, мы будем отвечать, мы напишем все заявления, которые нужно будет, и возможно мы подадим официальное обращение», — сказал Любовь Соболь. По словам Л.Соболь, Фонд борьбы коррупцией готов отвечать за свое расследование коррупции в Росгвардии в суде и представить все доказательства коррупции. Но кроме угроз в адрес Навального, отметила она, глава Росгвардии В.Золотов не предоставил ни одного опровержения фактов расследования. «ФБК основывал свое расследование на материалах, которые опубликованы на официальном сайте Государственных закупок. И этот сайт может открыть любой человек, любой сотрудник Росгвардии, и Золотов лично может зайти и убедиться, что все факты, которые расследовал ФБК, они являются актуальными, действительными, мы их не придумывали, а взяли из официальных документов», — подчеркнула она. По мнению Л.Соболь, вместо того, чтобы записывать видеообращение, лучше бы глава Росгвардии «провел проверку и отчитался публично перед гражданами, на налоги которых и существует его ведомство, за те коррупционные преступления, которые там существуют».
Тем временем, Федерация бокса России завила, что готова предоставить площадку для дуэли между Виктором Золотовым и Алексеем Навальным. Впрочем, вряд ли ее можно считать нейтральной: генеральный секретарь Федерации Умар Кремлев сказал, что по его мнению, бой будет недолгим: «одно дело – призывать на своем Ютьюб-канале к массовым беспорядкам, чем систематически занимается руководство ФБК, а совсем другое — отвечать за свои слова по-мужски».
Комментарии81
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johnbmw Евгений Большаков 11 сентября 2018 | 14:04
Редкостного ДЕБЕЛИЗМА текст этого "вызова" ... впрочем - от салдофона вряд ли можно было ожидать чего-то более Осмысленного ...
johnbmw Евгений Большаков 11 сентября 2018 | 14:05
... а кулаками махать - признак Особого Ума субъекта ...
danko_dirka 11 сентября 2018 | 14:07
johnbmw: а я вызываю тебя .... Особого Ума ... ГоловкА ....
danko_dirka 11 сентября 2018 | 14:09
johnbmw: головкА.... ну - Выдави из себя ещё Пару слов!!!!
lager23 11 сентября 2018 | 14:15
danko_dirka: Свинжа почему все удаки, на одно лицо?
Посмотри, что Витя, что Вова!
rpmcmurphy 11 сентября 2018 | 14:20
Сам Алексей Навальный, по понятным причинам, пока не может ответить на вызов на дуэль...
Дуэль надо принимать, во что было ни стало. Ведь помимо того, что А.Навальный не умрёт на этой дуэли, ведь вряд ли В.Золотов будет сильно его бить, Алексей получит славу смелого человека, который всё делает всерьёз. Так ещё плюс ко всему, в жизни всякое бывает и если В.Золотов окажется слабаком и трусом, и сам уклонится от дуэли, то А.Навальный станет триумфатором российской политики.
kottigr1 11 сентября 2018 | 14:27
rpmcmurphy: Вор зовет обличителя на дуэль.. Это воровская романтика ?
rpmcmurphy 11 сентября 2018 | 14:32
kottigr1:
Как по мне, то это - честный русский офицер, вызывает лживого американского выпердыша на дуэль.
kottigr1 11 сентября 2018 | 14:40
rpmcmurphy: Честный русский офицер своих солдатиков не обкрадывает... Ворюга только угрожать может, ведь правда не на его стороне..
rpmcmurphy 11 сентября 2018 | 14:52
kottigr1:
Ты тоже на люлей нарываешься?
dedmoroz 11 сентября 2018 | 14:33
kottigr1: Дмитрий Анатольича тоже что ли вызвать на дуэль?
skif_05 11 сентября 2018 | 14:42
dedmoroz: Дмитрия Анатольевича, как конченого либераса надо нейтрализовать и изолировать. Главой правительства должен быть патриот, а не либерас, пьющий пиво с Макаревичем.
vikwlad 11 сентября 2018 | 14:34
Угрозы Золотова в адрес Алексея Навального подпадают под статью об экстремизме. По-моему, ему пора обустраиваться на нарах.
skif_05 11 сентября 2018 | 14:45
vikwlad:
86% будет против. А так как в России демократия, прости Господи, то 2% либерально-гомосексуального меньшинства будет молча подчиняться подавляющему ватному большинству.
luger_max_otto 11 сентября 2018 | 14:28
Навальный как вызванный может выбирать оружие и условия- к примеру, факты под прямую ТВ- трансляцию.
alexsokoll 11 сентября 2018 | 14:28
rpmcmurphy:
Сисян зассыт.
Пошлёт вместо себя боевого петушка яшкина.
pusin_patriot 11 сентября 2018 | 14:30
rpmcmurphy: Очень старых пенсионеров нельзя бить ни при каких обстоятельствах, даже если они говорят наглые вещи, даже если они ведут себя крайне неадекватно. Просто отнеситесь на угрозы любого очень старого пенсионера как вполне закономерному проявлению безумия. Только никогда не позволяйте очень старым пенсионерам с признаками безумия управлять страной и целыми направлениями.
rpmcmurphy 11 сентября 2018 | 14:34
pusin_patriot:
Это знаешь как называется - трусость и малодушие.
punyoshohlai 11 сентября 2018 | 14:37
rpmcmurphy:
То есть ты малодушный трус. Это не вопрос
skif_05 11 сентября 2018 | 14:48
pusin_patriot:
Очень старый Золотов, ровесник очень не старого Троицкого.
danko1 11 сентября 2018 | 14:22
lager23: У бандитов даже внешность похожа. Физиономистика- это наука, а глаза Золотова один к одному с путинскими. Только душа в них отсутствует.
И даже речь бандитская одинакова, не хватает только мочить в сортире.
Не могло быть такого генерала, как Золотов, в царской армии.
А у нас при развитом путинизме генералами стали бандюки.
rpmcmurphy 11 сентября 2018 | 14:27
danko1:
А у жидобандеровцев, рожи как у жидобандеровцев - грязные, мохнатые, носатые, пучеглазые, если в общем,
то лица их похожи на мордочки крыс.
skif_05 11 сентября 2018 | 14:50
danko1:
На морду Шендеровича посмотри... За копейку зарежет...
edyunia 11 сентября 2018 | 14:25
danko_dirka: \\ГоловкА .... \\
Ты завтра Невзорова будешь слушать? Я думаю ему будет чего сказать по этой теме. Или вам пригожинским не обязательно быть в теме чтобы портянки накидать?
johnbmw Евгений Большаков 11 сентября 2018 | 14:27
edyunia: +1!
alexsokoll 11 сентября 2018 | 14:26
ФабрикуБаранов&Клокнов опять зачмырили.
Нерусские, педиеи, лжецы, воры, мошенники, верят которым уже только школьники из неблагополучных семей, которых нанимают на уличные беспорядки.
idshoohov 11 сентября 2018 | 14:53
johnbmw:
Стыдно за Россию, когда у неё такие начальники
kotbajune 11 сентября 2018 | 14:05
1) Дуэль на кулаках удел биндюжников, а не офицеров ( к характеристике ген. армии!!!)
2) А почему не устроить независимую международную экспертизу закупок Россгвардии - Союза Вертухаев России?
skif_05 11 сентября 2018 | 14:21
kotbajune:
Скоро либерасов и нациков будут громить и давать по шее по всей России. Ненависть 86% ватников к либеральной шпане, просто зашкаливает. Сдержать народный гнев к либерал-нацистам и либерал -большевикам не под силу не только полиции, но и нац гвардии.
johnbmw Евгений Большаков 11 сентября 2018 | 14:23
skif_05: ... с этого места ПОПОДРОБНЕЕ ...
alexsokoll 11 сентября 2018 | 14:35
kotbajune:
Давно сисян в офицеры записался?
:))))
Дважды судимый мошенник офицером быть не может, уголовников в не бывает в офицерах.
Сисяну пора в воры в законе записываться, как раз сейчас парашу нюхает.
mihan 11 сентября 2018 | 14:10
johnbmw: Одна извилина и та от фуражки...))))
kryimzdick 11 сентября 2018 | 14:04
Дуэлянт хренов. Князем или графом себя возомнил? Или Пушкиным?
skif_05 11 сентября 2018 | 14:25
kryimzdick:
Грозой либерального биомусора.
Золотов уже пожилой, но гнилому Навальному наваляет.
kryimzdick 11 сентября 2018 | 14:27
skif_05: если один на один да без оружия ничего эта жопа воровская не сделает
alexsokoll 11 сентября 2018 | 14:37
kryimzdick:
Жоп воровская - это сисян.
Наваляет он себе в штаны.
Вся ваша педообщина болотная только боевого петушка Яшкина и опущенного Ильдарку выставить может.
kryimzdick 11 сентября 2018 | 14:52
alexsokoll: Прижопин уже использует самых убогих?
johnbmw Евгений Большаков 11 сентября 2018 | 14:05
Посмотрим, что ответит СК ... "угроз не обнаружено"????
skif_05 11 сентября 2018 | 14:16
johnbmw:
Жаль что стреляться нельзя. А то пристрелил бы Золотов этого либерал-нацистского подонка.
johnbmw Евгений Большаков 11 сентября 2018 | 14:19
skif_05: ... это кому чего Нельзя???? власть сама это решает ... пример Немцова помним ...
alexsokoll 11 сентября 2018 | 14:40
johnbmw:
Немцова свои заказали, это даже тебе понятно.
skif_05 11 сентября 2018 | 14:28
johnbmw:
А против гнусной либеральной протоплазмы законы можно и не соблюдать. Чтобы очистить Россию от либерально-нацистской заразы все средства хороши.
johnbmw Евгений Большаков 11 сентября 2018 | 14:30
skif_05: вот с этого бы и начинал - Закона для власти НЕ СУЩЕСТВУЕТ ...
plank1957 11 сентября 2018 | 14:05
Путинская шавка говорит о чести офицера. Анекдот!
skif_05 11 сентября 2018 | 14:23
plank1957:
А подавляющее большинство россиян мечтают чтобы Навальному наваляли люлей. И не только навальному, но и всем остальным 2% процентам либерального отребья.
kryimzdick 11 сентября 2018 | 14:26
skif_05: подавляющее большинство россиян теперь не мечтает дожить до пенсии, а хоть дотянуть до зарплаты
alexsokoll 11 сентября 2018 | 14:44
kryimzdick:
В Москве МИНИМАЛЬНАЯ пенсия выше средней зарплаты бандеростана.
:)))))
Это при том, что в Киеве цены выше, чем в Москве, а бензин в 2 раза дороже.
Сало уронили!
Баранам сала!
kryimzdick 11 сентября 2018 | 14:51
alexsokoll: В Маскве живет только 10% населения страны, а бомжей и побирушек больше, чем во всей остальной России
plank1957 11 сентября 2018 | 14:34
skif_05:
А с чего бы это? Кого из обывателей Навальный обидел и чем? И что вам лично плохого сделали либералы?
alexsokoll 11 сентября 2018 | 14:42
plank1957:
Исраиловка, тебе какое дело?
Или ты думаешь, что сисян с тобой поделится, когда "возьмёт Кремль" ?
:)))
plank1957 11 сентября 2018 | 14:52
alexsokoll:
Вы о чем?
lager23 11 сентября 2018 | 14:05
В такой фуражке Золотову впору быть завсегдатаем клуба "Голубая устрица", а не толкать мстительные речи!
rogerrabbit 11 сентября 2018 | 14:08
lager23: В такой фуражке
классная шапка
мне тоже понравилась
гламурная такая
с вензелями
skif_05 11 сентября 2018 | 14:30
rogerrabbit:
Пи.оров нелюбишь?
Небось еще и антисемит. А грузин называешь грЫзУнами, как твой вождь Навальный.
platonnekafrin 11 сентября 2018 | 14:23
lager23: это чисто людоедская форма.
platonnekafrin 11 сентября 2018 | 14:08
Сказав "сочная отбивная", директор чуть не подавился слюной. Тут бы судебный психиатр Бокассу сразу вспомнил.
jurmak 11 сентября 2018 | 14:10
Дебаты тоже вид дуэли. Не слабо?
skif_05 11 сентября 2018 | 14:32
jurmak:
В демагогии, словоблудии и краснобайстве, либеральное отродье конечно сильнее.
sergei_tn 11 сентября 2018 | 14:10
Так Навальный не говорил что он сильнее в поединке. Навальный утверждал, что Золотов воришка. А это опровергается не поединком, а совсем иначе :)
elzbeta 11 сентября 2018 | 14:10
Каков поп, таков приход. Ничего удивительного, что у такого начальника подчиненные ведут себя как распоясавшиеся гопники. Да, и самое интересное, содержание подопечных золотовских подопечных оплачивают налогоплательщики, которых они бьют. Страна чудес!
skif_05 11 сентября 2018 | 14:36
elzbeta:
Золотов, как и 86% россиян, люто ненавидит Америку и всю вашу паршивую демократию. А ворует он, не ворует, не суть важно.
Вот заявил бы Навальный, что тоже ненавидит Штаты и демократию, глядишь, и народ за ним потянется. Пусть докажет, что он не симпатизирует нашему многовековому геополитическому врагу.
alexsokoll 11 сентября 2018 | 14:50
elzbeta: оплачивают налогоплательщики, ---
Налогоплательщики, а не безработные гопники с ФабрикиБаранов&Клоунов.
Ага?
Налогоплательщики сисяна и всю эту свору болотную порвали бы с радостью, но их охраняет Росгвпрдия
Зачем???
anemon 11 сентября 2018 | 14:13
На Ютубе комментарии отключил, а то дизлайки заглючили, пригожинских только парочка пробилась. Вот цена его "чести и совести", и признательность народа, который для него "не быдло", но который они обворовывают шоблой средь бела дня, да ещё и детей избивают и калечат их судьбы!
alexsokoll 11 сентября 2018 | 14:52
anemon:
За ФабрикуБаранов&Клоунов топят местные бандеровские фашики и безработные маргиналы с брайтонской помойки.
:))))
Сало уронили!
Баранам сала
piter_ug 11 сентября 2018 | 14:13
Это они всей апешечкой думали-думали-придумали?
Для дуэли необходимо, чтобы у обеих сторон имелась Честь, которую можно задеть.
Но откуда у «держиморд околоточных» Честь?
Значит дуэль не может состояться в принципе.
tatiana_kot 11 сентября 2018 | 14:14
Удивительно, как он похож на путина своими близко посаженными глазками.
kunst54 11 сентября 2018 | 14:15
Это по-офицерски - вызывать на поединок того, кого ты же постоянно годами мучаешь и унижаешь и кого упрятал сейчас в застенок. Подобный вызов - позор, а не защита чести.
idruker 11 сентября 2018 | 14:19
kunst54: это разновидность "воспитательной беседы" в колонии ИК-1
johnbmw Евгений Большаков 11 сентября 2018 | 14:21
idruker: +1! ... к сожалению - ОЧЕНЬ Точное сравнение :-((((
pusin_patriot 11 сентября 2018 | 14:17
А ещё раз...
Привет он там Пиночету не передавал?
Как удобно угрожать человеку за спинами всех этих национал-гвардейцев, который, для кучи, ещё и за решеткой :)
Да и вообще тенденция силовика на расправу, секундочку, тут прямые угрозы и что бы кто не говорил, от такого верха там прямые посылы с такими громкими мессагами на прямые расправы.
Не давайте посмотрим рассмотрим, что там по пунктам, а уровня "я тебе сволочь морду буду бить".
p.s.
Вот вроде бы всё в тренде, как прогнозировалось, поступательно катимся в яму, одни санкции отработали там, другие на подходе, капиталы, утечки, уверенно поступательно снижаемся, всё прогнозируемо и тут бац они очередной элемент динамита в конструкцию уровня прямого пиночетизма в стране, уже прямого, на силовые расправы.
vlabumur 11 сентября 2018 | 14:18
Одна извилина, и та -- от фуражки.
- Зато моя и ровная, как положено по уставу, не то, что у некоторых.
kunst54 11 сентября 2018 | 14:23
«Бранись, ворчи, болван болванов,
Ты не дождешься, друг мой Ланов,
Пощечин от руки моей.
Твоя торжественная рожа
На бабье гузно так похожа,
Что только просит киселей».
(А.С. Пушкин)
kp6ic 11 сентября 2018 | 14:25
кинули его в тюрьму в очередной раз, а теперь на поединок вызывают? какие же они там ублюдки...
kaputvsemu 11 сентября 2018 | 14:26
У соучастников путинской шайки ума хватает только на то, чтобы воровать, беспредельничать, беспробудно врать и бездарно изворачиваться. На то, чтобы аргументированно опровергнуть, ума уже нет. Поэтому банда делает то, что лучше всего умеет делать банда: запугивает, прессует, наезжает, избивает, убивает. Причем заведомо более слабую, беззащитную жертву. Омерзительнейшая власть.
motooppic 11 сентября 2018 | 14:27
Золотов моледец! От Эха Москвы ему почет и уважуха. С подонками только так и надо-в рожу и ногами!
askol2016 11 сентября 2018 | 14:27
Это неприкрытая угроза Навальному. Золотов угрожает убить Навального, также как убил Немцова.
captaingeorge 11 сентября 2018 | 14:27
Тут много говорилось о том, что вызываемый на дуль согласно правилам "этикета" ам вправе выбрать оружие. Я бы посоветовал Алексею шахматы... А если серьезно, то в нормальном государстве такое заявление главы силовой службы в адрес гражданина страны привело бы к его немедленной отставке. Здесь явная психосоматика нездорового человека, как он может руководить людьми, имеющими право применять оружие. Этот ударник коммунистического труда в зеленой кепке еще проявит себя...
papa_rus 11 сентября 2018 | 14:28
К сожалению, Федерация бокса России тут тоже засветилась явно не умом... :(
zelator 11 сентября 2018 | 14:39
Пусть в шахматы сыграют. Проигравший три года работает санитаром в онкобольнице.
Слабо?
imeri60 11 сентября 2018 | 14:43
Этот чудик огромными звёздочкамы офицер?
По разговору разве не понятно,что он гопник?
Еще раз убедился сегодняшнюю Россию управляют настоящие бандиты. Порядочным не безопасно здесь жить!
segris 11 сентября 2018 | 14:44
Это фейк или глупость, интересно? Но по-любому Президенту стоит поразмыслить о некоторых кадровых вопросах, потому как, некоторым стоит сначала подумать, а потом...