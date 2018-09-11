Орешкин: Россиянам надо продавать доллары и покупать рубли
Россиянам надо продавать доллары и покупать рубли, — считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин. В интервью Бизнес-ФМ министр заявил, что курс рубля в ближайший год стабилизируется на уровне 63-64 рублей.
Ранее Минэкономики прогнозировало, что в 2018 году среднегодовой курс рубля составит около 62 рублей, прогноз был ухудшен, в том числе, из-за последних американских санкций.
Комментарии41
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punyoshohlai 11 сентября 2018 | 13:36
Россиянам надо продавать доллары и покупать рубли
Он действительно считает нас слабоумными?
vezdehod 11 сентября 2018 | 13:42
Орешкин: Россиянам надо продавать доллары и покупать рубли
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Накось - Выкусь!!!
polsan 11 сентября 2018 | 13:47
И почему к его совету не прислушалась Набиулина и Нацбанк?! )
danko1 11 сентября 2018 | 13:52
polsan: Так они хотят скупать доллары, которые сдадут россияне, поверившие очередному вранью власти.
taglit 11 сентября 2018 | 13:58
danko1: уже разговаривает как Эродоган...
eduard1958 11 сентября 2018 | 14:08
taglit: Все правильно он говорит. Я готов продать Орешкину часть своих долларов даже не за 100,а за 80.Рискую,конечно,учитывая тенденцию, но если успеть избавиться до намечающегося обвала,то это выгодно.На то,что крах близок,указывает пофигизм властей в отношении даже таких откровенных дебилов,как рагозин и золотов.Не до них. Активы выводить нужно.
eduard1958 11 сентября 2018 | 14:31
danko1: Зря вы так.Российская власть никогда своему народу не врала.Если не верите мне,спросите у Коши,Патрика,Тимвлада,Орлова...Да мало ли на сайте умных знающих людей.
opponent70 11 сентября 2018 | 14:03
polsan: \\И почему к его совету не прислушалась Набиулина и Нацбанк?!\\
Они же орешкину и посоветовали посоветовать. На западе дураков нет, а тут, людишки сами принесут и отдадут задёшево...
polsan 11 сентября 2018 | 14:21
opponent70: как раз сейчас задорого ))
zukus 11 сентября 2018 | 14:04
polsan: Потому что это не россияне. :)
eduard1958 11 сентября 2018 | 14:21
Я считаю,что это заявление - провокация со стороны либерального блока по заданию вашингтонских хозяев. Как жаль,что президент ничего не может сделать с этими предателями - хозяин то у него тот же.
eduard1958 11 сентября 2018 | 14:42
zukus: Вот вы - россиянин,к тому же поддерживающий Путина,доллары покупать или продавать будете? Или вы на словах нападаете на либералов,а на деле первый покупаете валюту?
grigol331 11 сентября 2018 | 14:20
polsan:
Срочно поменять местами Орешкина с Улюкаевым!
orlov_a_v 11 сентября 2018 | 13:43
punyoshohlai: согласно ихним предыдущим сказкам при нефти 77 курс должен быть 36. а он в два раза больше.)))
gonduras_on_colima 11 сентября 2018 | 14:01
orlov_a_v: Узбагойся, Ослов, это 3-4 года назад курс фубля действительно был крепко привязан к нефти и колебался вместе с ней.
Сейчас нефть может расти, а фубль падать, т.к. влияют уже другие факторы, и сейчас это ожидание новых санкций и бегство инвесторов из лепрозория.
Но и нефть на последнем издохе средних цен (именно средних, высокие это овер 100 и их уже не будет никогда), сейчас держится на умирающем картельном сговоре опек-неопек, плюс мадурский социализм, который убил отечественную нефтянку, снизив добычу в полтора раза.
Так что, Ослов, покупай вазелин и готовь задницу, будет горячо.
orlov_a_v 11 сентября 2018 | 14:04
gonduras_on_colima: Уважаемые модераторы примите меры к этому хамоватому г-ну.
grigol331 11 сентября 2018 | 14:27
orlov_a_v:
Ты чё такой дерзкий? Тебе дали добрый совет, а ты... Ну хошь без вазилина, так ради бога. А ябедничать-то зачем?
rogerrabbit 11 сентября 2018 | 14:11
punyoshohlai: Он действительно считает нас слабоумными?
конечно
и для этого у него есть основания
nitsahon 11 сентября 2018 | 13:37
народ,к сожалению, руководствуется старым мудрым правилом: выслушай, что говорят госчиновники - и сделай все наоборот...
макс,конечно, крепкий орешек... но лучше бы он от подобных комментариев пока воздержался...
apels 11 сентября 2018 | 13:38
Вот пусть он сам этому совету и следует:)
Лично я предпочитаю противоположную операцию.
askol2016 11 сентября 2018 | 13:38
Ну, если Орешкин так сказал, то пойду прикуплю еще долларов!
avp235 11 сентября 2018 | 13:58
askol2016: Лучше дождаться, когда доллар станет 63 -64 рубля.
grigol331 11 сентября 2018 | 14:30
avp235:
Конечно лучше, но человек хочет долларов при этой жизни.
piter_ug 11 сентября 2018 | 13:38
//Орешкин: Россиянам надо продавать доллары и покупать рубли//
Орешкин, да не тот, к которому можно прислушаться.
gregor 11 сентября 2018 | 13:39
Орешкин: Россиянам надо продавать доллары и покупать рубли
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Путин и его друзья и родственники ,уже так и сделали ?
tv_victim 11 сентября 2018 | 13:39
"Мне жалко людей, которые покупают доллар по 35 рублей. Они же потеряют свои деньги".
К.В. Юдаева.
Старший советник президента, главный экономист, руководитель Центра макроэкономических исследований Сбербанка России
wargen 11 сентября 2018 | 13:40
Сказочный д****б
do2112 11 сентября 2018 | 13:42
ага дохрена у россеян баксов на пенсию да на зарплату 15000 Ну я думаю те россеяне что живут в лондоне уже начали менять евро и баксы на рубли
ghazaryan_s 11 сентября 2018 | 13:44
Орешкин такой умный, как путин. Помните, как путин объяснял выгодность падения рубля для России: путин- раньше нам за один доллар давали 35 рублей, а теперь дают 60 рублей.
democ 11 сентября 2018 | 13:44
Это что, новый посыл? Намёк на плохое? Или или ...
"Все мозги разбил на части,
Все извилины заплёл..."
cromwel 11 сентября 2018 | 13:46
Я надеюсь окружение папы то же самое уже делает? А потом рублями зад вытирать?
don_ballon 11 сентября 2018 | 13:50
Валюту нельзя продавать без крайней необходимости при любой конъюнктуре. Неужели за четверть века есть чудаки, кто в этом не убедился? Валюта может дешеветь и дорожать к рублю в известном коридоре, но тенденция к падению у рубля долгосрочная. "Пока не исчезнут машины". При стоящей экономике и цена на нефть не помогает.
lager23 11 сентября 2018 | 13:56
Орешкин — аферист, не верьте ему люди!
captaingeorge 11 сентября 2018 | 14:08
Может и надо, но они с..ки в силу своей финансовой безграмотности и плохой памяти не продают, не верят гуру Орешкину. Может фамилия не внушает доверия, был бы какой-нибудь Тележкин или Ночлежкин, а так черт его знает, что там за ядро скрывается за скорлупой...
alena01 11 сентября 2018 | 14:09
Ага...
А еще верить...
Ведь "блажен, кто верует"...
Да, и еще калькуляторы выбросить...
dsa_dsf 11 сентября 2018 | 14:12
Уже бегууууу.
shoorah 11 сентября 2018 | 14:15
Помнится, летом 2014 некая мадам из Центробанка заявила, что те, кто сегодня покупает доллар по 34, вскоре об этом пожалеют. Они пожалели. О том, что не купили больше долларов.
uralruss 11 сентября 2018 | 14:20
Послушай власть и сделай абсолютно противоположный шаг.
cartman730 11 сентября 2018 | 14:20
Да-да, мы с подобным уже сталкивались, нас не нае..шь. Помнится, собака Павлов в 1991 заявлял, что никакой денежной реформы не планируется, в то время как Гознак отгружал свеженапечатанные купюры. А ЕБН в 1998 божился, что дефолта не будет.
kryimzdick 11 сентября 2018 | 14:34
Сколько можно повторять одну и ту же шутку?
wtrn 11 сентября 2018 | 14:52
а ты, орешкин, уже поставил на свою теслу ГБО?