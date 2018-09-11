//Орешкин: Россиянам надо продавать доллары и покупать рубли//

Россиянам надо продавать доллары и покупать рубли, — считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин. В интервью Бизнес-ФМ министр заявил, что курс рубля в ближайший год стабилизируется на уровне 63-64 рублей.

Ранее Минэкономики прогнозировало, что в 2018 году среднегодовой курс рубля составит около 62 рублей, прогноз был ухудшен, в том числе, из-за последних американских санкций.