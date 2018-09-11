Китайский интернет-ритейлер Алибаба договорился с Мейл.ру, Мегафоном и Российским Фондом прямых инвестиций о создании совместного предприятия в России. Об этом объявлено на Восточном экономическом форуме.

Коммерсант оценивает стоимость Али-Экспрессс-Раша примерно в два миллиарда долларов, называя сделку крупнейшей на российском рынке интернет-торговли. Компания будет работать в сфере электронной коммерции, развивать трансграничные и местные онлайн-площадки и собственные прямые продажи.