Военные маневры «Восток-2018» стартовали на Дальнем Востоке
В министерстве обороны говорят, что это крупнейшие учения за 30 лет. В них будет задействовано почти 300 тысяч военнослужащих, авиация, военная техника, а также корабли и суда обеспечения.
Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил военным атташе иностранных государств, что учения носят оборонительный характер и не направлены против партнеров Москвы.
Начало учений совпало с открытием Восточного экономического форума, который традиционно посещает премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Комментарии3
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unprejudiced 11 сентября 2018 | 13:54
Прям через монитор чувствуется как полные штаны надули натовцы и каклы глядя на такую небывалую мощь что показывает российская армия на этих учениях. Вот увидите скоро они завопят как недорезанные с... что нельзя такие учения проводить.
askol2016 11 сентября 2018 | 13:56
Наполеончик решил в "солдатиков" поиграть, потешные войска посмотреть
prade 11 сентября 2018 | 14:10
Если Искандеры надутые, то вероятно и цифры нарисованные.