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13:32, 11 сентября 2018

Военные маневры «Восток-2018» стартовали на Дальнем Востоке

В министерстве обороны говорят, что это крупнейшие учения за  30 лет. В них будет задействовано почти 300 тысяч военнослужащих, авиация, военная техника, а также корабли и суда обеспечения.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил военным атташе иностранных государств, что учения носят оборонительный характер и не направлены против партнеров Москвы.

Начало учений совпало с открытием Восточного экономического форума, который традиционно посещает премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Комментарии

3

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unprejudiced 11 сентября 2018 | 13:54

Прям через монитор чувствуется как полные штаны надули натовцы и каклы глядя на такую небывалую мощь что показывает российская армия на этих учениях. Вот увидите скоро они завопят как недорезанные с... что нельзя такие учения проводить.

askol2016 11 сентября 2018 | 13:56

Наполеончик решил в "солдатиков" поиграть, потешные войска посмотреть

prade 11 сентября 2018 | 14:10

Если Искандеры надутые, то вероятно и цифры нарисованные.

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