Следствие рассчитывает в течение месяца направить в суд для рассмотрения по существу дело Седьмой студии, — сообщила представитель СК в Мосгорсуде, который рассматривает вопрос о продлении домашнего ареста Кириллу Серебренникову до 19 октября.

Между тем, защита утверждает, что следствие перепутало объемы подтвержденных и неподтвержденных расходов, и вменило обвиняемым не ту сумму. Фигурантам вменяется хищение 130 миллионов рублей. – напоминает РБК.