Состояние Олега Сенцова ухудшилось — у него началась гипоксия
Состояние Олега Сенцова ухудшилось — у него началась гипоксия, — рассказала сестра режиссера Наталья Каплан. По ее словам, Сенцов написал завещание, и это сильно пугает.
Сенцов держит голодовку с 14 мая. Он требует от российских властей освободить украинских политзаключенных. Себя режиссер не относит к их числу.
В 2015 году российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения признав виновным в подготовке теракта в Крыму. Сенцов не признает свою вину, он называет свое дело сфабрикованным.
Комментарии19
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sasass 11 сентября 2018 | 13:37
Ему могут дать Героя России и объявит импичмент Порошенко....)))
ukraminadozemljudobrjt 11 сентября 2018 | 13:39
Чуб пусть сбреет на голову давит.
ivfn 11 сентября 2018 | 13:40
Сейчас насильно будут кормить через рот или через нос ,не проканает через попу. Один хрен кормить будут
Европейский суд по правам человека в 2005 г. в решении по делу Nevmerzhitsky v. Ukraine (54825/00) указал, что меры, такие как принудительное кормление, не могут считаться унижающими достоинство, если они необходимы для спасения жизни человека
kentukky 11 сентября 2018 | 13:47
Правильно А.Колесников сказал о нерукопожатности Путина!!! Поодиночке ВСЕХ и передавят, а ОМОН и РосГвардия - на работе за зарплату.Интересные и страшные времена начинаются...
abuvgrobu 11 сентября 2018 | 13:53
Какое творчество??? Ролик снятый на телефон???
Террорист написал завещание на свои террористические наработки. Так точнее. Но пугает это не очень.
irustir 11 сентября 2018 | 13:55
наконец-таки увидели фразу, что он свою вину не признаёт. И тут же - к политзаключённым себя не относит. Стой на месте - иди сюда. Значит, голодает за украинских заключённых. Может. надо было ему за всех политзаключённых мира поголодать?
irinakingsize1 11 сентября 2018 | 13:55
Одно утешает, что портянки будут жрать г...но вместе со всеми-там и посмеемся
skull___ 11 сентября 2018 | 14:00
irinakingsize1: где там то? В дурке у тебя?
irinakingsize1 11 сентября 2018 | 14:31
skull___: Ты уже в дурку собрался? Невтерпеж? Жди, недолго осталось
vladimirgornitsky 11 сентября 2018 | 13:56
Сенцов, видимо, ценой жизни, поставил Путина в безвыходное положение. Помиловать Сенцова Путин не может, поскольку окажется в идиотской ситуации, если Сенцов откажется о помилования без удовлетворения требований, ради которых он голодает. Выполнение этих требований означало бы полную потерю Путиным лица. А в случае смерти Сенцова Путину будет не отмыться. Хотя, конечно, репутации Путина вроде ничего уже повредить не может, но все-таки до сих пор он не оказывался напрямую виновным в смерти конкретного человека.
estamp 11 сентября 2018 | 14:03
vladimirgornitsky: ..в случае смерти Сенцова Путину будет не отмыться.
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Чушь какая! Тэтчер отмылась же.
"Сенцов сам принял решение умереть"
nds_01 11 сентября 2018 | 14:06
vladimirgornitsky: но все-таки до сих пор он не оказывался напрямую виновным в смерти конкретного человека.
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Почему же? Войсковая операция в Беслане в компетенции Главнокомандующего как раз, а не безымянных негодяев. Без его приказа кто бы стал стрелять из танковых орудий по школе с детьми-заложниками? Есть имена, фамилии, даты рождения и смерти.
vladimirgornitsky 11 сентября 2018 | 14:17
nds_01:
Там ответственность все-таи косвенная. Не Путин же операцию планировал. И вообще формально свалили все на террористов, доклад Савельева мало кто читал. На худой конец, если когда-нибудь припрут, всегда можно сказать, что доверился мнению военных, которые обещали, что все пройдет гладко. А здесь - с призывами помиловать Сенцова обращались к нему напрямую, и отказ исходил непосредственно от него.
minerr 11 сентября 2018 | 14:09
vladimirgornitsky: Я смотрю ваша братия уже не за освобождение Сенцова ратует, а его кончину. Но такую радость он вам вряд ли доставит - питание у него достаточно приличное, не такой он дурак чтобы себя голодом изводить. Во всяком случае он уже трижды должен был умереть.
irustir 11 сентября 2018 | 14:13
minerr: от гипоксии железо проколют.
irustir 11 сентября 2018 | 14:09
vladimirgornitsky: Маргарет Тэтчер даже и не запачкалась.
nds_01 11 сентября 2018 | 14:12
vladimirgornitsky: На набережной Невы в Петербурге, недалеко от Большого дома напротив Крестов, стоит скульптура Шемякина "Сфинкс". Его лицо - это и есть внутреннее лицо Путина.
vladimirgornitsky 11 сентября 2018 | 14:30
nds_01:
Слишком пафосно, по-моему. Для меня лицо Путина - это лицо Крошки Цахес из Кукол.
gennady_77 11 сентября 2018 | 14:11
аналогия с событиями 2000-летней давности просто-таки пугающая.