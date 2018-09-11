Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль Алексея Навального в ответ на расследование ФБК
Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль политика Алексея Навального в ответ на расследование Фонда борьбы с коррупцией. «Вы допустили оскорбительные, клеветнические размышления. В офицерской среде не принято так просто прощать. Я вызываю вас на поединок, — на ринг, татами, — куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную», — сказал Золотов.
При этом он признал, что «коррупционные недостатки» в ведомстве действительно существуют, однако Росгвардия с ними борется.
23 августа Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о нарушениях при закупках продовольствия для Росгвардии. Как выяснил Фонд, цены на базовые продукты выросли в два-три раза после того, как в декабре 2017 года единственным поставщиком стал «Мясокомбинат Дружба народов». Владельцем компании числится Борис Кантемиров, бывший начальник Центрального архива внутренних войск МВД, на базе которых была создана Росгвардия.
Комментарии76
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
eyjafjallajoekull 11 сентября 2018 | 13:54
На мясорубках? Вообще, конечно Салтыкова-Щедрина явно не хватает: чего стоит один "Мясокомбинат Дружбы Народов" или Кантемиров, который вероятно станет символом Кантемировской дивизии. Ну, а Навальный просто не понимает, где живет: его постоянно будут смешивать с грязью, причем со всех сторон, а народ будет радостно все это одобрямс.
plank1957 11 сентября 2018 | 13:55
А Асхаба Алибекова Золотову вызвать на поединок слабо? Понаберут неандертальцев. Нет, оно конечно верно, у тех мозги хреново работают, толковым работящим людям в путинской РФ делать нечего.
ss2020 11 сентября 2018 | 13:56
В ГААГЕ В МУС есть прекрасный столик...там всё можно обсудить!)
unprejudiced 11 сентября 2018 | 13:56
Думаю персонаж, который может предъявить разве что почти женскую грудь, обделается принять вызов
ss2020 11 сентября 2018 | 14:03
unprejudiced: на пистолетах..или танковый биатлон...!???)))
agamasat 11 сентября 2018 | 13:59
Но вот что странно... Вся "правовая" машина москвобада тормозит перед Навальным, и остается только вызвать на бой с кулаками?)
zolingen 11 сентября 2018 | 14:03
А чего это ринг, татами? Почему бы не устроить дуэль по математике, российскому законодательству,да по литературе в конце концов? Алексей вызван и ему решать каким оружием поставить выскочку на место. Глупо идти на ринг с человеком, который ничего кроме битья кирпичей об голову, сроду ничего не делал.
alena01 11 сентября 2018 | 14:03
Это теперь каждый вор будет честных людей на "дуэли" вызывать???
Вор должен сидеть в тюрьме, тем более на обвинения в крысятничнстве ответить ему нечего...
kaputvsemu 11 сентября 2018 | 14:04
И вот эта гопота управляет огромной страной с ядерным потенциалом, способным уничтожить планету. Это лютый п...ц.
prosto_tak 11 сентября 2018 | 14:04
А в суд вызвать слабо, воришка?
fedor57 11 сентября 2018 | 14:13
Вот так получается, вместо аргументированных опровержений глава Росгвардии (бывший охранник Путина) угрожает Навальному физической расправой. И это называется цивилизованное государство? Видимо нечего сказать в своё оправдание.
balya 11 сентября 2018 | 14:23
"...В офицерской среде не принято так прощать..." В вашей, Виктор Золотов, среде принято обворовывать гвардейцев и считать это нормой, не вы первый, не вы последний. И даже такое понятие как офицерская честь вам не ведомо, хоть вы и присягали народу, и народ вас кормит из своих налогов, а служите и защищаете совсем другого "кормильца". Стыдно за вас.
benin_papa__ 11 сентября 2018 | 14:49
Да сто раз наплевать-начихать на Навального.
Суть вопроса в снабжении Росгвардии продуктами питания, а не в личных обидах начальника Росгвардии. Хоть бы и трижды ударника коммунистического труда.
А вот про цены на лук и капусту тов. Золотов умолчал. Хотя это и есть самое интересное.
А уж насколько генерал владеет навыками кулачного боя, моменты вторые.