Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль Алексея Навального в ответ на расследование ФБК

Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль политика Алексея Навального в ответ на расследование Фонда борьбы с коррупцией. «Вы допустили оскорбительные, клеветнические размышления. В офицерской среде не принято так просто прощать. Я вызываю вас на поединок, — на ринг, татами, — куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную», — сказал Золотов.

При этом он признал, что «коррупционные недостатки» в ведомстве действительно существуют, однако Росгвардия с ними борется.

23 августа Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о нарушениях при закупках продовольствия для Росгвардии. Как выяснил Фонд, цены на базовые продукты выросли в два-три раза после того, как в декабре 2017 года единственным поставщиком стал «Мясокомбинат Дружба народов». Владельцем компании числится Борис Кантемиров, бывший начальник Центрального архива внутренних войск МВД, на базе которых была создана Росгвардия.